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В Кремле рассказали о рабочих контактах с США
В Кремле рассказали о рабочих контактах с США
Пока разговоров о новых контактах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не ведется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:43
2021-03-11T12:43
2021-03-11T12:51
россия
джо байден
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пока разговоров о новых контактах президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена не ведется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Пока нет никаких разговоров на этот счет. Разумеется, ведутся рабочие контакты по дипломатическим каналам, они не простые, но, тем не менее, они есть - это главное", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, не планируется ли проведение нового телефонного контакта между лидерами России и США, контактов с новой американской администрацией.По словам Пескова, рабочие контакты с администрацией США непростые, так как "слишком много критических разногласий".В конце января состоялся телефонный разговор Путина и Байдена, оба они выразили удовлетворение обменом нотами о достижении договоренности по продлению договора СНВ.
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россия, джо байден, дмитрий песков, владимир путин, сша, в мире