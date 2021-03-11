https://ria.ru/20210311/sputnik-1600832938.html

Глава Минздрава Словакии ушел в отставку из-за скандала со "Спутником V"

Глава Минздрава Словакии ушел в отставку из-за скандала со "Спутником V"

Главу Минздрава Словакии Марека Крайчи отправили в отставку из-за разногласий по закупке российской вакцины "Спутник V" в правящей коалиции. Об этом объявил... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T18:48

2021-03-11T18:48

2021-03-11T21:06

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

зузана чапутова

словакия

в мире

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ПРАГА, 11 мар — РИА Новости. Главу Минздрава Словакии Марека Крайчи отправили в отставку из-за разногласий по закупке российской вакцины "Спутник V" в правящей коалиции. Об этом объявил словацкий премьер Игорь Матович.Словакия 1 марта получила первую партию препарата из России, инициатором поставки был Матович. Это вызвало резкую реакцию со стороны лидеров правых партий, входящих в правящую коалицию. Они пытались добиться отставки премьер-министра, но не нашли понимания у президента страны Зузаны Чапутовой. Тогда правые выдвинули ультиматум: либо продолжение коалиционного сотрудничества, либо отставка главы Минздрава, выдавшего разрешение на использование "Спутника V"."Поскольку решающим поводом для требования отставки главы Минздрава со стороны наших коалиционных партнеров стала закупка российской вакцины "Спутник V", то, по моему мнению, эта отставка должна будет произойти лишь после того, как в Словакии начнется использование "Спутника V", — заявил премьер на пресс-конференции.Говоря о Крайчи, Матович подчеркнул, что из всех министров за 12 месяцев пандемии он "отпахал" больше всех.Требование об отставке главы Минздрава премьер назвал абсурдным, бесчеловечным и аморальным. По его словам, Крайчи стал "ритуальной жертвой" разногласий в правящей коалиции.Как отметил председатель правительства, на него уже давно давили с требованием отправить министра здравоохранения в отставку. Каждую ошибку в решениях правительства, допущенную во время пандемии, ставили в вину именно Крайчи, добавил он.О поставке вакцины из России Матович договорился втайне от партнеров по коалиции. Ранее они заблокировали это решение на заседании правительства из-за отсутствия у "Спутника V" регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Матович назвал такую позицию проявлением неуважения к собственным согражданам, умирающим из-за недостатка вакцин от COVID-19, и нездоровым геополитическим подходом к проблеме.

https://ria.ru/20210304/slovakiya-1599846794.html

https://ria.ru/20210303/vaktsina-1599803684.html

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, зузана чапутова, словакия, в мире