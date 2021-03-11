Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210311/sputnik-1600832938.html
Глава Минздрава Словакии ушел в отставку из-за скандала со "Спутником V"
Глава Минздрава Словакии ушел в отставку из-за скандала со "Спутником V"
Главу Минздрава Словакии Марека Крайчи отправили в отставку из-за разногласий по закупке российской вакцины "Спутник V" в правящей коалиции. Об этом объявил... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T18:48
2021-03-11T21:06
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
зузана чапутова
словакия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072153_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_1449609f1257639cee733af77fbd83b8.jpg
ПРАГА, 11 мар — РИА Новости. Главу Минздрава Словакии Марека Крайчи отправили в отставку из-за разногласий по закупке российской вакцины "Спутник V" в правящей коалиции. Об этом объявил словацкий премьер Игорь Матович.Словакия 1 марта получила первую партию препарата из России, инициатором поставки был Матович. Это вызвало резкую реакцию со стороны лидеров правых партий, входящих в правящую коалицию. Они пытались добиться отставки премьер-министра, но не нашли понимания у президента страны Зузаны Чапутовой. Тогда правые выдвинули ультиматум: либо продолжение коалиционного сотрудничества, либо отставка главы Минздрава, выдавшего разрешение на использование "Спутника V"."Поскольку решающим поводом для требования отставки главы Минздрава со стороны наших коалиционных партнеров стала закупка российской вакцины "Спутник V", то, по моему мнению, эта отставка должна будет произойти лишь после того, как в Словакии начнется использование "Спутника V", — заявил премьер на пресс-конференции.Говоря о Крайчи, Матович подчеркнул, что из всех министров за 12 месяцев пандемии он "отпахал" больше всех.Требование об отставке главы Минздрава премьер назвал абсурдным, бесчеловечным и аморальным. По его словам, Крайчи стал "ритуальной жертвой" разногласий в правящей коалиции.Как отметил председатель правительства, на него уже давно давили с требованием отправить министра здравоохранения в отставку. Каждую ошибку в решениях правительства, допущенную во время пандемии, ставили в вину именно Крайчи, добавил он.О поставке вакцины из России Матович договорился втайне от партнеров по коалиции. Ранее они заблокировали это решение на заседании правительства из-за отсутствия у "Спутника V" регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Матович назвал такую позицию проявлением неуважения к собственным согражданам, умирающим из-за недостатка вакцин от COVID-19, и нездоровым геополитическим подходом к проблеме.
https://ria.ru/20210304/slovakiya-1599846794.html
https://ria.ru/20210303/vaktsina-1599803684.html
словакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/0b/1584072153_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_84a5e072ee36f2dee7836d90225f88f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, зузана чапутова, словакия, в мире

Глава Минздрава Словакии ушел в отставку из-за скандала со "Спутником V"

18:48 11.03.2021 (обновлено: 21:06 11.03.2021)
 
© Фото : РФПИВакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
Вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : РФПИ
Читать ria.ru в
ПРАГА, 11 мар — РИА Новости. Главу Минздрава Словакии Марека Крайчи отправили в отставку из-за разногласий по закупке российской вакцины "Спутник V" в правящей коалиции. Об этом объявил словацкий премьер Игорь Матович.
Словакия 1 марта получила первую партию препарата из России, инициатором поставки был Матович. Это вызвало резкую реакцию со стороны лидеров правых партий, входящих в правящую коалицию. Они пытались добиться отставки премьер-министра, но не нашли понимания у президента страны Зузаны Чапутовой. Тогда правые выдвинули ультиматум: либо продолжение коалиционного сотрудничества, либо отставка главы Минздрава, выдавшего разрешение на использование "Спутника V".
Премьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 01:17
Премьер Словакии пошутил об обмене части Украины на "Спутник V"
"Поскольку решающим поводом для требования отставки главы Минздрава со стороны наших коалиционных партнеров стала закупка российской вакцины "Спутник V", то, по моему мнению, эта отставка должна будет произойти лишь после того, как в Словакии начнется использование "Спутника V", — заявил премьер на пресс-конференции.
Говоря о Крайчи, Матович подчеркнул, что из всех министров за 12 месяцев пандемии он "отпахал" больше всех.
Требование об отставке главы Минздрава премьер назвал абсурдным, бесчеловечным и аморальным. По его словам, Крайчи стал "ритуальной жертвой" разногласий в правящей коалиции.
Как отметил председатель правительства, на него уже давно давили с требованием отправить министра здравоохранения в отставку. Каждую ошибку в решениях правительства, допущенную во время пандемии, ставили в вину именно Крайчи, добавил он.
О поставке вакцины из России Матович договорился втайне от партнеров по коалиции. Ранее они заблокировали это решение на заседании правительства из-за отсутствия у "Спутника V" регистрации в Европейском агентстве лекарственных средств (ЕМА). Матович назвал такую позицию проявлением неуважения к собственным согражданам, умирающим из-за недостатка вакцин от COVID-19, и нездоровым геополитическим подходом к проблеме.
Премьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 17:59Распространение коронавируса
Премьер Словакии резко ответил президенту на критику "Спутника V"
 
Распространение коронавирусаИгорь МатовичВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Зузана ЧапутоваСловакияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:36Жительницу Приморья осудили за взрыв бойлера в ее квартире
05:29Пострадавшие от пожара в доме на Сахалине получат компенсации
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28Эксперт раскрыл последствия национализации Украиной "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
Лента новостейМолния