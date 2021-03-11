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"Альтернатива для Германии" обсудила "Спутник V" с его разработчиками
"Альтернатива для Германии" обсудила "Спутник V" с его разработчиками
Представители делегации партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), прибывшие в Москву во главе с ее сопредседателем Алис Вайдель, в четверг обсудили российскую... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:44
2021-03-11T14:44
распространение коронавируса
петр быстрон
вакцина "спутник v"
робби шлунд
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
российский фонд прямых инвестиций
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Представители делегации партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), прибывшие в Москву во главе с ее сопредседателем Алис Вайдель, в четверг обсудили российскую вакцину "Спутник V" с ее разработчиками и представителями РФПИ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции Надер Салехи.В ходе визита в Москву Вайдель, а также депутат АдГ Петр Быстрон и председатель германо-российской парламентской группы Робби Шлунд, помимо встречи в РФПИ, провели переговоры в российском МИД и Госдуме. Рабочая поездка партии продлится до пятницы.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.
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петр быстрон, вакцина "спутник v", робби шлунд, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, госдума рф, москва, в мире

"Альтернатива для Германии" обсудила "Спутник V" с его разработчиками

14:44 11.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВакцина Гам-КОВИД-Вак
Вакцина Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Представители делегации партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), прибывшие в Москву во главе с ее сопредседателем Алис Вайдель, в четверг обсудили российскую вакцину "Спутник V" с ее разработчиками и представителями РФПИ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции Надер Салехи.
В ходе визита в Москву Вайдель, а также депутат АдГ Петр Быстрон и председатель германо-российской парламентской группы Робби Шлунд, помимо встречи в РФПИ, провели переговоры в российском МИД и Госдуме. Рабочая поездка партии продлится до пятницы.
"Мы едины в том, что во времена все более жесткой конфронтации с Россией со стороны немецкого правительства АдГ является альтернативой внешней политики, которая нацелена на партнерство. Санкции и вмешательство во внутренние дела других стран не соответствуют немецким интересам", - написал Быстрон в Facebook после встречи в МИД РФ.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.
 
Распространение коронавирусаПетр БыстронВакцина "Спутник V"Робби ШлундКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыРоссийский фонд прямых инвестицийГосдума РФМоскваВ мире
 
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