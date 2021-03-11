https://ria.ru/20210311/sputnik-1600778323.html

"Альтернатива для Германии" обсудила "Спутник V" с его разработчиками

"Альтернатива для Германии" обсудила "Спутник V" с его разработчиками

Представители делегации партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), прибывшие в Москву во главе с ее сопредседателем Алис Вайдель, в четверг обсудили российскую... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:44

2021-03-11T14:44

2021-03-11T14:44

распространение коронавируса

петр быстрон

вакцина "спутник v"

робби шлунд

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коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

госдума рф

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Представители делегации партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), прибывшие в Москву во главе с ее сопредседателем Алис Вайдель, в четверг обсудили российскую вакцину "Спутник V" с ее разработчиками и представителями РФПИ, сообщил РИА Новости пресс-секретарь фракции Надер Салехи.В ходе визита в Москву Вайдель, а также депутат АдГ Петр Быстрон и председатель германо-российской парламентской группы Робби Шлунд, помимо встречи в РФПИ, провели переговоры в российском МИД и Госдуме. Рабочая поездка партии продлится до пятницы.Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Агентство проверит вакцину на соответствие стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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