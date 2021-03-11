https://ria.ru/20210311/sputnik-1600760315.html

Экс-мэр Риги призвал сделать вакцину "Спутник V" доступной в Латвии

Экс-мэр Риги призвал сделать вакцину "Спутник V" доступной в Латвии

Депутат Европарламента, бывший мэр Риги Нил Ушаков считает, что когда российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет зарегистрирована в Евросоюзе,... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T13:31

2021-03-11T13:31

2021-03-11T13:31

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

евросоюз

латвия

рига

нил ушаков

в мире

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Депутат Европарламента, бывший мэр Риги Нил Ушаков считает, что когда российская вакцина от коронавируса "Спутник V" будет зарегистрирована в Евросоюзе, необходимо, чтобы она была доступна и в Латвии."Я в данный момент отмел бы все, что связано с политикой, геополитикой, да и в принципе со всем, если на кону здоровье и интересы сограждан. Если эта вакцина, или когда эта вакцина будет официально зарегистрирована в Европейском союзе, нам нужно приложить все усилия, чтобы у нас в широком ассортименте был и Pfizer, и AstraZeneca, и другие вакцины. Если будет возможность купить Sputnik, нужно покупать Sputnik и использовать его, это абсолютно понятно. Людям, которые скажут, что по политическим причинам они готовы пожертвовать своими бабушками и не покупать Sputnik, передайте им, пожалуйста, что-нибудь хорошее от всех сограждан", - сказал Ушаков телеканалу Rīga TV24, отрывок эфира он разместил в своем аккаунте в Instagram.Вакцина "Спутник V" была зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований "Спутник V", подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований "Спутник V" продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности - эффективность вакцины составила 91,6%. Как отмечал директор центра Гамалеи Александр Гинцбург, российская вакцина дает стопроцентную защиту от тяжелых и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции.

https://ria.ru/20210311/sputnik-1600708371.html

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, евросоюз, латвия, рига, нил ушаков, в мире