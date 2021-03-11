Немецкий политик призвал Евросоюз закупить вакцину "Спутник V"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует флакон с I компонентом вакцины Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре "Тройка" в Москве
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал правительство ФРГ дать ЕС понять, что необходимо закупить вакцину от коронавируса "Спутник V" у производителей, об этом он сообщил газетам медиагруппы Funke.
"По-моему, "Спутник V" - это большой шанс как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Призываю правительство ФРГ дать ЕС понять, что сейчас следует закупить у производителей "Спутника V" соответствующее количество вакцины", - цитирует газета Ostthüringer Zeitung.
По словам Рамелова, у него нет конкретных предпочтений относительно вакцин. "Когда подойдет моя очередь, я привьюсь той вакциной, которая будет доступна", - сказал он.
"Мне совсем не страшны побочные эффекты: я регулярно прививаюсь от гриппа. Реакция тела говорит о том, что вакцина работает", - добавил глава Тюрингии.
Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. Российская вакцина одобрена в более чем 40 странах.
В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы три вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз).