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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210311/sputnik-1600708371.html
Немецкий политик призвал Евросоюз закупить вакцину "Спутник V"
Немецкий политик призвал Евросоюз закупить вакцину "Спутник V"
Глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал правительство ФРГ дать ЕС понять, что необходимо закупить вакцину от коронавируса "Спутник V" у... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T09:10
2021-03-11T09:10
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
тюрингия
евросоюз
германия
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал правительство ФРГ дать ЕС понять, что необходимо закупить вакцину от коронавируса "Спутник V" у производителей, об этом он сообщил газетам медиагруппы Funke.По словам Рамелова, у него нет конкретных предпочтений относительно вакцин. "Когда подойдет моя очередь, я привьюсь той вакциной, которая будет доступна", - сказал он."Мне совсем не страшны побочные эффекты: я регулярно прививаюсь от гриппа. Реакция тела говорит о том, что вакцина работает", - добавил глава Тюрингии.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. Российская вакцина одобрена в более чем 40 странах.В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы три вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз).
https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600702232.html
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, тюрингия, евросоюз, германия, в мире

Немецкий политик призвал Евросоюз закупить вакцину "Спутник V"

09:10 11.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМедицинский работник демонстрирует флакон с I компонентом вакцины Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре "Тройка" в Москве
Медицинский работник демонстрирует флакон с I компонентом вакцины Гам-КОВИД-Вак в мобильном пункте вакцинации от COVID-19 в торговом центре Тройка в Москве - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал правительство ФРГ дать ЕС понять, что необходимо закупить вакцину от коронавируса "Спутник V" у производителей, об этом он сообщил газетам медиагруппы Funke.
"По-моему, "Спутник V" - это большой шанс как можно скорее вернуться к нормальной жизни. Призываю правительство ФРГ дать ЕС понять, что сейчас следует закупить у производителей "Спутника V" соответствующее количество вакцины", - цитирует газета Ostthüringer Zeitung.
По словам Рамелова, у него нет конкретных предпочтений относительно вакцин. "Когда подойдет моя очередь, я привьюсь той вакциной, которая будет доступна", - сказал он.
"Мне совсем не страшны побочные эффекты: я регулярно прививаюсь от гриппа. Реакция тела говорит о том, что вакцина работает", - добавил глава Тюрингии.
Медицинский сотрудник держит в руках ампулу с российским препаратом Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
Вчера, 06:28Распространение коронавируса
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Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. Российская вакцина одобрена в более чем 40 странах.
В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы три вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз).
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Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияТюрингияЕвросоюзГерманияВ мире
 
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