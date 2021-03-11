https://ria.ru/20210311/sputnik-1600708371.html

Немецкий политик призвал Евросоюз закупить вакцину "Спутник V"

Немецкий политик призвал Евросоюз закупить вакцину "Спутник V"

Глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал правительство ФРГ дать ЕС понять, что необходимо закупить вакцину от коронавируса "Спутник V" у... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T09:10

2021-03-11T09:10

2021-03-11T09:10

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

тюрингия

евросоюз

германия

в мире

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Глава немецкой земли Тюрингия Бодо Рамелов призвал правительство ФРГ дать ЕС понять, что необходимо закупить вакцину от коронавируса "Спутник V" у производителей, об этом он сообщил газетам медиагруппы Funke.По словам Рамелова, у него нет конкретных предпочтений относительно вакцин. "Когда подойдет моя очередь, я привьюсь той вакциной, которая будет доступна", - сказал он."Мне совсем не страшны побочные эффекты: я регулярно прививаюсь от гриппа. Реакция тела говорит о том, что вакцина работает", - добавил глава Тюрингии.Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" с 4 марта проходит процедуру постепенной экспертизы в Европейском агентстве по лекарственным средствам ЕМА, которое занимается одобрением вакцин для использования на европейском рынке. Ранее в ЕМА выразили надежду, что оценка "Спутник V" пройдет в ускоренные сроки, но даты одобрения вакцины пока нет. Российская вакцина одобрена в более чем 40 странах.В настоящее время на рынке Евросоюза авторизованы три вакцины: компаний Pfizer/BioNTech (закупка до 600 миллионов доз), Moderna (два контракта до 460 миллионов доз) и AstraZeneca (до 400 миллионов доз).

https://ria.ru/20210311/vaktsina-1600702232.html

https://ria.ru/20210310/chekhiya-1600620301.html

россия

тюрингия

германия

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, тюрингия, евросоюз, германия, в мире