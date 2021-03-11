https://ria.ru/20210311/spielberg-1600572735.html
СМИ узнали, что Стивен Спилберг снимет фильм о своем детстве
СМИ узнали, что Стивен Спилберг снимет фильм о своем детстве
СМИ узнали, что оскароносный режиссер Стивен Спилберг в сотрудничестве с компанией Amblin Partners создаст фильм, частично основанный на событиях из его... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T04:23
2021-03-11T04:23
2021-03-11T04:23
детство
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аризона
стивен спилберг
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что оскароносный режиссер Стивен Спилберг в сотрудничестве с компанией Amblin Partners создаст фильм, частично основанный на событиях из его детства, когда он рос в Аризоне (штат в США), сообщает Deadline. Как рассказали источники изданию, на одну из главных роль пробуется номинантка на премию "Оскар" Мишель Уильямс ("Горбатая гора", "Веном", "7 дней и ночей с Мэрилин"). Актриса ведет переговоры о том, чтобы сыграть маму режиссера. По информации Deadline, Спилберг станет соавтором сценария вместе с лауреатом Пулитцеровской премии, драматургом Тони Кушнером. Кто сыграет знаменитого кинематографиста в детстве, пока неизвестно.К съемкам ленты планируют приступить этим летом. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2022-м году. В Deadline подчеркивают, что на протяжении многих лет Стивен Спилберг рассказывал о том, что время, проведенное в Аризоне, послужило источником вдохновения для многих его фильмов.
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детство, мишель уильямс, аризона, стивен спилберг, сша, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
СМИ узнали, что оскароносный режиссер Стивен Спилберг в сотрудничестве с компанией Amblin Partners создаст фильм, частично основанный на событиях из его детства, когда он рос в Аризоне (штат в США), сообщает
Deadline.
Как рассказали источники изданию, на одну из главных роль пробуется номинантка на премию "Оскар" Мишель Уильямс ("Горбатая гора", "Веном", "7 дней и ночей с Мэрилин"). Актриса ведет переговоры о том, чтобы сыграть маму режиссера.
По информации Deadline, Спилберг станет соавтором сценария вместе с лауреатом Пулитцеровской премии, драматургом Тони Кушнером. Кто сыграет знаменитого кинематографиста в детстве, пока неизвестно.
К съемкам ленты планируют приступить этим летом. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2022-м году.
В Deadline подчеркивают, что на протяжении многих лет Стивен Спилберг рассказывал о том, что время, проведенное в Аризоне, послужило источником вдохновения для многих его фильмов.