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https://ria.ru/20210311/spielberg-1600572735.html
СМИ узнали, что Стивен Спилберг снимет фильм о своем детстве
СМИ узнали, что Стивен Спилберг снимет фильм о своем детстве
СМИ узнали, что оскароносный режиссер Стивен Спилберг в сотрудничестве с компанией Amblin Partners создаст фильм, частично основанный на событиях из его... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T04:23
2021-03-11T04:23
детство
мишель уильямс
аризона
стивен спилберг
сша
культура
кино и сериалы
новости культуры
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что оскароносный режиссер Стивен Спилберг в сотрудничестве с компанией Amblin Partners создаст фильм, частично основанный на событиях из его детства, когда он рос в Аризоне (штат в США), сообщает Deadline. Как рассказали источники изданию, на одну из главных роль пробуется номинантка на премию "Оскар" Мишель Уильямс ("Горбатая гора", "Веном", "7 дней и ночей с Мэрилин"). Актриса ведет переговоры о том, чтобы сыграть маму режиссера. По информации Deadline, Спилберг станет соавтором сценария вместе с лауреатом Пулитцеровской премии, драматургом Тони Кушнером. Кто сыграет знаменитого кинематографиста в детстве, пока неизвестно.К съемкам ленты планируют приступить этим летом. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2022-м году. В Deadline подчеркивают, что на протяжении многих лет Стивен Спилберг рассказывал о том, что время, проведенное в Аризоне, послужило источником вдохновения для многих его фильмов.
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детство, мишель уильямс, аризона, стивен спилберг, сша, кино и сериалы, новости культуры

СМИ узнали, что Стивен Спилберг снимет фильм о своем детстве

04:23 11.03.2021
 
© AP Photo / Mark Von Holden/Chris PizzelloМишель Уильямс и Стивен Спилберг
Мишель Уильямс и Стивен Спилберг - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© AP Photo / Mark Von Holden/Chris Pizzello
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. СМИ узнали, что оскароносный режиссер Стивен Спилберг в сотрудничестве с компанией Amblin Partners создаст фильм, частично основанный на событиях из его детства, когда он рос в Аризоне (штат в США), сообщает Deadline.
Как рассказали источники изданию, на одну из главных роль пробуется номинантка на премию "Оскар" Мишель Уильямс ("Горбатая гора", "Веном", "7 дней и ночей с Мэрилин"). Актриса ведет переговоры о том, чтобы сыграть маму режиссера.
По информации Deadline, Спилберг станет соавтором сценария вместе с лауреатом Пулитцеровской премии, драматургом Тони Кушнером. Кто сыграет знаменитого кинематографиста в детстве, пока неизвестно.
К съемкам ленты планируют приступить этим летом. Ожидается, что фильм выйдет на экраны в 2022-м году.
В Deadline подчеркивают, что на протяжении многих лет Стивен Спилберг рассказывал о том, что время, проведенное в Аризоне, послужило источником вдохновения для многих его фильмов.
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КультурадетствоМишель УильямсАризонаСтивен СпилбергСШАКино и сериалыНовости культуры
 
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