https://ria.ru/20210311/sotspomosch-1600800982.html

Липчане смогут получить до ста тысяч рублей на подсобные хозяйства

Липчане смогут получить до ста тысяч рублей на подсобные хозяйства

Жители Липецкой области смогут получить до ста тысяч рублей по социальному контракту на ведение личного подсобного хозяйства; соответствующие изменения внесли в РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:42

2021-03-11T16:42

2021-03-11T16:42

липецкая область

павел путилин

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ЛИПЕЦК, 11 мар – РИА Новости. Жители Липецкой области смогут получить до ста тысяч рублей по социальному контракту на ведение личного подсобного хозяйства; соответствующие изменения внесли в четверг в региональный закон "О государственной социальной помощи" депутаты регионального парламента, сообщает его пресс-служба.Область получила дополнительную субсидию из федерального бюджета на оказание государственной соцпомощи жителям в рамках социального контракта, отмечается в сообщении."Социальный контракт - это работающий инструмент преодоления кризисной ситуации. С его помощью человек сам повышает уровень своей жизни, жизни своей семьи. И это востребовано: в прошлом году в области было заключено около четырех тысяч социальных контрактов. Сегодня появилось новое направление, по которому можно заключить социальный контракт. До ста тысяч рублей теперь можно получить на ведение личного подсобного хозяйства. Такое направление очень значимо для нашего региона, славящегося своими сельскохозяйственными традициями. У нас есть все условия для успешного ведения своего хозяйства", - приводит пресс-служба слова председателя Липецкого областного Совета депутатов Павла Путилина.По его словам, еще одно важное изменение – отмена имущественного критерия при назначении этой меры социальной поддержки. Ранее при определении нуждаемости учитывалось наличие в собственности имущества - жилых помещений, земельных участков, автомобилей. Теперь она будет определяться только, исходя из среднедушевого дохода, который рассчитывается за три предшествующих месяца до даты обращения.Профессиональное обучение ведению личного подсобного хозяйства не предусмотрено, но его можно получить в рамках других направлений соцконтракта."При заключении социальных контрактов на поиск работы и осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации, приоритет установлен для семей с детьми. Также прописаны конкретные сроки заключения социальных контрактов по разным направлениям. По поиску работы – не более, чем на девять месяцев, на индивидуальную предпринимательскую деятельность – не более, чем на 12 месяцев. Такой же срок предусмотрен для соцконтракта по ведению личного подсобного хозяйства", - рассказала депутатам начальник управления социальной политики Липецкой области Ольга Белоглазова.В течение последнего месяца действия контракта соцзащита по месту жительства подготовит заключение об оценке выполнения программы социальной адаптации или о целесообразности продления срока действия соцконтракта не более, чем на половину срока, заключенного ранее. Кроме того, в принятом документе прописаны условия продления соцконтрактов и их досрочного расторжения, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210304/modernizatsiya-1599977559.html

https://ria.ru/20210226/gazoobespechenie-1599092209.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел путилин