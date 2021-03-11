https://ria.ru/20210311/solovev-1600774888.html

Соловьев оценил идею ввести налог для блогеров YouTube за пределами США

Соловьев оценил идею ввести налог для блогеров YouTube за пределами США

Журналист и ведущий YouTube-канала "Соловьёв Live" Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости сообщение о возможном удержании компанией Google налогов с... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:30

2021-03-11T14:30

2021-03-11T14:30

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Журналист и ведущий YouTube-канала "Соловьёв Live" Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости сообщение о возможном удержании компанией Google налогов с блогеров за пределами США, поставил вопрос о том, какую ответственность в этом случае компания будет брать на себя и что делать для пользователей за счет вырученных средств.Ранее на сайте Google, владеющем сервисом YouTube, появилось сообщение, из которого следует, что компания может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы.Накануне газета "Ведомости" написала, что иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. По данным газеты, предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России. Изменение должно быть закреплено федеральным законом, его проект планируется подготовить к середине года, говорится в перечне мер поддержки российской индустрии информационных технологий, написала газета.В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников компании по состоянию на 30 сентября 2019 года составляло 114 тысяч человек.

https://ria.ru/20210311/youtube-1600706773.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир соловьев (телеведущий), life, youtube, google, google android, сша, технологии, в мире