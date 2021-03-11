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Соловьев оценил идею ввести налог для блогеров YouTube за пределами США
Соловьев оценил идею ввести налог для блогеров YouTube за пределами США
Журналист и ведущий YouTube-канала "Соловьёв Live" Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости сообщение о возможном удержании компанией Google налогов с... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:30
2021-03-11T14:30
владимир соловьев (телеведущий)
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Журналист и ведущий YouTube-канала "Соловьёв Live" Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости сообщение о возможном удержании компанией Google налогов с блогеров за пределами США, поставил вопрос о том, какую ответственность в этом случае компания будет брать на себя и что делать для пользователей за счет вырученных средств.Ранее на сайте Google, владеющем сервисом YouTube, появилось сообщение, из которого следует, что компания может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы.Накануне газета "Ведомости" написала, что иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. По данным газеты, предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России. Изменение должно быть закреплено федеральным законом, его проект планируется подготовить к середине года, говорится в перечне мер поддержки российской индустрии информационных технологий, написала газета.В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников компании по состоянию на 30 сентября 2019 года составляло 114 тысяч человек.
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владимир соловьев (телеведущий), life, youtube, google, google android, сша, технологии, в мире

Соловьев оценил идею ввести налог для блогеров YouTube за пределами США

14:30 11.03.2021
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Журналист и ведущий YouTube-канала "Соловьёв Live" Владимир Соловьев, комментируя РИА Новости сообщение о возможном удержании компанией Google налогов с блогеров за пределами США, поставил вопрос о том, какую ответственность в этом случае компания будет брать на себя и что делать для пользователей за счет вырученных средств.
Ранее на сайте Google, владеющем сервисом YouTube, появилось сообщение, из которого следует, что компания может уже летом начать удерживать налог с видеоблогеров за пределами США, которые получают доход от рекламы.
"А пенсию он тоже будет платить? Если он считает, что все, кто пользуется, являются налогоплательщиками, то возникает вопрос: а какую ответственность они берут на себя? Встречное: что они собираются сделать за наши налоги для нас? Как говорят классики, огласите весь список, пожалуйста. А то они такие трогательные, уже и налоги собирают", - сказал Соловьев.
Накануне газета "Ведомости" написала, что иностранные компании могут обязать выплачивать НДФЛ за российских блогеров, зарабатывающих на рекламе, используя такие платформы, как YouTube. По данным газеты, предложение Минцифры изложено в плане развития отрасли информационных технологий в России. Изменение должно быть закреплено федеральным законом, его проект планируется подготовить к середине года, говорится в перечне мер поддержки российской индустрии информационных технологий, написала газета.
В холдинговую компанию Alphabet входит Google со своей поисковой системой. Она также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X. Число сотрудников компании по состоянию на 30 сентября 2019 года составляло 114 тысяч человек.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
Вчера, 08:49
Google планирует ввести налог для блогеров YouTube за пределами США
 
Владимир Соловьев (телеведущий)LifeYouTubeGoogleGoogle AndroidСШАТехнологииВ мире
 
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