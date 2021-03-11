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Путин отметил смягчение денежно-кредитной политики в России в 2020 году
Путин отметил смягчение денежно-кредитной политики в России в 2020 году
Россия в 2020 году впервые в истории кризисов не ужесточала, а смягчала макроэкономическую политику - ставка ЦБ была снижена на 2 процентных пункта, а бюджетные РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:22
2021-03-11T14:55
центральный банк рф (цб рф)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия в 2020 году впервые в истории кризисов не ужесточала, а смягчала макроэкономическую политику - ставка ЦБ была снижена на 2 процентных пункта, а бюджетные стимулы составили около 4,5% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин."Благодаря реформам последних лет, нашим новым возможностям, укреплению финансовой устойчивости и экономического суверенитета России впервые в современной истории мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса, а, напротив, ответили на возникающие проблемы смягчением подходов в этой сфере", - сказал Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности."Вы знаете, Банк России в прошлом году снизил ставку на 2 пункта, до исторического минимума 4,25%. А бюджетные стимулы по линии правительства составили примерно 4,5% ВВП – это много для нашей страны, и это несмотря на то, что цены на нефть весь прошлый год находились на очень низких уровнях", - добавил глава государства.
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центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика

Путин отметил смягчение денежно-кредитной политики в России в 2020 году

14:22 11.03.2021 (обновлено: 14:55 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия в 2020 году впервые в истории кризисов не ужесточала, а смягчала макроэкономическую политику - ставка ЦБ была снижена на 2 процентных пункта, а бюджетные стимулы составили около 4,5% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Благодаря реформам последних лет, нашим новым возможностям, укреплению финансовой устойчивости и экономического суверенитета России впервые в современной истории мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса, а, напротив, ответили на возникающие проблемы смягчением подходов в этой сфере", - сказал Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
"Вы знаете, Банк России в прошлом году снизил ставку на 2 пункта, до исторического минимума 4,25%. А бюджетные стимулы по линии правительства составили примерно 4,5% ВВП – это много для нашей страны, и это несмотря на то, что цены на нефть весь прошлый год находились на очень низких уровнях", - добавил глава государства.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 14:15
Набиуллина назвала минусы нетрадиционной денежно-кредитной политики
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Владимир ПутинЭкономика
 
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