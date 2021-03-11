https://ria.ru/20210311/smyagchenie-1600772802.html

Путин отметил смягчение денежно-кредитной политики в России в 2020 году

Путин отметил смягчение денежно-кредитной политики в России в 2020 году

Россия в 2020 году впервые в истории кризисов не ужесточала, а смягчала макроэкономическую политику - ставка ЦБ была снижена на 2 процентных пункта, а бюджетные РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T14:22

2021-03-11T14:22

2021-03-11T14:55

центральный банк рф (цб рф)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Россия в 2020 году впервые в истории кризисов не ужесточала, а смягчала макроэкономическую политику - ставка ЦБ была снижена на 2 процентных пункта, а бюджетные стимулы составили около 4,5% ВВП, заявил президент РФ Владимир Путин."Благодаря реформам последних лет, нашим новым возможностям, укреплению финансовой устойчивости и экономического суверенитета России впервые в современной истории мы не ужесточали макроэкономическую политику в условиях кризиса, а, напротив, ответили на возникающие проблемы смягчением подходов в этой сфере", - сказал Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности."Вы знаете, Банк России в прошлом году снизил ставку на 2 пункта, до исторического минимума 4,25%. А бюджетные стимулы по линии правительства составили примерно 4,5% ВВП – это много для нашей страны, и это несмотря на то, что цены на нефть весь прошлый год находились на очень низких уровнях", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20210115/ekonomika-1593193993.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), владимир путин, экономика