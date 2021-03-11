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Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО
Деньги, выделяемые странами НАТО на снабжение подконтрольных им вооруженных группировок в Сирии, на местах систематически разворовываются полевыми командирами и РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T00:09
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нато
сирия
в мире
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ХМЕЙМИМ (Сирия), 11 мар - РИА Новости. Деньги, выделяемые странами НАТО на снабжение подконтрольных им вооруженных группировок в Сирии, на местах систематически разворовываются полевыми командирами и офицерами армии США, находящимися в стране и контролирующими деятельность боевиков. Об этом рассказал журналистам попавший в плен член незаконного вооруженного формирования Муайед Алябейн.По его словам, членам группировок, снабжаемых странами Запада, в первую очередь, США, также дают наркотики. В конечном итоге боевики, ставшие наркоманами, не могут заниматься ничем другим.Алябейн был завербован американскими агентами в лагере беженцев "Эр-Рукбан", подконтрольном Международной коалиции, созданной для борьбы с "Исламским государством"* в 2017 году. Он пояснил, что в лагере прожил несколько лет, обзавелся двумя магазинами, получал деньги из-за рубежа и покупал то, что было нужно боевикам."Нашей задачей и целью американцев было понять, где находятся позиции сирийской армии, русских и иранцев. А потом начали привлекать для набора людей, для совершения терактов", - пояснил Алябейн, отметив, что для организации шпионской сети его впоследствии выпустили из лагеря, после чего он был схвачен сирийскими властями. *Террористическая организация, запрещенная в России.
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нато, сирия, в мире

Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО

00:09 11.03.2021
 
© Фото : SANAСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : SANA
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ХМЕЙМИМ (Сирия), 11 мар - РИА Новости. Деньги, выделяемые странами НАТО на снабжение подконтрольных им вооруженных группировок в Сирии, на местах систематически разворовываются полевыми командирами и офицерами армии США, находящимися в стране и контролирующими деятельность боевиков. Об этом рассказал журналистам попавший в плен член незаконного вооруженного формирования Муайед Алябейн.
"Воровство происходит от Мухаммеда аль-Таля, это командир группировки "Магавир ас-Саура" ("Солдаты Революции"). Это все происходит при плотном взаимодействии с американским командованием, которое находится там. Они обещают платить по 700- 800 долларов, но по факту люди получают по 300 долларов, на самом деле все разворовывается", - сказал Алябейн.
По его словам, членам группировок, снабжаемых странами Запада, в первую очередь, США, также дают наркотики. В конечном итоге боевики, ставшие наркоманами, не могут заниматься ничем другим.
Алябейн был завербован американскими агентами в лагере беженцев "Эр-Рукбан", подконтрольном Международной коалиции, созданной для борьбы с "Исламским государством"* в 2017 году. Он пояснил, что в лагере прожил несколько лет, обзавелся двумя магазинами, получал деньги из-за рубежа и покупал то, что было нужно боевикам.
"Нашей задачей и целью американцев было понять, где находятся позиции сирийской армии, русских и иранцев. А потом начали привлекать для набора людей, для совершения терактов", - пояснил Алябейн, отметив, что для организации шпионской сети его впоследствии выпустили из лагеря, после чего он был схвачен сирийскими властями.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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