https://ria.ru/20210311/siriya-1600693570.html

Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО

Пленный сирийский боевик рассказал о разворовывании денег стран НАТО

Деньги, выделяемые странами НАТО на снабжение подконтрольных им вооруженных группировок в Сирии, на местах систематически разворовываются полевыми командирами и РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T00:09

2021-03-11T00:09

2021-03-11T00:09

нато

сирия

в мире

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ХМЕЙМИМ (Сирия), 11 мар - РИА Новости. Деньги, выделяемые странами НАТО на снабжение подконтрольных им вооруженных группировок в Сирии, на местах систематически разворовываются полевыми командирами и офицерами армии США, находящимися в стране и контролирующими деятельность боевиков. Об этом рассказал журналистам попавший в плен член незаконного вооруженного формирования Муайед Алябейн.По его словам, членам группировок, снабжаемых странами Запада, в первую очередь, США, также дают наркотики. В конечном итоге боевики, ставшие наркоманами, не могут заниматься ничем другим.Алябейн был завербован американскими агентами в лагере беженцев "Эр-Рукбан", подконтрольном Международной коалиции, созданной для борьбы с "Исламским государством"* в 2017 году. Он пояснил, что в лагере прожил несколько лет, обзавелся двумя магазинами, получал деньги из-за рубежа и покупал то, что было нужно боевикам."Нашей задачей и целью американцев было понять, где находятся позиции сирийской армии, русских и иранцев. А потом начали привлекать для набора людей, для совершения терактов", - пояснил Алябейн, отметив, что для организации шпионской сети его впоследствии выпустили из лагеря, после чего он был схвачен сирийскими властями. *Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210309/vzryv-1600523987.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, сирия, в мире