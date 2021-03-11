https://ria.ru/20210311/sibgmu-1600609654.html

Ученые рассказали, почему опасно вдыхать запах салона нового автомобиля

Ученые рассказали, почему опасно вдыхать запах салона нового автомобиля

По данным последних исследований, запах салона нового автомобиля небезопасен для водителя и пассажиров, а при длительных поездках может вызвать у них целый ряд... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T09:00

2021-03-11T09:00

2021-03-11T09:00

наука

университетская наука

навигатор абитуриента

сибирский государственный медицинский университет

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. По данным последних исследований, запах салона нового автомобиля небезопасен для водителя и пассажиров, а при длительных поездках может вызвать у них целый ряд серьезных заболеваний. Доцент кафедры гигиены Сибирского государственного медицинского университета Ирина Одинцова рассказала Sputnik, какие риски ждут владельцев новых автомобилей, и какие меры помогут им избежать вреда для здоровья.Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) в своем исследовании, опубликованном в научном журнале Environmental International, пришли к выводу, что водитель или пассажир может получить максимальную суточную дозу вредных веществ всего за 20 минут пребывания в новой машине. Исследователи установили, что вредное воздействие на человека оказывают, преимущественно, пары бензола и формальдегида, которые выделяются из тканей, пластика и клея. Эти вещества могут спровоцировать нарушения центральной нервной системы, бронхиальную астму и другие серьезные заболевания. Также в салоне нового автомобиля присутствуют пары фталатов и хлорсодержащих органофосфатов, которые могут накапливаться в организме человека и признаны опасными для здоровья.Последствия отравления водителя и пассажиров могут быть серьёзными, считает Ирина Одинцова."В салонах новых машин может содержатся более 200 химических соединений, в том числе, тяжелые металлы и летучие органические вещества, которые в определенных количествах опасны для здоровья, а некоторые из них — формальдегид и бензол — относятся к канцерогенам", — рассказала она.Под длительным воздействием токсичного бензола, даже в малых концентрациях, человек может заболеть лейкемией (раком крови) и анемией. Формальдегид также токсичен и оказывает сильное отрицательное воздействие на центральную нервную систему. Она отметила, что концентрация опасных паров в салоне автомобиля представляет опасность примерно в течение полугода, и в этот период водителям нужно принимать особые меры, чтобы обезопасить свое здоровье. "Хорошо проветривать салон новой машины; парковать ее в тени и оставлять окна открытыми, если позволяют условия безопасности; проветрить салон (особенно в жаркие дни) прежде, чем садиться в автомобиль; не сидеть в машине, когда она припаркована; использовать солнцезащитные щитки на ветровом стекле для минимизации нагрева стоящего автомобиля; чаще протирать салон тканью из микрофибры и обрабатывать его поверхности нетоксичными чистящими средствами", — перечислила эксперт.В последнее время многие автопроизводители разрабатывают альтернативные материалы, покрытия и клеи, потенциально менее опасные для организма человека, добавила Ирина Одинцова."За последнее десятилетие заметно сократилось количество машин с отделкой из ПВХ, совершенствуются системы вентиляции и фильтрации воздуха в салонах. В Европейском союзе введена в действие программа регистрации, оценки, разрешения и ограничения на использование химических веществ, которая призвана защищать людей и окружающую среду от воздействия опасных химических соединений и внедрять менее токсичные вещества для производства транспортных средств, промышленных изделий и товаров народного потребления", — отметила она.

https://ria.ru/20210201/samarskiy-universitet-1595112391.html

https://ria.ru/20210114/samarskiy-universitet-1593045436.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский государственный медицинский университет