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Ученые рассказали, почему опасно вдыхать запах салона нового автомобиля
Ученые рассказали, почему опасно вдыхать запах салона нового автомобиля
По данным последних исследований, запах салона нового автомобиля небезопасен для водителя и пассажиров, а при длительных поездках может вызвать у них целый ряд... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T09:00
2021-03-11T09:00
2021-03-11T09:00
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
сибирский государственный медицинский университет
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. По данным последних исследований, запах салона нового автомобиля небезопасен для водителя и пассажиров, а при длительных поездках может вызвать у них целый ряд серьезных заболеваний. Доцент кафедры гигиены Сибирского государственного медицинского университета Ирина Одинцова рассказала Sputnik, какие риски ждут владельцев новых автомобилей, и какие меры помогут им избежать вреда для здоровья.Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) в своем исследовании, опубликованном в научном журнале Environmental International, пришли к выводу, что водитель или пассажир может получить максимальную суточную дозу вредных веществ всего за 20 минут пребывания в новой машине. Исследователи установили, что вредное воздействие на человека оказывают, преимущественно, пары бензола и формальдегида, которые выделяются из тканей, пластика и клея. Эти вещества могут спровоцировать нарушения центральной нервной системы, бронхиальную астму и другие серьезные заболевания. Также в салоне нового автомобиля присутствуют пары фталатов и хлорсодержащих органофосфатов, которые могут накапливаться в организме человека и признаны опасными для здоровья.Последствия отравления водителя и пассажиров могут быть серьёзными, считает Ирина Одинцова."В салонах новых машин может содержатся более 200 химических соединений, в том числе, тяжелые металлы и летучие органические вещества, которые в определенных количествах опасны для здоровья, а некоторые из них — формальдегид и бензол — относятся к канцерогенам", — рассказала она.Под длительным воздействием токсичного бензола, даже в малых концентрациях, человек может заболеть лейкемией (раком крови) и анемией. Формальдегид также токсичен и оказывает сильное отрицательное воздействие на центральную нервную систему. Она отметила, что концентрация опасных паров в салоне автомобиля представляет опасность примерно в течение полугода, и в этот период водителям нужно принимать особые меры, чтобы обезопасить свое здоровье. "Хорошо проветривать салон новой машины; парковать ее в тени и оставлять окна открытыми, если позволяют условия безопасности; проветрить салон (особенно в жаркие дни) прежде, чем садиться в автомобиль; не сидеть в машине, когда она припаркована; использовать солнцезащитные щитки на ветровом стекле для минимизации нагрева стоящего автомобиля; чаще протирать салон тканью из микрофибры и обрабатывать его поверхности нетоксичными чистящими средствами", — перечислила эксперт.В последнее время многие автопроизводители разрабатывают альтернативные материалы, покрытия и клеи, потенциально менее опасные для организма человека, добавила Ирина Одинцова."За последнее десятилетие заметно сократилось количество машин с отделкой из ПВХ, совершенствуются системы вентиляции и фильтрации воздуха в салонах. В Европейском союзе введена в действие программа регистрации, оценки, разрешения и ограничения на использование химических веществ, которая призвана защищать людей и окружающую среду от воздействия опасных химических соединений и внедрять менее токсичные вещества для производства транспортных средств, промышленных изделий и товаров народного потребления", — отметила она.
https://ria.ru/20210201/samarskiy-universitet-1595112391.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский государственный медицинский университет
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. По данным последних исследований, запах салона нового автомобиля небезопасен для водителя и пассажиров, а при длительных поездках может вызвать у них целый ряд серьезных заболеваний. Доцент кафедры гигиены Сибирского государственного медицинского университета Ирина Одинцова рассказала Sputnik, какие риски ждут владельцев новых автомобилей, и какие меры помогут им избежать вреда для здоровья.
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) в своем исследовании, опубликованном в научном журнале Environmental International
, пришли к выводу, что водитель или пассажир может получить максимальную суточную дозу вредных веществ всего за 20 минут пребывания в новой машине.
Исследователи установили, что вредное воздействие на человека оказывают, преимущественно, пары бензола и формальдегида, которые выделяются из тканей, пластика и клея. Эти вещества могут спровоцировать нарушения центральной нервной системы, бронхиальную астму и другие серьезные заболевания. Также в салоне нового автомобиля присутствуют пары фталатов и хлорсодержащих органофосфатов, которые могут накапливаться в организме человека и признаны опасными для здоровья.
Последствия отравления водителя и пассажиров могут быть серьёзными, считает Ирина Одинцова.
"В салонах новых машин может содержатся более 200 химических соединений, в том числе, тяжелые металлы и летучие органические вещества, которые в определенных количествах опасны для здоровья, а некоторые из них — формальдегид и бензол — относятся к канцерогенам", — рассказала она.
Под длительным воздействием токсичного бензола, даже в малых концентрациях, человек может заболеть лейкемией (раком крови) и анемией. Формальдегид также токсичен и оказывает сильное отрицательное воздействие на центральную нервную систему.
"Первые симптомы могут варьироваться от боли в горле до головной боли, головокружения, аллергических реакций и тошноты, в зависимости от восприимчивости организма. При долговременном воздействии некоторых из этих веществ на организм могут возникать изменения, приводящие к нарушению работы репродуктивной системы, печени, почек", — рассказала Ирина Одинцова.
Она отметила, что концентрация опасных паров в салоне автомобиля представляет опасность примерно в течение полугода, и в этот период водителям нужно принимать особые меры, чтобы обезопасить свое здоровье.
"Хорошо проветривать салон новой машины; парковать ее в тени и оставлять окна открытыми, если позволяют условия безопасности; проветрить салон (особенно в жаркие дни) прежде, чем садиться в автомобиль; не сидеть в машине, когда она припаркована; использовать солнцезащитные щитки на ветровом стекле для минимизации нагрева стоящего автомобиля; чаще протирать салон тканью из микрофибры и обрабатывать его поверхности нетоксичными чистящими средствами", — перечислила эксперт.
В последнее время многие автопроизводители разрабатывают альтернативные материалы, покрытия и клеи, потенциально менее опасные для организма человека, добавила Ирина Одинцова.
"За последнее десятилетие заметно сократилось количество машин с отделкой из ПВХ, совершенствуются системы вентиляции и фильтрации воздуха в салонах. В Европейском союзе введена в действие программа регистрации, оценки, разрешения и ограничения на использование химических веществ, которая призвана защищать людей и окружающую среду от воздействия опасных химических соединений и внедрять менее токсичные вещества для производства транспортных средств, промышленных изделий и товаров народного потребления", — отметила она.