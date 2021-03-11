Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь
Наука
https://ria.ru/20210311/sibgmu-1600609654.html
Ученые рассказали, почему опасно вдыхать запах салона нового автомобиля
Ученые рассказали, почему опасно вдыхать запах салона нового автомобиля
По данным последних исследований, запах салона нового автомобиля небезопасен для водителя и пассажиров, а при длительных поездках может вызвать у них целый ряд... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T09:00
2021-03-11T09:00
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
сибирский государственный медицинский университет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149205/68/1492056850_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_b65f3879c7a816fd69e687e399411069.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. По данным последних исследований, запах салона нового автомобиля небезопасен для водителя и пассажиров, а при длительных поездках может вызвать у них целый ряд серьезных заболеваний. Доцент кафедры гигиены Сибирского государственного медицинского университета Ирина Одинцова рассказала Sputnik, какие риски ждут владельцев новых автомобилей, и какие меры помогут им избежать вреда для здоровья.Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) в своем исследовании, опубликованном в научном журнале Environmental International, пришли к выводу, что водитель или пассажир может получить максимальную суточную дозу вредных веществ всего за 20 минут пребывания в новой машине. Исследователи установили, что вредное воздействие на человека оказывают, преимущественно, пары бензола и формальдегида, которые выделяются из тканей, пластика и клея. Эти вещества могут спровоцировать нарушения центральной нервной системы, бронхиальную астму и другие серьезные заболевания. Также в салоне нового автомобиля присутствуют пары фталатов и хлорсодержащих органофосфатов, которые могут накапливаться в организме человека и признаны опасными для здоровья.Последствия отравления водителя и пассажиров могут быть серьёзными, считает Ирина Одинцова."В салонах новых машин может содержатся более 200 химических соединений, в том числе, тяжелые металлы и летучие органические вещества, которые в определенных количествах опасны для здоровья, а некоторые из них — формальдегид и бензол — относятся к канцерогенам", — рассказала она.Под длительным воздействием токсичного бензола, даже в малых концентрациях, человек может заболеть лейкемией (раком крови) и анемией. Формальдегид также токсичен и оказывает сильное отрицательное воздействие на центральную нервную систему. Она отметила, что концентрация опасных паров в салоне автомобиля представляет опасность примерно в течение полугода, и в этот период водителям нужно принимать особые меры, чтобы обезопасить свое здоровье. "Хорошо проветривать салон новой машины; парковать ее в тени и оставлять окна открытыми, если позволяют условия безопасности; проветрить салон (особенно в жаркие дни) прежде, чем садиться в автомобиль; не сидеть в машине, когда она припаркована; использовать солнцезащитные щитки на ветровом стекле для минимизации нагрева стоящего автомобиля; чаще протирать салон тканью из микрофибры и обрабатывать его поверхности нетоксичными чистящими средствами", — перечислила эксперт.В последнее время многие автопроизводители разрабатывают альтернативные материалы, покрытия и клеи, потенциально менее опасные для организма человека, добавила Ирина Одинцова."За последнее десятилетие заметно сократилось количество машин с отделкой из ПВХ, совершенствуются системы вентиляции и фильтрации воздуха в салонах. В Европейском союзе введена в действие программа регистрации, оценки, разрешения и ограничения на использование химических веществ, которая призвана защищать людей и окружающую среду от воздействия опасных химических соединений и внедрять менее токсичные вещества для производства транспортных средств, промышленных изделий и товаров народного потребления", — отметила она.
https://ria.ru/20210201/samarskiy-universitet-1595112391.html
https://ria.ru/20210114/samarskiy-universitet-1593045436.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/149205/68/1492056850_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_f7da217c7820f72a7becaeb5faec5e9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский государственный медицинский университет

Ученые рассказали, почему опасно вдыхать запах салона нового автомобиля

09:00 11.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПокупка автомобиля в автосалоне
Покупка автомобиля в автосалоне - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. По данным последних исследований, запах салона нового автомобиля небезопасен для водителя и пассажиров, а при длительных поездках может вызвать у них целый ряд серьезных заболеваний. Доцент кафедры гигиены Сибирского государственного медицинского университета Ирина Одинцова рассказала Sputnik, какие риски ждут владельцев новых автомобилей, и какие меры помогут им избежать вреда для здоровья.
Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) в своем исследовании, опубликованном в научном журнале Environmental International, пришли к выводу, что водитель или пассажир может получить максимальную суточную дозу вредных веществ всего за 20 минут пребывания в новой машине.
Автомобиль - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 09:00Наука
"Зеленое" горение: ученые поняли, как избавиться от выхлопов
Исследователи установили, что вредное воздействие на человека оказывают, преимущественно, пары бензола и формальдегида, которые выделяются из тканей, пластика и клея. Эти вещества могут спровоцировать нарушения центральной нервной системы, бронхиальную астму и другие серьезные заболевания. Также в салоне нового автомобиля присутствуют пары фталатов и хлорсодержащих органофосфатов, которые могут накапливаться в организме человека и признаны опасными для здоровья.
Последствия отравления водителя и пассажиров могут быть серьёзными, считает Ирина Одинцова.
"В салонах новых машин может содержатся более 200 химических соединений, в том числе, тяжелые металлы и летучие органические вещества, которые в определенных количествах опасны для здоровья, а некоторые из них — формальдегид и бензол — относятся к канцерогенам", — рассказала она.
Под длительным воздействием токсичного бензола, даже в малых концентрациях, человек может заболеть лейкемией (раком крови) и анемией. Формальдегид также токсичен и оказывает сильное отрицательное воздействие на центральную нервную систему.

"Первые симптомы могут варьироваться от боли в горле до головной боли, головокружения, аллергических реакций и тошноты, в зависимости от восприимчивости организма. При долговременном воздействии некоторых из этих веществ на организм могут возникать изменения, приводящие к нарушению работы репродуктивной системы, печени, почек", — рассказала Ирина Одинцова.

Она отметила, что концентрация опасных паров в салоне автомобиля представляет опасность примерно в течение полугода, и в этот период водителям нужно принимать особые меры, чтобы обезопасить свое здоровье.
"Хорошо проветривать салон новой машины; парковать ее в тени и оставлять окна открытыми, если позволяют условия безопасности; проветрить салон (особенно в жаркие дни) прежде, чем садиться в автомобиль; не сидеть в машине, когда она припаркована; использовать солнцезащитные щитки на ветровом стекле для минимизации нагрева стоящего автомобиля; чаще протирать салон тканью из микрофибры и обрабатывать его поверхности нетоксичными чистящими средствами", — перечислила эксперт.
В последнее время многие автопроизводители разрабатывают альтернативные материалы, покрытия и клеи, потенциально менее опасные для организма человека, добавила Ирина Одинцова.
"За последнее десятилетие заметно сократилось количество машин с отделкой из ПВХ, совершенствуются системы вентиляции и фильтрации воздуха в салонах. В Европейском союзе введена в действие программа регистрации, оценки, разрешения и ограничения на использование химических веществ, которая призвана защищать людей и окружающую среду от воздействия опасных химических соединений и внедрять менее токсичные вещества для производства транспортных средств, промышленных изделий и товаров народного потребления", — отметила она.
Рабочий на участке сборки газотурбинных авиадвигателей АО Климов в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
14 января, 16:25Наука
В Самаре займутся разработкой перспективных газотурбинных двигателей
 
НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСибирский государственный медицинский университет
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:29Пострадавшие от пожара в доме на Сахалине получат компенсации
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28Эксперт раскрыл последствия национализации Украиной "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
01:33Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
Лента новостейМолния