В Польше осудили прославление Шухевича на Украине
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБюсты бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА - запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича
ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Прославление лидера Украинской повстанческой армии (запрещена в России) на Украине Романа Шухевича порочит память жертв националистов, говорится в заявлении Института национальной памяти Польши (IPN).
Таким образом польский IPN выражает протест в связи с тем, что городской стадион украинского Тернополя решили назвать именем Шухевича.
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"Украинское прославление Романа Шухевича порочит память польских, еврейских и украинских жертв националистов под знаменами ОУН-УПА*", - говорится в заявлении.
IPN напомнил, что Шухевич во время Второй мировой войны был среди прочего "командующим Украинской повстанческой армией, ответственной за геноцид польского гражданского населения".
"Роман Шухевич как лидер ОУН принадлежал к особо горячим сторонникам жестокой чистки и физической ликвидации польского населения", - подчеркивается в заявлении. Польский институт напоминает, что "антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, носила характер геноцида", а также что "в 1943-1945 годах УПА убила около 100 тысяч поляков".
Институт напомнил, что в 2011 году Окружной административный суд Донецка отменил указ от 12 октября 2007 года, присвоивший посмертно Шухевичу украинским президентом Виктором Ющенко звание Героя Украины.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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