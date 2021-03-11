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В Польше осудили прославление Шухевича на Украине
В Польше осудили прославление Шухевича на Украине
Прославление лидера Украинской повстанческой армии (запрещена в России) на Украине Романа Шухевича порочит память жертв националистов, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:24
2021-03-11T13:24
украинская повстанческая армия
роман шухевич
тернополь
организация украинских националистов
виктор ющенко
польша
украина
в мире
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ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Прославление лидера Украинской повстанческой армии (запрещена в России) на Украине Романа Шухевича порочит память жертв националистов, говорится в заявлении Института национальной памяти Польши (IPN).Таким образом польский IPN выражает протест в связи с тем, что городской стадион украинского Тернополя решили назвать именем Шухевича."Украинское прославление Романа Шухевича порочит память польских, еврейских и украинских жертв националистов под знаменами ОУН-УПА*", - говорится в заявлении.IPN напомнил, что Шухевич во время Второй мировой войны был среди прочего "командующим Украинской повстанческой армией, ответственной за геноцид польского гражданского населения"."Роман Шухевич как лидер ОУН принадлежал к особо горячим сторонникам жестокой чистки и физической ликвидации польского населения", - подчеркивается в заявлении. Польский институт напоминает, что "антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, носила характер геноцида", а также что "в 1943-1945 годах УПА убила около 100 тысяч поляков".Институт напомнил, что в 2011 году Окружной административный суд Донецка отменил указ от 12 октября 2007 года, присвоивший посмертно Шухевичу украинским президентом Виктором Ющенко звание Героя Украины.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20190626/1555915488.html
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украинская повстанческая армия, роман шухевич, тернополь, организация украинских националистов, виктор ющенко, польша, украина, в мире

В Польше осудили прославление Шухевича на Украине

13:24 11.03.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкБюсты бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА - запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича
Бюсты бывшего главнокомандующего Украинской повстанческой армии (УПА - запрещенная в России экстремистская организация) Романа Шухевича - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Прославление лидера Украинской повстанческой армии (запрещена в России) на Украине Романа Шухевича порочит память жертв националистов, говорится в заявлении Института национальной памяти Польши (IPN).
Таким образом польский IPN выражает протест в связи с тем, что городской стадион украинского Тернополя решили назвать именем Шухевича.
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"Украинское прославление Романа Шухевича порочит память польских, еврейских и украинских жертв националистов под знаменами ОУН-УПА*", - говорится в заявлении.
IPN напомнил, что Шухевич во время Второй мировой войны был среди прочего "командующим Украинской повстанческой армией, ответственной за геноцид польского гражданского населения".
"Роман Шухевич как лидер ОУН принадлежал к особо горячим сторонникам жестокой чистки и физической ликвидации польского населения", - подчеркивается в заявлении. Польский институт напоминает, что "антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, носила характер геноцида", а также что "в 1943-1945 годах УПА убила около 100 тысяч поляков".
Институт напомнил, что в 2011 году Окружной административный суд Донецка отменил указ от 12 октября 2007 года, присвоивший посмертно Шухевичу украинским президентом Виктором Ющенко звание Героя Украины.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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Украинская повстанческая армияРоман ШухевичТернопольОрганизация украинских националистовВиктор ЮщенкоПольшаУкраинаВ мире
 
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