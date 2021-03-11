https://ria.ru/20210311/shukhevich-1600758221.html

В Польше осудили прославление Шухевича на Украине

В Польше осудили прославление Шухевича на Украине

Прославление лидера Украинской повстанческой армии (запрещена в России) на Украине Романа Шухевича порочит память жертв националистов, говорится в заявлении... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T13:24

2021-03-11T13:24

2021-03-11T13:24

украинская повстанческая армия

роман шухевич

тернополь

организация украинских националистов

виктор ющенко

польша

украина

в мире

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ВАРШАВА, 11 мар - РИА Новости. Прославление лидера Украинской повстанческой армии (запрещена в России) на Украине Романа Шухевича порочит память жертв националистов, говорится в заявлении Института национальной памяти Польши (IPN).Таким образом польский IPN выражает протест в связи с тем, что городской стадион украинского Тернополя решили назвать именем Шухевича."Украинское прославление Романа Шухевича порочит память польских, еврейских и украинских жертв националистов под знаменами ОУН-УПА*", - говорится в заявлении.IPN напомнил, что Шухевич во время Второй мировой войны был среди прочего "командующим Украинской повстанческой армией, ответственной за геноцид польского гражданского населения"."Роман Шухевич как лидер ОУН принадлежал к особо горячим сторонникам жестокой чистки и физической ликвидации польского населения", - подчеркивается в заявлении. Польский институт напоминает, что "антипольская этническая чистка, проведенная украинскими националистами, носила характер геноцида", а также что "в 1943-1945 годах УПА убила около 100 тысяч поляков".Институт напомнил, что в 2011 году Окружной административный суд Донецка отменил указ от 12 октября 2007 года, присвоивший посмертно Шухевичу украинским президентом Виктором Ющенко звание Героя Украины.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20190626/1555915488.html

https://ria.ru/20190305/1551565720.html

тернополь

польша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украинская повстанческая армия, роман шухевич, тернополь, организация украинских националистов, виктор ющенко, польша, украина, в мире