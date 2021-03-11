https://ria.ru/20210311/shtrafy-1600756161.html

Туристов из Москвы оштрафовали почти на 13 миллионов рублей

Туристов из Москвы оштрафовали почти на 13 миллионов рублей

Туристов из Москвы, вернувшихся из зарубежных стран и не занесших результаты тестов на COVID-19 на Единый портал госуслуг (ЕПГУ), оштрафовали на сумму около 13... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:28

2021-03-11T16:28

2021-03-11T16:28

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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Туристов из Москвы, вернувшихся из зарубежных стран и не занесших результаты тестов на COVID-19 на Единый портал госуслуг (ЕПГУ), оштрафовали на сумму около 13 миллионов рублей, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.С 1 августа 2020 года ведомство рассмотрено около 160 тысяч анкет граждан, приехавших из-за рубежа. В связи с отсутствием данных о прохождении тестирования в ЕПГУ, лицам, не выполняющим установленные требования, направлено 4565 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении. Всего было составлено 2692 протокола по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Данная статья предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если же был причинен вред здоровью других людей, то, согласно ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ, и взыскание составляет от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.Решения о штрафе принимает суд. По результатам дел, рассмотренных в настоящее время, 1056 гражданам присуждены штрафы на сумму 12,8 миллиона рублей. По остальным делам назначены даты заседаний.Роспотребнадзор напоминает, что граждане, возвращающихся с отдыха за рубежом, должны пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР и предоставить результаты в ЕПГУ в течение трех календарных дней со дня прибытия. Это требование относится и к детям. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, граждане должны незамедлительно обратиться за помощью без посещения медицинских организаций.

https://ria.ru/20210218/puteshestviya-1597868413.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, штрафы, туризм, туристы, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва