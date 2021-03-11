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Туризм
https://ria.ru/20210311/shtrafy-1600756161.html
Туристов из Москвы оштрафовали почти на 13 миллионов рублей
Туристов из Москвы оштрафовали почти на 13 миллионов рублей
Туристов из Москвы, вернувшихся из зарубежных стран и не занесших результаты тестов на COVID-19 на Единый портал госуслуг (ЕПГУ), оштрафовали на сумму около 13... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:28
2021-03-11T16:28
туризм
коронавирус в россии
штрафы
туризм
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новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Туристов из Москвы, вернувшихся из зарубежных стран и не занесших результаты тестов на COVID-19 на Единый портал госуслуг (ЕПГУ), оштрафовали на сумму около 13 миллионов рублей, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.С 1 августа 2020 года ведомство рассмотрено около 160 тысяч анкет граждан, приехавших из-за рубежа. В связи с отсутствием данных о прохождении тестирования в ЕПГУ, лицам, не выполняющим установленные требования, направлено 4565 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении. Всего было составлено 2692 протокола по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Данная статья предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если же был причинен вред здоровью других людей, то, согласно ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ, и взыскание составляет от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.Решения о штрафе принимает суд. По результатам дел, рассмотренных в настоящее время, 1056 гражданам присуждены штрафы на сумму 12,8 миллиона рублей. По остальным делам назначены даты заседаний.Роспотребнадзор напоминает, что граждане, возвращающихся с отдыха за рубежом, должны пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР и предоставить результаты в ЕПГУ в течение трех календарных дней со дня прибытия. Это требование относится и к детям. В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, граждане должны незамедлительно обратиться за помощью без посещения медицинских организаций.
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коронавирус в россии, штрафы, туризм, туристы, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва

Туристов из Москвы оштрафовали почти на 13 миллионов рублей

16:28 11.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинский работник берет мазок у пациентки
Медицинский работник берет мазок у пациентки - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Туристов из Москвы, вернувшихся из зарубежных стран и не занесших результаты тестов на COVID-19 на Единый портал госуслуг (ЕПГУ), оштрафовали на сумму около 13 миллионов рублей, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.
С 1 августа 2020 года ведомство рассмотрено около 160 тысяч анкет граждан, приехавших из-за рубежа. В связи с отсутствием данных о прохождении тестирования в ЕПГУ, лицам, не выполняющим установленные требования, направлено 4565 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении.
Всего было составлено 2692 протокола по ч. 2 ст. 6.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ). Данная статья предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей. Если же был причинен вред здоровью других людей, то, согласно ч.3 ст. 6.3 КоАП РФ, и взыскание составляет от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.
Решения о штрафе принимает суд. По результатам дел, рассмотренных в настоящее время, 1056 гражданам присуждены штрафы на сумму 12,8 миллиона рублей. По остальным делам назначены даты заседаний.
Роспотребнадзор напоминает, что граждане, возвращающихся с отдыха за рубежом, должны пройти тестирование на COVID-19 методом ПЦР и предоставить результаты в ЕПГУ в течение трех календарных дней со дня прибытия. Это требование относится и к детям.
В случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации, граждане должны незамедлительно обратиться за помощью без посещения медицинских организаций.
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