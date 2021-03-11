https://ria.ru/20210311/shariy-1600736587.html

Минюст Украины попросил суд запретить деятельность "Партии Шария"

Минюст Украины попросил суд запретить деятельность "Партии Шария"

Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск министерства юстиции Украины, в котором ведомство просит запретить деятельность "Партии Шария",... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:07

2021-03-11T12:07

2021-03-11T13:38

анатолий шарий

министерство юстиции украины

украина

в мире

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КИЕВ, 11 мар – РИА Новости. Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск министерства юстиции Украины, в котором ведомство просит запретить деятельность "Партии Шария", сообщила в четверг пресс-служба суда.Ранее пресс-служба Службы безопасности Украины сообщила, что украинские правоохранители выявили нарушения при перерегистрации "Партии Шария", которые заключаются в предоставлении недостоверных данных, возбуждено дело."Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску министерства юстиции Украины к политической партии "Партия Шария". Истец просит суд истребовать у Службы безопасности Украины выводы экспертов, указанные в письме минюста от 4 марта 2021 года о противоправной деятельности политической партии, и запретить деятельность "Партии Шария", - говорится в сообщении пресс-службы суда.Суд принял решение рассматривать дело по упрощенной процедуре, заседание назначено на 6 апреля.Как заявил министр юстиции Украины Денис Малюська, минюст не рассчитывает, что дело о запрете "Партии Шария" будет простым. "Основания для подачи иска - многочисленные нарушения конституции и законов Украины политической партией и, в частности, лицом, которое партия указывает в качестве своего "лидера" - Шарием. "Партия Шария" выстроила хорошую юридическую защиту своей незаконной деятельности, грубо нарушая законодательство, но при этом пытаясь перекладывать всю ответственность за такие действия на формально посторонних лиц. Но, как показывают материалы правоохранительных органов, удавалось им это далеко не всегда", - написал Малюська в Facebook.Служба безопасности Украины сообщила 16 февраля, что подозревает лидера "Партии Шария" Анатолия Шария по делу о государственной измене и разжигании национальной вражды. По мнению следователей, он осуществлял "противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере".Шарий не жил на Украине последние девять лет, сейчас живет в одной из стран ЕС и имеет статус политического беженца в Литве. По последним данным социологического опроса Киевского международного института социологии (КМИС), "Партия Шария" набрала бы 5% на выборах в Верховную раду, преодолев проходной барьер в 5%.

https://ria.ru/20210307/shmygal-1600195913.html

https://ria.ru/20210224/ukraina-1598642300.html

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анатолий шарий, министерство юстиции украины, украина, в мире