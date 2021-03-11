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Захвативший заложников в Северодвинске мужчина сдался
Захвативший заложников в Северодвинске мужчина сдался
Захвативший заложницу в Северодвинске мужчина сдался полиции. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:50
2021-03-11T15:51
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Захвативший заложницу в Северодвинске мужчина сдался полиции.Его вывели из офиса микрокредитной организации и увезли. Во время операции никто не пострадал, сообщил источник РИА Новости. У задержанного изъяли обрез охотничьего ружья и патроны, девушка не ранена.СМИ писали, что сотрудники МВД оцепили здание и район, где неизвестный взял заложницу в офисе микрозаймов. По некоторым данным, причиной случившегося могли стать "разборки между сожителями". Очевидцы рассказывали, что около места ЧП они слышали хлопок.
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60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), северодвинск

Захвативший заложников в Северодвинске мужчина сдался

13:50 11.03.2021 (обновлено: 15:51 11.03.2021)
 
Полиция на месте захвата заложников в Северодвинске. Кадр видео
Полиция на месте захвата заложников в Северодвинске. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Захвативший заложницу в Северодвинске мужчина сдался полиции.
Его вывели из офиса микрокредитной организации и увезли. Во время операции никто не пострадал, сообщил источник РИА Новости.
У задержанного изъяли обрез охотничьего ружья и патроны, девушка не ранена.
СМИ писали, что сотрудники МВД оцепили здание и район, где неизвестный взял заложницу в офисе микрозаймов. По некоторым данным, причиной случившегося могли стать "разборки между сожителями". Очевидцы рассказывали, что около места ЧП они слышали хлопок.
Кадры с улицы в Северодвинске, где мужчина взял в заложники человека - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
Вчера, 13:43
Опубликовано видео с места захвата заложников в Северодвинске
 
Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Северодвинск
 
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