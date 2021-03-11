https://ria.ru/20210311/severodvinsk-1600766076.html

Захвативший заложников в Северодвинске мужчина сдался

Захвативший заложников в Северодвинске мужчина сдался

Захвативший заложницу в Северодвинске мужчина сдался полиции. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T13:50

2021-03-11T13:50

2021-03-11T15:51

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

северодвинск

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Захвативший заложницу в Северодвинске мужчина сдался полиции.Его вывели из офиса микрокредитной организации и увезли. Во время операции никто не пострадал, сообщил источник РИА Новости. У задержанного изъяли обрез охотничьего ружья и патроны, девушка не ранена.СМИ писали, что сотрудники МВД оцепили здание и район, где неизвестный взял заложницу в офисе микрозаймов. По некоторым данным, причиной случившегося могли стать "разборки между сожителями". Очевидцы рассказывали, что около места ЧП они слышали хлопок.

https://ria.ru/20210311/zalozhniki-1600764629.html

северодвинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство внутренних дел рф (мвд россии), северодвинск