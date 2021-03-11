https://ria.ru/20210311/severodvinsk-1600766076.html
Захвативший заложников в Северодвинске мужчина сдался
Захвативший заложников в Северодвинске мужчина сдался
Захвативший заложницу в Северодвинске мужчина сдался полиции. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:50
2021-03-11T13:50
2021-03-11T15:51
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
северодвинск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765247_388:192:1828:1002_1920x0_80_0_0_3b9bcfb9143c834c6d45ae2be5687902.jpg
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Захвативший заложницу в Северодвинске мужчина сдался полиции.Его вывели из офиса микрокредитной организации и увезли. Во время операции никто не пострадал, сообщил источник РИА Новости. У задержанного изъяли обрез охотничьего ружья и патроны, девушка не ранена.СМИ писали, что сотрудники МВД оцепили здание и район, где неизвестный взял заложницу в офисе микрозаймов. По некоторым данным, причиной случившегося могли стать "разборки между сожителями". Очевидцы рассказывали, что около места ЧП они слышали хлопок.
https://ria.ru/20210311/zalozhniki-1600764629.html
северодвинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600765247_508:177:1756:1113_1920x0_80_0_0_56386640a6b42a5cbe0d3c3ac3f2a377.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство внутренних дел рф (мвд россии), северодвинск