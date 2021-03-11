https://ria.ru/20210311/severodvinsk-1600754271.html
Источник назвал возможную причину ЧП в Северодвинске
Источник назвал возможную причину ЧП в Северодвинске
Причиной оцепления района в Северодвинске, где, предположительно, взят заложник, могли стать разборки между сожителями, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:10
2021-03-11T13:10
2021-03-11T14:34
архангельская область
северодвинск
происшествия
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НАРЬЯН-МАР, 11 мар – РИА Новости. Причиной оцепления района в Северодвинске, где, предположительно, взят заложник, могли стать разборки между сожителями, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.Ранее в администрации Северодвинска агентству рассказали, что силовики оцепили район, где, по данным местных СМИ, в офисе микрозаймов могли взять в заложники человека, детей из ближайшего образовательного учреждения рекомендовано не выпускать на улицу."Там могут быть разборки между сожителями, сейчас информация выясняется", - заявил источник.Официальным комментарием представителей правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20210306/delo-1600199678.html
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архангельская область, северодвинск, происшествия