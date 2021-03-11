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Назван необычный симптом сердечного приступа
Назван необычный симптом сердечного приступа
Чувство беспокойства или тревоги могут предупреждать о сердечном приступе. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T01:17
2021-03-11T01:17
2021-03-11T01:17
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Чувство беспокойства или тревоги могут предупреждать о сердечном приступе. Об этом пишет Express со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании.По словам специалистов, очень часто эти признаки большинство людей путают с панической атакой. Это происходит из-за того, что многие симптомы этого состояния схожи с признаками сердечного приступа.Большинство таких панических атак длятся от 5 до 20 минут, хотя некоторые пациенты могут испытывать их до часа. Физические ощущения при панической атаке включают стук или учащение пульса, сердцебиение, слабость, головокружение. Сталкивающимся с ней людям может быть очень жарко или холодно, они могут ругаться, дрожать и трястись, чувствовать тошноту и боль в груди или животе. Некоторые могут чувствовать, что теряют разум, не контролируют свое тело.Такие симптомы, которые могут быть признаком сердечного приступа, требуют неотложной медицинской помощи, предупреждают врачи.
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Чувство беспокойства или тревоги могут предупреждать о сердечном приступе. Об этом пишет Express
со ссылкой на данные Национальной службы здравоохранения Великобритании
.
По словам специалистов, очень часто эти признаки большинство людей путают с панической атакой. Это происходит из-за того, что многие симптомы этого состояния схожи с признаками сердечного приступа.
Большинство таких панических атак длятся от 5 до 20 минут, хотя некоторые пациенты могут испытывать их до часа. Физические ощущения при панической атаке включают стук или учащение пульса, сердцебиение, слабость, головокружение. Сталкивающимся с ней людям может быть очень жарко или холодно, они могут ругаться, дрожать и трястись, чувствовать тошноту и боль в груди или животе. Некоторые могут чувствовать, что теряют разум, не контролируют свое тело.
Такие симптомы, которые могут быть признаком сердечного приступа, требуют неотложной медицинской помощи, предупреждают врачи.