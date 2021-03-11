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Эксперт назвал главную опасность модных селфи
Эксперт назвал главную опасность модных селфи
Зависимые от социальных сетей люди, как правило, даже не замечают смертельной опасности для своей жизни в попытках сделать уникальные, модные и оригинальные... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T01:16
2021-03-11T01:16
селфи
социальные сети
технологии
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Зависимые от социальных сетей люди, как правило, даже не замечают смертельной опасности для своей жизни в попытках сделать уникальные, модные и оригинальные фотографии. Вместе с тем, селфи, способные удивить подписчиков, могут стать последними, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер коммуникационного агентства B&amp;C Agency Марк Шерман.Когда вы делаете фото, важно понимать, что это безопасно и с вами ничего не произойдет – вы не упадете с высоты, не оступитесь и т.п. Ведь нередко люди забывают обо всем в погоне за удачным кадром. Важно и то, что ваше селфи не должно причинять проблемы окружающим – думайте не только о себе, но и о людях, подытожил Шерман.
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селфи, социальные сети, технологии

Эксперт назвал главную опасность модных селфи

01:16 11.03.2021
 
© Depositphotos / IgorVetushkoДевушка делает селфи
Девушка делает селфи - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Depositphotos / IgorVetushko
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Зависимые от социальных сетей люди, как правило, даже не замечают смертельной опасности для своей жизни в попытках сделать уникальные, модные и оригинальные фотографии. Вместе с тем, селфи, способные удивить подписчиков, могут стать последними, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.
"Точно не стоит делать селфи в местах, опасных для жизни, поскольку в данном случае вы не можете полностью контролировать ситуацию. Опасными считаются селфи в горах, на воде, съемки в транспорте на ходу и так далее", - отметил эксперт.
Когда вы делаете фото, важно понимать, что это безопасно и с вами ничего не произойдет – вы не упадете с высоты, не оступитесь и т.п. Ведь нередко люди забывают обо всем в погоне за удачным кадром.
Важно и то, что ваше селфи не должно причинять проблемы окружающим – думайте не только о себе, но и о людях, подытожил Шерман.
Страница социальной сети Фейсбук - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
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селфиСоциальные сетиТехнологии
 
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