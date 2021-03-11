https://ria.ru/20210311/selfi-1600696034.html
Эксперт назвал главную опасность модных селфи
Эксперт назвал главную опасность модных селфи
Зависимые от социальных сетей люди, как правило, даже не замечают смертельной опасности для своей жизни в попытках сделать уникальные, модные и оригинальные... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T01:16
2021-03-11T01:16
2021-03-11T01:16
селфи
социальные сети
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578215672_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_9d18032dd635ef8ed9253d70b13c286d.jpg
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Зависимые от социальных сетей люди, как правило, даже не замечают смертельной опасности для своей жизни в попытках сделать уникальные, модные и оригинальные фотографии. Вместе с тем, селфи, способные удивить подписчиков, могут стать последними, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.Когда вы делаете фото, важно понимать, что это безопасно и с вами ничего не произойдет – вы не упадете с высоты, не оступитесь и т.п. Ведь нередко люди забывают обо всем в погоне за удачным кадром. Важно и то, что ваше селфи не должно причинять проблемы окружающим – думайте не только о себе, но и о людях, подытожил Шерман.
https://ria.ru/20210109/selfi-1592327593.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/05/1578215672_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_55510c03467f92719380586a53f980d8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
селфи, социальные сети, технологии