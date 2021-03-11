https://ria.ru/20210311/selfi-1600696034.html

Эксперт назвал главную опасность модных селфи

Эксперт назвал главную опасность модных селфи

Зависимые от социальных сетей люди, как правило, даже не замечают смертельной опасности для своей жизни в попытках сделать уникальные, модные и оригинальные... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T01:16

2021-03-11T01:16

2021-03-11T01:16

селфи

социальные сети

технологии

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Зависимые от социальных сетей люди, как правило, даже не замечают смертельной опасности для своей жизни в попытках сделать уникальные, модные и оригинальные фотографии. Вместе с тем, селфи, способные удивить подписчиков, могут стать последними, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер коммуникационного агентства B&C Agency Марк Шерман.Когда вы делаете фото, важно понимать, что это безопасно и с вами ничего не произойдет – вы не упадете с высоты, не оступитесь и т.п. Ведь нередко люди забывают обо всем в погоне за удачным кадром. Важно и то, что ваше селфи не должно причинять проблемы окружающим – думайте не только о себе, но и о людях, подытожил Шерман.

https://ria.ru/20210109/selfi-1592327593.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

селфи, социальные сети, технологии