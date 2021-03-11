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Президент Армении отказался назначить нового главу Генштаба
Президент Армении отказался назначить нового главу Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян отказался назначить Артака Давтяна новым начальником Генштаба армии, сообщила пресс-служба главы государства. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:32
2021-03-11T13:46
оник гаспарян
никол пашинян
армен саркисян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 11 мар — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян отказался назначить Артака Давтяна новым начальником Генштаба армии, сообщила пресс-служба главы государства.Давтян возглавлял Генеральный штаб 2018-2020 годах. В июле — ноябре 2020-го он был председателем Военно-промышленного комитета республики, командовал пятым армейским корпусом. О его назначении на должность, которую до 10 марта занимал генерал-полковник Оник Гаспарян, ходатайствовал премьер-министр Никол Пашинян. Эта позиция — предмет спора между главой правительства и армейским руководством. В то же время кандидатуру начальника Генштаба утверждает президент республики. Он вернул проект указа с возражениями обратно в кабмин. Пашинян ранее заявил, что Оник Гаспарян считается уволенным с 10 марта, так как президент республики, пусть и не подписал представленный премьером проект указа об увольнении, но и не оспорил непосредственно отставку Гаспаряна в Конституционном суде. Глава государства обратился туда, но с другой претензией — он оспорил само положение закона о военной службе, которое регулирует кадровые вопросы в армии.Политический кризис в АрменииОчередные акции протеста начались в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах": он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже — после разговора с Владимиром Путиным — Пашинян сказал, что его дезинформировали.По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили Гаспаряну.После этого ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента. Митингующие не настроены на переговоры с властью и требуют отставки главы кабмина, популярность которого упала после подписания перемирия с Баку.
https://ria.ru/20210310/pashinyan-1600639041.html
https://ria.ru/20210310/khachaturov-1600616394.html
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оник гаспарян, никол пашинян, армен саркисян, армения, в мире

Президент Армении отказался назначить нового главу Генштаба

12:32 11.03.2021 (обновлено: 13:46 11.03.2021)
 
© Sputnik / Aram Nersesyan Армен Саркисян
Армен Саркисян - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Sputnik / Aram Nersesyan
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ЕРЕВАН, 11 мар — РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян отказался назначить Артака Давтяна новым начальником Генштаба армии, сообщила пресс-служба главы государства.
Давтян возглавлял Генеральный штаб 2018-2020 годах. В июле — ноябре 2020-го он был председателем Военно-промышленного комитета республики, командовал пятым армейским корпусом. О его назначении на должность, которую до 10 марта занимал генерал-полковник Оник Гаспарян, ходатайствовал премьер-министр Никол Пашинян.
Премьер-министр Никол Пашинян выступает перед своими сторонниками в Ереване - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
10 марта, 16:33
Премьер Армении встретился с командным составом Вооруженных сил
Эта позиция — предмет спора между главой правительства и армейским руководством. В то же время кандидатуру начальника Генштаба утверждает президент республики. Он вернул проект указа с возражениями обратно в кабмин.
Пашинян ранее заявил, что Оник Гаспарян считается уволенным с 10 марта, так как президент республики, пусть и не подписал представленный премьером проект указа об увольнении, но и не оспорил непосредственно отставку Гаспаряна в Конституционном суде. Глава государства обратился туда, но с другой претензией — он оспорил само положение закона о военной службе, которое регулирует кадровые вопросы в армии.

Политический кризис в Армении

Очередные акции протеста начались в Ереване после высказывания армянского премьера о российских "Искандерах": он заявил, что техника была неисправна во время боев в Нагорном Карабахе. Позже — после разговора с Владимиром Путиным — Пашинян сказал, что его дезинформировали.
По данным СМИ, замначальника Генштаба Армении Тиран Хачатрян высмеял премьера, за что Пашинян отправил его в отставку. Следом за ним оставить должность предложили Гаспаряну.
После этого ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы.
Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента. Митингующие не настроены на переговоры с властью и требуют отставки главы кабмина, популярность которого упала после подписания перемирия с Баку.
Флаг участников митинга в поддержку Генштаба в его конфликте с премьером Николом Пашиняном возле Министерства обороны Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
10 марта, 14:34
Генерал ВС Армении потребовал отставки Пашиняна
 
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