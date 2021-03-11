https://ria.ru/20210311/sanktsii-1600854346.html

СМИ: послы стран ЕС согласовали новые санкции против россиян

СМИ: послы стран ЕС согласовали новые санкции против россиян

Европейский союз (ЕС) обсуждает расширение санкционного списка за нарушение прав человека, в него могут войти фигуранты из Китая, России и других стран, пишет в РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-11T22:17

2021-03-11T22:17

2021-03-12T05:07

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

игорь краснов

виктор золотов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

александр бастрыкин

ливия

эритрея

южный судан

россия

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БРЮССЕЛЬ, 11 мар - РИА Новости. Европейский союз (ЕС) обсуждает расширение санкционного списка за нарушение прав человека, в него могут войти фигуранты из Китая, России и других стран, пишет в четверг электронное издание EUobserver."Порядка десяти официальных лиц из Китая, России, Северной Кореи, Эритреи, Ливии и Южного Судана должны быть включены в санкционный список ЕС за серьезные нарушения прав человека в мире. Предварительная договоренность была достигнута на встрече постпредов (постоянных представителей - ред.) стран ЕС в Брюсселе в четверг вечером", - говорится в сообщении.Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов на территории союза. Как ожидается, список может быть утвержден на заседании министров иностранных дел Евросоюза 22 марта.Евросоюз второго марта впервые ввел санкции в рамках нового глобального режима за нарушение прав человека против четырех граждан России за арест Алексея Навального. В санкционный список попали председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор Росгвардии Виктор Золотов, генеральный прокурор Игорь Краснов и глава ФСИН Александр Калашников.Новый санкционный режим предусматривает ограничительные меры за нарушение основных свобод и прав человека, в том числе свободы совести, права на мирные собрания, а также за геноцид, пытки, торговлю людьми, сексуальное насилие. Он включает замораживание активов и экономических ресурсов на территории ЕС, принадлежащих лицам и организациям, ответственным за серьезное нарушение прав человека. Государства ЕС должны принимать необходимые меры для недопущения въезда или транзита через свою территорию физических лиц, внесенных в санкционный список.В МИД России европейские санкции в связи с делом Навального назвали "тупиковым и неправовым путем" и пообещали ответить на них. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в Кремле уверены, что политика санкций против России не достигает цели.

https://ria.ru/20210311/sanktsii-1600849368.html

https://ria.ru/20210305/sanktsii-1600065884.html

ливия

эритрея

южный судан

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), игорь краснов, виктор золотов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), александр бастрыкин, ливия, эритрея, южный судан, россия, евросоюз