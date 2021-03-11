https://ria.ru/20210311/sanktsii-1600849368.html
Минэкономразвития высказалось о возможных санкциях на российский госдолг
Минэкономразвития высказалось о возможных санкциях на российский госдолг
Возможные санкции на российский госдолг в первую очередь накажут западных инвесторов, их доля уже снизилась до 23%, но эти меры некритичны для России, сказал... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T20:57
2021-03-11T20:57
2021-03-11T21:36
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Возможные санкции на российский госдолг в первую очередь накажут западных инвесторов, их доля уже снизилась до 23%, но эти меры некритичны для России, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.Агентство Блумберг на прошлой неделе сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов."Санкции на российский госдолг, по большому счету - это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг. На сегодняшний момент уровень, доля держателей западных нашего госдолга существенно снизилась, она ощутимая - порядка 23%, но это точно некритично для нас", - сказал Решетников журналистам."Поэтому, скорее, это будет наказание собственных инвесторов - введение санкций в этой части, нежели какие-то вопросы, которые существенно повлияют на наше финансовое положение. Какие-то колебания, конечно, возможны, но фундаментально это ни на что не повлияет", - добавил он.Решетников также отметил, что в течение последнего года, что он работает министром, тема введения тех или иных санкций " постоянно обсуждается". "Мне кажется, санкционная повестка - это уже обычная часть нашей жизни", - добавил он.
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максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости.
Возможные санкции на российский госдолг в первую очередь накажут западных инвесторов, их доля уже снизилась до 23%, но эти меры некритичны для России, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников
.
Агентство Блумберг
на прошлой неделе сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов.
"Санкции на российский госдолг, по большому счету - это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг. На сегодняшний момент уровень, доля держателей западных нашего госдолга существенно снизилась, она ощутимая - порядка 23%, но это точно некритично для нас", - сказал Решетников журналистам.
"Поэтому, скорее, это будет наказание собственных инвесторов - введение санкций в этой части, нежели какие-то вопросы, которые существенно повлияют на наше финансовое положение. Какие-то колебания, конечно, возможны, но фундаментально это ни на что не повлияет", - добавил он.
Решетников также отметил, что в течение последнего года, что он работает министром, тема введения тех или иных санкций " постоянно обсуждается". "Мне кажется, санкционная повестка - это уже обычная часть нашей жизни", - добавил он.