https://ria.ru/20210311/sanktsii-1600849368.html

Минэкономразвития высказалось о возможных санкциях на российский госдолг

Минэкономразвития высказалось о возможных санкциях на российский госдолг

Возможные санкции на российский госдолг в первую очередь накажут западных инвесторов, их доля уже снизилась до 23%, но эти меры некритичны для России, сказал... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T20:57

2021-03-11T20:57

2021-03-11T21:36

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Возможные санкции на российский госдолг в первую очередь накажут западных инвесторов, их доля уже снизилась до 23%, но эти меры некритичны для России, сказал журналистам глава Минэкономразвития Максим Решетников.Агентство Блумберг на прошлой неделе сообщило, что США и Великобритания рассматривают возможность ввести больше санкций против России, направленных против суверенного долга и бизнесменов."Санкции на российский госдолг, по большому счету - это наказание тех западных инвесторов, которые инвестируют в наш госдолг. На сегодняшний момент уровень, доля держателей западных нашего госдолга существенно снизилась, она ощутимая - порядка 23%, но это точно некритично для нас", - сказал Решетников журналистам."Поэтому, скорее, это будет наказание собственных инвесторов - введение санкций в этой части, нежели какие-то вопросы, которые существенно повлияют на наше финансовое положение. Какие-то колебания, конечно, возможны, но фундаментально это ни на что не повлияет", - добавил он.Решетников также отметил, что в течение последнего года, что он работает министром, тема введения тех или иных санкций " постоянно обсуждается". "Мне кажется, санкционная повестка - это уже обычная часть нашей жизни", - добавил он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210224/gosdolg-1598792639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика