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В США назвали три "самых крутых" российских самолета
В США назвали три "самых крутых" российских самолета
Эксперты американского журнала Popular Mechanics составили список "самых крутых" самолетов за последние 40 лет, включив в него три российских летательных... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T13:15
2021-03-11T17:28
су-57
т-50
бе-200
технологии
безопасность
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Эксперты американского журнала Popular Mechanics составили список "самых крутых" самолетов за последние 40 лет, включив в него три российских летательных аппарата.Журналисты упорядочили самолеты по годам их первых полетов. Так, в 1998 году издание выделило Бе-200 "Альтаир", который нередко участвовал в тушении лесных пожаров. Он способен сбросить 12 тонн воды над горящей целью, а затем, приводнившись, набрать в озере или море другую порцию такого груза всего за 14 секунд. Его также можно задействовать для перевозки пассажиров и даже использовать как летающую машину скорой помощи.В 2000-м самым интересным проектом составители списка посчитали прототип двухмоторного истребителя с треугольным крылом — МиГ-1.44, однако проект закрыли, и он так и не поступил в серийное производство.Лучшим самолетом 2010 года Popular Mechanics назвал Су-57 — российский истребитель пятого поколения, "сочетающий в себе скрытность, скорость, современное вооружение и технологии".Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название — Т-50) предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. По заявлению разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью летать на сверхзвуковой скорости, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
https://ria.ru/20210305/su-57-1600119649.html
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су-57, т-50, бе-200, технологии, безопасность

В США назвали три "самых крутых" российских самолета

13:15 11.03.2021 (обновлено: 17:28 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Катаев / Перейти в фотобанкМногофункциональные истребители пятого поколения Су-57
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Андрей Катаев
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Эксперты американского журнала Popular Mechanics составили список "самых крутых" самолетов за последние 40 лет, включив в него три российских летательных аппарата.
Журналисты упорядочили самолеты по годам их первых полетов. Так, в 1998 году издание выделило Бе-200 "Альтаир", который нередко участвовал в тушении лесных пожаров. Он способен сбросить 12 тонн воды над горящей целью, а затем, приводнившись, набрать в озере или море другую порцию такого груза всего за 14 секунд. Его также можно задействовать для перевозки пассажиров и даже использовать как летающую машину скорой помощи.
В 2000-м самым интересным проектом составители списка посчитали прототип двухмоторного истребителя с треугольным крылом — МиГ-1.44, однако проект закрыли, и он так и не поступил в серийное производство.
Лучшим самолетом 2010 года Popular Mechanics назвал Су-57 — российский истребитель пятого поколения, "сочетающий в себе скрытность, скорость, современное вооружение и технологии".
Су-57 (ранее ПАК ФА, опытное название — Т-50) предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. По заявлению разработчиков, сочетание высокой маневренности с возможностью летать на сверхзвуковой скорости, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.
Многофункциональные истребители пятого поколения Су-57 - РИА Новости, 1920, 05.03.2021
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