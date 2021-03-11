https://ria.ru/20210311/saakashvili-1600700608.html
Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
Саакашвили назвал Украину "государством-кидаловом"
Среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию "государства-кидалова", об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил экс-президент Грузии, глава... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T04:32
2021-03-11T04:32
2021-03-11T04:32
петр порошенко
владимир зеленский
михаил саакашвили
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Среди иностранных инвесторов Украина имеет репутацию "государства-кидалова", об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил экс-президент Грузии, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили."На Украине нет иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2 процента", - отметил Саакашвили.По его словам, это не что-то абстрактное, а живые деньги, "которые должны зайти, чтобы создавать для украинцев рабочие места". "А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают", — сказал Саакашвили.Бывший грузинский лидер добавил, что основная проблем инвесторов в том, что их в стране "обирают до нитки". "Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек", - заключил он.Саакашвили, ранее занимавший пост президента Грузии, в 2013 году покинул страну после того, как против него возбудили уголовные дела. Весной 2015 года его, уже получившего гражданство Украины, назначили губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016-го бывший тогда президентом Петр Порошенко уволил Саакашвили, а в 2017-м лишил гражданства.Власти Украины в феврале 2018 года выслали политика в Польшу, откуда он осенью 2017 года незаконно попал на территорию страны, прорвав кордоны пограничников. В 2019 следующий президент Украины Владимир Зеленский года вернул Саакашвили гражданство, а еще через год назначил главой исполнительного комитета Национального совета реформ.
https://ria.ru/20210305/saakashvili-1600119819.html
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петр порошенко, владимир зеленский, михаил саакашвили, грузия, украина, в мире
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости.
Среди иностранных инвесторов Украина
имеет репутацию "государства-кидалова", об этом в эфире телеканала "Украина 24
" заявил экс-президент Грузии
, глава исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили
.
"На Украине нет иностранных инвестиций. Иностранные инвестиции в украинском ВВП менее двух процентов, из них настоящих иностранных инвестиций меньше 0,2 процента", - отметил Саакашвили.
По его словам, это не что-то абстрактное, а живые деньги, "которые должны зайти, чтобы создавать для украинцев рабочие места".
"А этого нет. Почему нет? Потому что кидалово никто не любит. У Украины, у украинских чиновников, у государства есть четкая репутация вот этого кидалова. Они всех кидают", — сказал Саакашвили.
Бывший грузинский лидер добавил, что основная проблем инвесторов в том, что их в стране "обирают до нитки". "Если ты глуп достаточно, что сюда зашел, ты отсюда целым не выйдешь. Даже если обратно унес часть того, что ты вложил, ты очень счастливый человек", - заключил он.
Саакашвили, ранее занимавший пост президента Грузии, в 2013 году покинул страну после того, как против него возбудили уголовные дела. Весной 2015 года его, уже получившего гражданство Украины, назначили губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016-го бывший тогда президентом Петр Порошенко
уволил Саакашвили, а в 2017-м лишил гражданства.
Власти Украины в феврале 2018 года выслали политика в Польшу, откуда он осенью 2017 года незаконно попал на территорию страны, прорвав кордоны пограничников. В 2019 следующий президент Украины Владимир Зеленский
года вернул Саакашвили гражданство, а еще через год назначил главой исполнительного комитета Национального совета реформ.