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Ученые выяснили по древнему пергаменту, как облегчали роды в Средние века
Ученые выяснили по древнему пергаменту, как облегчали роды в Средние века
Ученые из Великобритании в ходе недавнего исследования пергамента XV века из овечьей кожи выяснили, что он служил оберегом для рожениц, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T06:59
2021-03-11T06:59
2021-03-11T10:24
исследование
средневековье
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Ученые из Великобритании в ходе недавнего исследования пергамента XV века из овечьей кожи выяснили, что он служил оберегом для рожениц, сообщает Daily Mail.К такому выводу специалисты пришли, когда провели биомолекулярный анализ куска кожи, расписанного символами и магическими заклинаниями. Они обнаружили, что на пергаменте содержатся белки шейно-вагинальной жидкости, а также меда, молока, яиц и злаков — эти продукты использовались для облегчения родов в Средние века.Как уточнили исследователи, беременность в Средние века была опасной как для матери, так и для ребенка. Многие умирали от инфекций или осложнений после родов. Поэтому женщины оборачивали такие "родильные пояса" вокруг своего живота в надежде на то, что оберег поможет им и малышу пережить это тяжелое испытание.Такие пергаменты изготавливали из различных материалов, включая шелк и бумагу. Но многие из них уничтожили после Реформации в Англии, и лишь несколько поясов сохранились.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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исследование, средневековье, англия, великобритания, новости культуры
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Ученые из Великобритании в ходе недавнего исследования пергамента XV века из овечьей кожи выяснили, что он служил оберегом для рожениц, сообщает
Daily Mail.
К такому выводу специалисты пришли, когда провели биомолекулярный анализ куска кожи, расписанного символами и магическими заклинаниями. Они обнаружили, что на пергаменте содержатся белки шейно-вагинальной жидкости, а также меда, молока, яиц и злаков — эти продукты использовались для облегчения родов в Средние века.
"Это говорит о том, что такие пергаменты активно использовались во время родов", — прокомментировала доктор наук Сара Фиддимент.
Как уточнили исследователи, беременность в Средние века была опасной как для матери, так и для ребенка. Многие умирали от инфекций или осложнений после родов. Поэтому женщины оборачивали такие "родильные пояса" вокруг своего живота в надежде на то, что оберег поможет им и малышу пережить это тяжелое испытание.
Такие пергаменты изготавливали из различных материалов, включая шелк и бумагу. Но многие из них уничтожили после Реформации в Англии, и лишь несколько поясов сохранились.