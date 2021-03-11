https://ria.ru/20210311/rgo-1600797687.html
РГО объявило состав жюри фотоконкурса "Самая красивая страна"
РГО объявило состав жюри фотоконкурса "Самая красивая страна"
Утвержден состав жюри VII фотоконкурса "Самая красивая страна", сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО). РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:43
2021-03-11T16:43
2021-03-11T16:47
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иван вагнер
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марина лошак
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Утвержден состав жюри VII фотоконкурса "Самая красивая страна", сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).Впервые в жюри вошел французский кинооператор Филипп Рос — один из создателей фильма "Океаны", по сборам занявшего третье место за всю историю американских документальных картин. Съемки проходили по всему миру в течение более пяти лет, а в прокате ленту посмотрели более девяти миллионов зрителей. Кроме того, оценивать работы участников конкурса будут сразу несколько фотографов с мировым именем. Среди них Торстен Милсе (Германия), Флориан Леду (Франция) и Марко Урсо (Италия).В жюри также вошли актеры театра и кино Сергей Гармаш и Антон Шагин, основатель Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская, директор ГМИИ Марина Лошак, космонавт Иван Вагнер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, президент РГО Сергей Шойгу, а также известные фотографы Сергей Горшков, Виктор Тяхт, Максим Мармур, Константин Лейфер.Прием работ начался 14 декабря 2020 года и продлится до 5 апреля 2021 года. Участником может стать любой человек — без ограничения по месту жительства, гражданству и возрасту. Единственное условие — кадры должны быть сделаны на территории России. На сегодняшний день на конкурс уже поступило 28 тысяч снимков.Работы принимаются в десяти номинациях: "Пейзаж", "Дикие животные", "Эти забавные животные", "Россия с высоты птичьего полета", "Искусство дикой природы (арт-фото)", "Многоликая Россия", "Снято на смартфон", "Фотопроект", "Живой архив" и "Магия воды".Для юных фотографов до 16 лет — отдельное соревнование — "Самая красивая страна глазами детей". Участников ждут четыре номинации: "Пейзаж", "Мир животных", "Мир людей" и "Макромир". Все присланные работы сначала оценивает экспертная комиссия, состоящая из 17 профессиональных фотографов. Они выбирают финалистов в каждой номинации. Затем, в мае-июне 2021 года, жюри определит победителей и призеров. Выигравшие в каждой категории получат 250 тысяч рублей, а юные фотографы — профессиональные камеры.
https://ria.ru/20200113/1562947385.html
https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html
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иван вагнер, россия, туризм, земля, новости - туризм, марина лошак, русское географическое общество, франция, антон шагин, италия, фотография
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Утвержден состав жюри VII фотоконкурса "Самая красивая страна", сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).
Впервые в жюри вошел французский кинооператор Филипп Рос — один из создателей фильма "Океаны", по сборам занявшего третье место за всю историю американских документальных картин. Съемки проходили по всему миру в течение более пяти лет, а в прокате ленту посмотрели более девяти миллионов зрителей.
Кроме того, оценивать работы участников конкурса будут сразу несколько фотографов с мировым именем. Среди них Торстен Милсе (Германия), Флориан Леду (Франция) и Марко Урсо (Италия).
В жюри также вошли актеры театра и кино Сергей Гармаш и Антон Шагин, основатель Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская, директор ГМИИ Марина Лошак, космонавт Иван Вагнер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, президент РГО Сергей Шойгу, а также известные фотографы Сергей Горшков, Виктор Тяхт, Максим Мармур, Константин Лейфер.
Прием работ начался 14 декабря 2020 года и продлится до 5 апреля 2021 года. Участником может стать любой человек — без ограничения по месту жительства, гражданству и возрасту. Единственное условие — кадры должны быть сделаны на территории России. На сегодняшний день на конкурс уже поступило 28 тысяч снимков.
Работы принимаются в десяти номинациях: "Пейзаж", "Дикие животные", "Эти забавные животные", "Россия с высоты птичьего полета", "Искусство дикой природы (арт-фото)", "Многоликая Россия", "Снято на смартфон", "Фотопроект", "Живой архив" и "Магия воды".
Для юных фотографов до 16 лет — отдельное соревнование — "Самая красивая страна глазами детей". Участников ждут четыре номинации: "Пейзаж", "Мир животных", "Мир людей" и "Макромир".
Все присланные работы сначала оценивает экспертная комиссия, состоящая из 17 профессиональных фотографов. Они выбирают финалистов в каждой номинации. Затем, в мае-июне 2021 года, жюри определит победителей и призеров.
Выигравшие в каждой категории получат 250 тысяч рублей, а юные фотографы — профессиональные камеры.