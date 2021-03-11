https://ria.ru/20210311/rgo-1600797687.html

РГО объявило состав жюри фотоконкурса "Самая красивая страна"

РГО объявило состав жюри фотоконкурса "Самая красивая страна"

Утвержден состав жюри VII фотоконкурса "Самая красивая страна", сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО). РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:43

2021-03-11T16:43

2021-03-11T16:47

туризм

иван вагнер

россия

туризм

земля

новости - туризм

марина лошак

русское географическое общество

франция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/156157/76/1561577680_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_750ea298cb0b2139d9a9a9c97e6dfae3.jpg

МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Утвержден состав жюри VII фотоконкурса "Самая красивая страна", сообщает пресс-служба Русского географического общества (РГО).Впервые в жюри вошел французский кинооператор Филипп Рос — один из создателей фильма "Океаны", по сборам занявшего третье место за всю историю американских документальных картин. Съемки проходили по всему миру в течение более пяти лет, а в прокате ленту посмотрели более девяти миллионов зрителей. Кроме того, оценивать работы участников конкурса будут сразу несколько фотографов с мировым именем. Среди них Торстен Милсе (Германия), Флориан Леду (Франция) и Марко Урсо (Италия).В жюри также вошли актеры театра и кино Сергей Гармаш и Антон Шагин, основатель Центра фотографии имени братьев Люмьер Наталья Григорьева-Литвинская, директор ГМИИ Марина Лошак, космонавт Иван Вагнер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, президент РГО Сергей Шойгу, а также известные фотографы Сергей Горшков, Виктор Тяхт, Максим Мармур, Константин Лейфер.Прием работ начался 14 декабря 2020 года и продлится до 5 апреля 2021 года. Участником может стать любой человек — без ограничения по месту жительства, гражданству и возрасту. Единственное условие — кадры должны быть сделаны на территории России. На сегодняшний день на конкурс уже поступило 28 тысяч снимков.Работы принимаются в десяти номинациях: "Пейзаж", "Дикие животные", "Эти забавные животные", "Россия с высоты птичьего полета", "Искусство дикой природы (арт-фото)", "Многоликая Россия", "Снято на смартфон", "Фотопроект", "Живой архив" и "Магия воды".Для юных фотографов до 16 лет — отдельное соревнование — "Самая красивая страна глазами детей". Участников ждут четыре номинации: "Пейзаж", "Мир животных", "Мир людей" и "Макромир". Все присланные работы сначала оценивает экспертная комиссия, состоящая из 17 профессиональных фотографов. Они выбирают финалистов в каждой номинации. Затем, в мае-июне 2021 года, жюри определит победителей и призеров. Выигравшие в каждой категории получат 250 тысяч рублей, а юные фотографы — профессиональные камеры.

https://ria.ru/20200113/1562947385.html

https://ria.ru/20210112/priroda-1589709473.html

https://ria.ru/20210208/siyanie-1590541024.html

https://ria.ru/20210106/rossiya-1589712545.html

россия

земля

франция

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иван вагнер, россия, туризм, земля, новости - туризм, марина лошак, русское географическое общество, франция, антон шагин, италия, фотография