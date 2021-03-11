https://ria.ru/20210311/referendum-1600708964.html

Парламент Киргизии назначил дату референдума по конституции

Парламент Киргизии назначил дату референдума по конституции

Парламент Киргизии одобрил назначение конституционного референдума на 11 апреля, соответствующее решение принято на заседании законодательного собрания в... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T09:18

2021-03-11T09:18

2021-03-11T09:18

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 11 мар - РИА Новости. Парламент Киргизии одобрил назначение конституционного референдума на 11 апреля, соответствующее решение принято на заседании законодательного собрания в четверг.За принятие законопроекта о назначении референдума проголосовали 94 депутата, шестеро высказались против.Проект новой конституции был опубликован на сайте парламента Киргизии 9 февраля. В документе предлагается ввести институт Народного курултая (совета), как совещательного, наблюдательного собрания, которое дает рекомендации по направлениям общественного развития. Также планируется переформатировать институты президента и правительства.Ответственность за формирование и работу кабмина будет нести президент, а возглавлять кабмин - глава президентской администрации. В документе предлагается снизить число депутатов парламента со 120 до 90. По сути, предлагаемые новшества означают возвращение от парламентско-президентской к президентской форме правления - на референдуме 10 января ее выбрали 80% граждан страны.Также 11 апреля в Киргизии пройдут выборы депутатов органов местного самоуправления.

https://ria.ru/20210226/podarok-1599047841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киргизия, в мире