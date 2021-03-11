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Выпавший из окна в Подмосковье трехлетний мальчик умер в больнице
Выпавший из окна в Подмосковье трехлетний мальчик умер в больнице
Прокуратура Московской области начала проверку по факту падения трехлетнего мальчика из окна пятого этажа в городе Дзержинский, в ночь на четверг он скончался,... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:26
2021-03-11T12:26
следственный комитет россии (ск рф)
московская область (подмосковье)
дзержинский
происшествия
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку по факту падения трехлетнего мальчика из окна пятого этажа в городе Дзержинский, в ночь на четверг он скончался, сообщает пресс-служба надзорного ведомства."По предварительной информации, 10 марта днем мальчик был госпитализирован после падения с высоты. От полученных травм ребенок скончался сегодня ночью в медицинском учреждении. Прокуратура установит причины и условия произошедшего", - говорится в сообщении.В ведомстве уточнили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.Проведение проверки поручено Люберецкой городской прокуратуре.Ранее в СК также сообщили, что следователи начали проверку после падения ребенка. По предварительным данным следствия, мальчик остался без присмотра мамы, пока та спустилась выбросить мусор.
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московская область (подмосковье)
дзержинский
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следственный комитет россии (ск рф), московская область (подмосковье), дзержинский, происшествия

Выпавший из окна в Подмосковье трехлетний мальчик умер в больнице

12:26 11.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкМашина медицинской скорой помощи на улице Москвы
Машина медицинской скорой помощи на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. Прокуратура Московской области начала проверку по факту падения трехлетнего мальчика из окна пятого этажа в городе Дзержинский, в ночь на четверг он скончался, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"По предварительной информации, 10 марта днем мальчик был госпитализирован после падения с высоты. От полученных травм ребенок скончался сегодня ночью в медицинском учреждении. Прокуратура установит причины и условия произошедшего", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по исполнению законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей.
Проведение проверки поручено Люберецкой городской прокуратуре.
Ранее в СК также сообщили, что следователи начали проверку после падения ребенка. По предварительным данным следствия, мальчик остался без присмотра мамы, пока та спустилась выбросить мусор.
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