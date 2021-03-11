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Принц Уильям опроверг слова Меган Маркл о расизме в королевской семье
Принц Уильям опроверг слова Меган Маркл о расизме в королевской семье
Британский принц Уильям заявил, что члены королевской семьи не являются расистами, опровергнув заявления принца Гарри и Меган Маркл на эту тему, которые они... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T15:33
2021-03-11T15:40
уильям, герцог кембриджский
великобритания
меган маркл
опра уинфри
елизавета ii
сша
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Британский принц Уильям заявил, что члены королевской семьи не являются расистами, опровергнув заявления принца Гарри и Меган Маркл на эту тему, которые они сделали в интервью телеведущей Опре Уинфри, сообщает телеканал Sky News."Мы очень нерасистская семья", - ответил Уильям телеканалу.Герцог Кембриджский Уильям также заявил, что пока не разговаривал с братом - принцем Гарри - после нашумевшего интервью с Опрой Уинфри, но планирует это сделать. "Я пока с ним не разговаривал, но я планирую", - добавил он.В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности расовую, частным образом.Королева Великобритании Елизавета II намерена в ближайшие несколько дней поговорить с принцем Гарри по телефону и обсудить с ним последствия интервью.
https://ria.ru/20210309/televeduschiy-1600536188.html
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уильям, герцог кембриджский, великобритания, меган маркл, опра уинфри, елизавета ii, сша, в мире

Принц Уильям опроверг слова Меган Маркл о расизме в королевской семье

15:33 11.03.2021 (обновлено: 15:40 11.03.2021)
 
© REUTERS / Harpo Productions/Joe PuglieseМеган, герцогиня Сассекская, во время интервью с Опрой Уинфри
Меган, герцогиня Сассекская, во время интервью с Опрой Уинфри - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© REUTERS / Harpo Productions/Joe Pugliese
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Британский принц Уильям заявил, что члены королевской семьи не являются расистами, опровергнув заявления принца Гарри и Меган Маркл на эту тему, которые они сделали в интервью телеведущей Опре Уинфри, сообщает телеканал Sky News.
"Мы очень нерасистская семья", - ответил Уильям телеканалу.
Принц Гарри и Меган Маркл во время интервью - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
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Британский телеведущий уволился после критики принца Гарри и Меган Маркл
Герцог Кембриджский Уильям также заявил, что пока не разговаривал с братом - принцем Гарри - после нашумевшего интервью с Опрой Уинфри, но планирует это сделать. "Я пока с ним не разговаривал, но я планирую", - добавил он.
В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.
Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности расовую, частным образом.
Королева Великобритании Елизавета II намерена в ближайшие несколько дней поговорить с принцем Гарри по телефону и обсудить с ним последствия интервью.
Принц Гарри и Меган Маркл - РИА Новости, 1920, 08.03.2021
8 марта, 23:35
Интервью принца Гарри и его жены стало подарком для противников монархии
 
Уильям, герцог КембриджскийВеликобританияМеган МарклОпра УинфриЕлизавета IIСШАВ мире
 
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