https://ria.ru/20210311/rasizm-1600786459.html

Принц Уильям опроверг слова Меган Маркл о расизме в королевской семье

Принц Уильям опроверг слова Меган Маркл о расизме в королевской семье

Британский принц Уильям заявил, что члены королевской семьи не являются расистами, опровергнув заявления принца Гарри и Меган Маркл на эту тему, которые они... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T15:33

2021-03-11T15:33

2021-03-11T15:40

уильям, герцог кембриджский

великобритания

меган маркл

опра уинфри

елизавета ii

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600664401_0:158:1958:1259_1920x0_80_0_0_d58665c9dc24f77825bb52f4688c5307.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Британский принц Уильям заявил, что члены королевской семьи не являются расистами, опровергнув заявления принца Гарри и Меган Маркл на эту тему, которые они сделали в интервью телеведущей Опре Уинфри, сообщает телеканал Sky News."Мы очень нерасистская семья", - ответил Уильям телеканалу.Герцог Кембриджский Уильям также заявил, что пока не разговаривал с братом - принцем Гарри - после нашумевшего интервью с Опрой Уинфри, но планирует это сделать. "Я пока с ним не разговаривал, но я планирую", - добавил он.В интервью известной американской телеведущей Опре Уинфри отошедшие от королевских обязанностей герцог и герцогиня Сассекские сделали несколько сенсационных заявлений, которые больно ударили по королевской семье и имиджу британской монархии. В частности, Маркл сообщила, что кто-то из родственников мужа (позднее Уинфри уточнила, что это не были ни Елизавета II, ни принц Филип) высказывал опасения касательно цвета кожи ее будущего ребенка и что у нее самой были мысли о самоубийстве, и ей было отказано в помощи. Также она рассказала, что ее обижала супруга старшего брата Гарри герцогиня Кембриджская Кейт.Британская королевская семья спустя двое суток после трансляции интервью в США заявила, что серьезно относится к словам принца Гарри и Меган Маркл о расизме, отметив при этом, что "некоторые воспоминания могут расходиться". Букингемский дворец пообещал решить все затронутые проблемы, и в особенности расовую, частным образом.Королева Великобритании Елизавета II намерена в ближайшие несколько дней поговорить с принцем Гарри по телефону и обсудить с ним последствия интервью.

https://ria.ru/20210309/televeduschiy-1600536188.html

https://ria.ru/20210308/prints-1600388007.html

великобритания

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уильям, герцог кембриджский, великобритания, меган маркл, опра уинфри, елизавета ii, сша, в мире