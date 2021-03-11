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Власть не хочет "прижимать" бизнес нерыночными методами, заявил Путин
Власть не хочет "прижимать" бизнес нерыночными методами, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что у власти нет настроя прижимать нерыночными методами бизнес, и отметил, что развитие компаний должно идти не в ущерб... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:27
2021-03-11T16:29
россия
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у власти нет настроя прижимать нерыночными методами бизнес, и отметил, что развитие компаний должно идти не в ущерб россиянам."Нет никакого желания, настроя, чтобы прижимать как-то какими-то нерыночными методами бизнес, который на марше, развивается и показывает замечательные результаты... Вопрос ведь не в этом, вопрос в том, чтобы развитие шло на пользу всего гражданам РФ и не в ущерб нашим людям", - сказал Путин на совещании по мерам повышения инвестиционной активности.
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россия, владимир путин, экономика

Власть не хочет "прижимать" бизнес нерыночными методами, заявил Путин

16:27 11.03.2021 (обновлено: 16:29 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у власти нет настроя прижимать нерыночными методами бизнес, и отметил, что развитие компаний должно идти не в ущерб россиянам.
"Нет никакого желания, настроя, чтобы прижимать как-то какими-то нерыночными методами бизнес, который на марше, развивается и показывает замечательные результаты... Вопрос ведь не в этом, вопрос в том, чтобы развитие шло на пользу всего гражданам РФ и не в ущерб нашим людям", - сказал Путин на совещании по мерам повышения инвестиционной активности.
Президент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
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