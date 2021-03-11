https://ria.ru/20210311/putin-1600798571.html

Власть не хочет "прижимать" бизнес нерыночными методами, заявил Путин

Власть не хочет "прижимать" бизнес нерыночными методами, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что у власти нет настроя прижимать нерыночными методами бизнес, и отметил, что развитие компаний должно идти не в ущерб... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:27

2021-03-11T16:27

2021-03-11T16:29

россия

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у власти нет настроя прижимать нерыночными методами бизнес, и отметил, что развитие компаний должно идти не в ущерб россиянам."Нет никакого желания, настроя, чтобы прижимать как-то какими-то нерыночными методами бизнес, который на марше, развивается и показывает замечательные результаты... Вопрос ведь не в этом, вопрос в том, чтобы развитие шло на пользу всего гражданам РФ и не в ущерб нашим людям", - сказал Путин на совещании по мерам повышения инвестиционной активности.

https://ria.ru/20210311/tseny-1600796538.html

россия

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2021

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россия, владимир путин, экономика