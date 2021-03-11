https://ria.ru/20210311/putin-1600796635.html

Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию

Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:19

2021-03-11T16:19

2021-03-11T16:48

госдума рф

федеральное собрание рф

дмитрий песков

россия

владимир путин

политика

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию."Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания", — сообщил он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.Как подчеркнул президент, мнения первых лиц ведущих компаний страны и предпринимательских объединений по этому вопросу крайне важны.Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что дата послания "сдвигается вправо", но точных сроков пока нет.Послание Федеральному собраниюРаз в год Владимир Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, главреды крупнейших СМИ.В прошлом году Путин выступил с посланием 15 января, оно продолжалось час и 12 минут. До этого обращения к парламенту длились в среднем чуть более часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло один час и 55 минут.

https://radiosputnik.ria.ru/20210201/putin-1595503865.html

https://ria.ru/20210225/poslanie-1598968388.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госдума рф, федеральное собрание рф, дмитрий песков, россия, владимир путин, политика