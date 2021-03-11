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Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию
Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию
Президент России Владимир Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:19
2021-03-11T16:48
госдума рф
федеральное собрание рф
дмитрий песков
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию."Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания", — сообщил он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.Как подчеркнул президент, мнения первых лиц ведущих компаний страны и предпринимательских объединений по этому вопросу крайне важны.Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что дата послания "сдвигается вправо", но точных сроков пока нет.Послание Федеральному собраниюРаз в год Владимир Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, главреды крупнейших СМИ.В прошлом году Путин выступил с посланием 15 января, оно продолжалось час и 12 минут. До этого обращения к парламенту длились в среднем чуть более часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло один час и 55 минут.
https://radiosputnik.ria.ru/20210201/putin-1595503865.html
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госдума рф, федеральное собрание рф, дмитрий песков, россия, владимир путин, политика

Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию

16:19 11.03.2021 (обновлено: 16:48 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию.
"Я попросил вас сегодня собраться, потому что мы с коллегами в администрации и в правительстве начали работу по подготовке послания", — сообщил он на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в сессии Давосская повестка дня 2021 Всемирного экономического форума - РИА Новости, 1920, 01.02.2021
1 февраля, 13:59
Песков рассказал, от чего зависит дата ежегодного послания Путина
Как подчеркнул президент, мнения первых лиц ведущих компаний страны и предпринимательских объединений по этому вопросу крайне важны.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что дата послания "сдвигается вправо", но точных сроков пока нет.

Послание Федеральному собранию

Раз в год Владимир Путин обращается к парламенту с посланием о положении дел в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, который выражает видение стратегических векторов развития России на ближайшую перспективу. Оно включает политические, экономические, идеологические положения, а также конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат Федерального собрания.
По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели заксобраний субъектов страны, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе руководители региональных общественных палат, главреды крупнейших СМИ.
В прошлом году Путин выступил с посланием 15 января, оно продолжалось час и 12 минут. До этого обращения к парламенту длились в среднем чуть более часа. Оглашение программного документа в 2018 году стало рекордным и заняло один час и 55 минут.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 17:18
Политолог рассказал об ожиданиях от послания Федеральному собранию
 
Госдума РФФедеральное собрание РФДмитрий ПесковРоссияВладимир ПутинПолитика
 
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