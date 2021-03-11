https://ria.ru/20210311/produkt-1600798004.html

Назван продукт, снижающий риск развития рака

Назван продукт, снижающий риск развития рака

Регулярное употребление малины в умеренных количествах предотвращает развитие опасных заболеваний и способствует увеличению продолжительности жизни, пишет... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:24

2021-03-11T16:24

2021-03-11T16:24

здоровье

общество

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Регулярное употребление малины в умеренных количествах предотвращает развитие опасных заболеваний и способствует увеличению продолжительности жизни, пишет Express. По словам диетологов, ягода богата кверцетином и галловой кислотой — флавоноидами, обеспечивающими здоровье сердца и препятствующими накоплению жира. Кроме того, в малине содержатся мощные антиоксидантные соединения, которые обладают антиоксидантным действием и снижают риск развития диабета и рака.В статье упоминается исследование, в рамках которого мышей кормили лиофилизированной красной малиной, в результате чего у них снижались уровень сахара в крови и инсулинорезистентность.Врачи рекомендуют употреблять ягоды в свежем виде или добавлять во фруктовые салаты или смузи.

https://ria.ru/20210310/myasnikov-1600558337.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество