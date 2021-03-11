https://ria.ru/20210311/produkt-1600798004.html
Назван продукт, снижающий риск развития рака
Назван продукт, снижающий риск развития рака
Регулярное употребление малины в умеренных количествах предотвращает развитие опасных заболеваний и способствует увеличению продолжительности жизни, пишет... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:24
2021-03-11T16:24
2021-03-11T16:24
здоровье
общество
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Регулярное употребление малины в умеренных количествах предотвращает развитие опасных заболеваний и способствует увеличению продолжительности жизни, пишет Express. По словам диетологов, ягода богата кверцетином и галловой кислотой — флавоноидами, обеспечивающими здоровье сердца и препятствующими накоплению жира. Кроме того, в малине содержатся мощные антиоксидантные соединения, которые обладают антиоксидантным действием и снижают риск развития диабета и рака.В статье упоминается исследование, в рамках которого мышей кормили лиофилизированной красной малиной, в результате чего у них снижались уровень сахара в крови и инсулинорезистентность.Врачи рекомендуют употреблять ягоды в свежем виде или добавлять во фруктовые салаты или смузи.
https://ria.ru/20210310/myasnikov-1600558337.html
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здоровье, общество
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости.
Регулярное употребление малины в умеренных количествах предотвращает развитие опасных заболеваний и способствует увеличению продолжительности жизни, пишет Express
.
По словам диетологов, ягода богата кверцетином и галловой кислотой — флавоноидами, обеспечивающими здоровье сердца и препятствующими накоплению жира.
Кроме того, в малине содержатся мощные антиоксидантные соединения, которые обладают антиоксидантным действием и снижают риск развития диабета и рака.
В статье упоминается исследование, в рамках которого мышей кормили лиофилизированной красной малиной, в результате чего у них снижались уровень сахара в крови и инсулинорезистентность.
Врачи рекомендуют употреблять ягоды в свежем виде или добавлять во фруктовые салаты или смузи.