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Суд в Москве вынес приговор подельнице молдавского политика Плахотнюка
Суд в Москве вынес приговор подельнице молдавского политика Плахотнюка
Подельница молдавского политика Владимира Плахотнюка, объявленного в международный розыск, Елена Платон, директор казначейства молдавского банка BC... РИА Новости, 12.03.2021
2021-03-11T21:17
2021-03-12T05:08
россия
ирина волк
александр григорьев
владимир плахотнюк
молдавия
москва
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подельница молдавского политика Владимира Плахотнюка, объявленного в международный розыск, Елена Платон, директор казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A., получила в России десять лет колонии по делу о выводе из страны более 126 миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.По ее словам, обвинительный приговор Платон был вынесен в четверг Тверским районным судом Москвы."С 2013 по 2014 год она (Елена Платон) являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками обвиняемая осуществила незаконный вывод из Российской Федерации в иностранные государства более 126 миллиардов рублей", - сказала Волк.Суд назначил Платон десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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россия, ирина волк, александр григорьев, владимир плахотнюк, молдавия, москва, происшествия

Суд в Москве вынес приговор подельнице молдавского политика Плахотнюка

21:17 11.03.2021 (обновлено: 05:08 12.03.2021)
 
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подельница молдавского политика Владимира Плахотнюка, объявленного в международный розыск, Елена Платон, директор казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A., получила в России десять лет колонии по делу о выводе из страны более 126 миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, обвинительный приговор Платон был вынесен в четверг Тверским районным судом Москвы.
"С 2013 по 2014 год она (Елена Платон) являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками обвиняемая осуществила незаконный вывод из Российской Федерации в иностранные государства более 126 миллиардов рублей", - сказала Волк.
Суд назначил Платон десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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РоссияИрина ВолкАлександр ГригорьевВладимир ПлахотнюкМолдавияМоскваПроисшествия
 
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