Суд в Москве вынес приговор подельнице молдавского политика Плахотнюка
21:17 11.03.2021 (обновлено: 05:08 12.03.2021)
© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк выступает на митинге с требованием провести досрочные выборы парламента. 9 июня 2019
© Sputnik / Мирослав Ротарь
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подельница молдавского политика Владимира Плахотнюка, объявленного в международный розыск, Елена Платон, директор казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A., получила в России десять лет колонии по делу о выводе из страны более 126 миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По ее словам, обвинительный приговор Платон был вынесен в четверг Тверским районным судом Москвы.
"С 2013 по 2014 год она (Елена Платон) являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками обвиняемая осуществила незаконный вывод из Российской Федерации в иностранные государства более 126 миллиардов рублей", - сказала Волк.
Суд назначил Платон десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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