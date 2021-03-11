https://ria.ru/20210311/prigovor-1600850972.html

Суд в Москве вынес приговор подельнице молдавского политика Плахотнюка

Суд в Москве вынес приговор подельнице молдавского политика Плахотнюка

Подельница молдавского политика Владимира Плахотнюка, объявленного в международный розыск, Елена Платон, директор казначейства молдавского банка BC... РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-11T21:17

2021-03-11T21:17

2021-03-12T05:08

россия

ирина волк

александр григорьев

владимир плахотнюк

молдавия

москва

происшествия

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Подельница молдавского политика Владимира Плахотнюка, объявленного в международный розыск, Елена Платон, директор казначейства молдавского банка BC Moldindconbank S.A., получила в России десять лет колонии по делу о выводе из страны более 126 миллиардов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.По ее словам, обвинительный приговор Платон был вынесен в четверг Тверским районным судом Москвы."С 2013 по 2014 год она (Елена Платон) являлась активным участником международного преступного сообщества, которое возглавляли ее брат Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк. Совместно с фактическими владельцами ряда российских банков Александром Григорьевым и Олегом Кузьминым, а также иными соучастниками обвиняемая осуществила незаконный вывод из Российской Федерации в иностранные государства более 126 миллиардов рублей", - сказала Волк.Суд назначил Платон десять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и конфискацией имущества, приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

https://ria.ru/20200629/1573614410.html

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россия, ирина волк, александр григорьев, владимир плахотнюк, молдавия, москва, происшествия