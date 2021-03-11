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Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
Москва готова была помочь замерзавшим Техасу, Оклахоме и Луизиане, но США отказались, выразив при этом заинтересованность в изучении российского опыта... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T03:04
2021-03-11T03:04
2021-03-11T03:18
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Москва готова была помочь замерзавшим Техасу, Оклахоме и Луизиане, но США отказались, выразив при этом заинтересованность в изучении российского опыта приспособления к холодам, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.По его словам, власти Штатов ответили, что "в дополнительных ресурсах не нуждаются, но крайне заинтересованы в изучении российского опыта строительства инфраструктуры, адаптированной к низким температурам".Необычно холодная и снежная погода охватила в феврале ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас.Президент США Джо Байден направил в Техас помощь в виде предметов первой необходимости, в том числе еду, воду, 60 генераторов и одеяла. Глава государства также объявил в нескольких штатах чрезвычайное положение.
https://radiosputnik.ria.ru/20210308/tekhas-1600376719.html
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россия, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости.
Москва готова была помочь замерзавшим Техасу
, Оклахоме
и Луизиане
, но США
отказались, выразив при этом заинтересованность в изучении российского опыта приспособления к холодам, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России
в Хьюстоне Александр Захаров.
"Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы запросили власти наиболее пострадавших штатов - Техаса, Оклахомы и Луизианы - не планируют ли они обращаться за помощью к зарубежным государствам, отметив, что в случае поступления такого официального обращения российская сторона оперативно готова была бы его изучить", - сказал дипломат.
По его словам, власти Штатов ответили, что "в дополнительных ресурсах не нуждаются, но крайне заинтересованы в изучении российского опыта строительства инфраструктуры, адаптированной к низким температурам".
Необычно холодная и снежная погода охватила в феврале ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас.
Президент США Джо Байден направил в Техас помощь в виде предметов первой необходимости, в том числе еду, воду, 60 генераторов и одеяла. Глава государства также объявил в нескольких штатах чрезвычайное положение.