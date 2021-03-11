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Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам
Москва готова была помочь замерзавшим Техасу, Оклахоме и Луизиане, но США отказались, выразив при этом заинтересованность в изучении российского опыта... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T03:04
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россия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Москва готова была помочь замерзавшим Техасу, Оклахоме и Луизиане, но США отказались, выразив при этом заинтересованность в изучении российского опыта приспособления к холодам, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.По его словам, власти Штатов ответили, что "в дополнительных ресурсах не нуждаются, но крайне заинтересованы в изучении российского опыта строительства инфраструктуры, адаптированной к низким температурам".Необычно холодная и снежная погода охватила в феврале ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас.Президент США Джо Байден направил в Техас помощь в виде предметов первой необходимости, в том числе еду, воду, 60 генераторов и одеяла. Глава государства также объявил в нескольких штатах чрезвычайное положение.
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россия, сша, в мире

Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам

03:04 11.03.2021 (обновлено: 03:18 11.03.2021)
 
© AP Photo / David J. PhillipМестные жители в очереди за газом в Хьюстоне, штат Техас
Местные жители в очереди за газом в Хьюстоне, штат Техас - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© AP Photo / David J. Phillip
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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Москва готова была помочь замерзавшим Техасу, Оклахоме и Луизиане, но США отказались, выразив при этом заинтересованность в изучении российского опыта приспособления к холодам, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

"Руководствуясь гуманитарными соображениями, мы запросили власти наиболее пострадавших штатов - Техаса, Оклахомы и Луизианы - не планируют ли они обращаться за помощью к зарубежным государствам, отметив, что в случае поступления такого официального обращения российская сторона оперативно готова была бы его изучить", - сказал дипломат.

По его словам, власти Штатов ответили, что "в дополнительных ресурсах не нуждаются, но крайне заинтересованы в изучении российского опыта строительства инфраструктуры, адаптированной к низким температурам".
Необычно холодная и снежная погода охватила в феврале ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас.
Президент США Джо Байден направил в Техас помощь в виде предметов первой необходимости, в том числе еду, воду, 60 генераторов и одеяла. Глава государства также объявил в нескольких штатах чрезвычайное положение.
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