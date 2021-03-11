https://ria.ru/20210311/pomosch-1600698914.html

Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам

Генконсул заявил, что США отказались от помощи России замерзавшим штатам

Москва готова была помочь замерзавшим Техасу, Оклахоме и Луизиане, но США отказались, выразив при этом заинтересованность в изучении российского опыта... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T03:04

2021-03-11T03:04

2021-03-11T03:18

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сша

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ВАШИНГТОН, 11 мар - РИА Новости. Москва готова была помочь замерзавшим Техасу, Оклахоме и Луизиане, но США отказались, выразив при этом заинтересованность в изучении российского опыта приспособления к холодам, заявил в интервью РИА Новости генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.По его словам, власти Штатов ответили, что "в дополнительных ресурсах не нуждаются, но крайне заинтересованы в изучении российского опыта строительства инфраструктуры, адаптированной к низким температурам".Необычно холодная и снежная погода охватила в феврале ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас.Президент США Джо Байден направил в Техас помощь в виде предметов первой необходимости, в том числе еду, воду, 60 генераторов и одеяла. Глава государства также объявил в нескольких штатах чрезвычайное положение.

https://radiosputnik.ria.ru/20210308/tekhas-1600376719.html

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россия, сша, в мире