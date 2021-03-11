https://ria.ru/20210311/podrostki-1600857959.html

В Екатеринбурге шестеро подростков сбежали из реабилитационного центра

В Екатеринбурге шестеро подростков сбежали из реабилитационного центра

Шесть подростков сбежали из центра социальной помощи семье и детям Чкаловского района Екатеринбурга, их разыскивает полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-11T23:22

2021-03-11T23:22

2021-03-12T05:05

чкаловский район

екатеринбург

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 мар – РИА Новости. Шесть подростков сбежали из центра социальной помощи семье и детям Чкаловского района Екатеринбурга, их разыскивает полиция, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД города."Да. Самовольно покинули", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о побеге подростков.По словам представителя УМВД, в настоящее время несовершеннолетние разыскиваются полицией."К розыску привлечены сотрудники территориальных ОВД, а также комплексные силы полиции. Подростки периодически выходят на связь посредством мессенджеров и звонков, однако возвращаться отказываются", - отметили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210214/bolnitsa-1597430899.html

чкаловский район

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чкаловский район, екатеринбург, происшествия