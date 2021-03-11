https://ria.ru/20210311/pesnya-1600836477.html

Организаторы Евровидения попросили Минск изменить песню для конкурса

Организаторы Евровидения попросили Минск изменить песню для конкурса

Организаторы международного песенного конкурса Евровидение предложили Белоруссии заменить песню, с которой страна собиралась выступить в 2021 году. РИА Новости, 12.03.2021

2021-03-11T19:12

2021-03-11T19:12

2021-03-12T00:18

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евровидение-2021

светлана тихановская

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ЖЕНЕВА, 11 мар — РИА Новости, Елизавета Исакова. Организаторы международного песенного конкурса Евровидение предложили Белоруссии заменить песню, с которой страна собиралась выступить в 2021 году.По их мнению, композиция "Я научу тебя" группы "Галасы ЗМеста" ставит "под сомнение неполитический характер конкурса". Они тщательно изучили песню и пришли к выводу, что она не соответствует правилам конкурса, а реакция общественности на нее может "повредить репутации Евровидения.Ролик с "Я научу тебя" уже удалили с YouTube-канала Евровидения.Оргкомитет предложил Белоруссии изменить песню или заменить ее другой композицией, которая будет соответствовать правилам. В противном случае страну могут дисквалифицировать. Отстранения Минска от конкурса также добивалась белорусская оппозиция.Лидер "Галасы ЗМеста" Дмитрий Бутаков сообщил РИА Новости, что после этих требований может сам отказаться от участия в мероприятии."Галасы ЗМеста" создали музыканты из Брестской области после белорусских протестов. Коллектив стал известен своими сатирическими песнями, в том числе про лидеров оппозиции Светлану Тихановскую, Павла Латушко и Марию Колесникову."Когда под соусом "политической борьбы" пытаются разрушить страну, которую мы любим и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушными" — так группа позиционирует себя в соцсетях.Толкование названия "Галасы ЗМеста" двоякое: голоса (мнения людей) из глубинки или голоса со смыслом. Здесь присутствует игра слов: "змест" в переводе с белорусского языка — содержание, смысл, а "место" — небольшой провинциальный город.Припев "Я научу тебя" звучит так: "Я научу тебя плясать под дудочку, / Я научу тебя клевать на удочку, / Я научу тебя ходить по струночке, / Ты будешь всем доволен, рад всему".Евровидение-2021 пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме, в нем примут участие исполнители из 41 страны. Как сообщили организаторы, конкурс состоится в офлайн-формате, но составы делегаций и количество журналистов сократят. Будет ли на выступлениях присутствовать публика, пока неизвестно. Россию представит певица Manizha с песней "Russian woman".

https://ria.ru/20210311/klip-1600757591.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евровидение-2021, светлана тихановская, евровидение, белоруссия, в мире