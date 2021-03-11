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"НордСтар" получила статус базового перевозчика аэропорта в Норильске
"НордСтар" получила статус базового перевозчика аэропорта в Норильске
Авиакомпания "НордСтар" (входит в группу ПАО "ГМК "Норильский никель") получила статус базового перевозчика аэропорта в заполярном Норильске и объединилась в... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T09:34
2021-03-11T09:34
красавиа
александр усс
владимир путин
красноярский край
норильск
экономика
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КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Авиакомпания "НордСтар" (входит в группу ПАО "ГМК "Норильский никель") получила статус базового перевозчика аэропорта в заполярном Норильске и объединилась в консорциум с красноярской краевой авиакомпанией "КрасАвиа", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.По данным пресс-службы соглашение об определении базового пассажирского авиаперевозчика аэропорта Норильска подписали руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, генеральный директор ООО "Аэропорт Норильск" Андрей Никифоров и генеральный директор АО "Авиакомпания "НордСтар" Леонид Мохов."Целью соглашения является обеспечение потребности жителей Норильска в авиауслугах и недопущение транспортной изоляции севера Красноярского края. Документ определяет обязательства сторон при формировании маршрутной сети, гарантированного объема перевозок, тарифов, частоты рейсов, получения пассажирами преимуществ относительно текущих условий авиаперелетов, установления объемов и источников финансирования авиаперевозок", - говорится в сообщении.Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение губернатора края Александра Усса о необходимости определения базового пассажирского перевозчика аэропорта Норильска и создания консорциума для обеспечения устойчивого авиасообщения труднодоступных северных территорий края и развития Арктической зоны России."Я признателен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за поддержку нашей инициативы. Красноярский край – особый регион, и рыночные механизмы здесь работают не всегда. Освоение северных территорий – стратегическая цель развития страны. Подписание соглашений является важным и хорошим примером конструктивного сотрудничества между Красноярским краем и одной из базовых компаний, которая работает на нашей территории, – "Норильский никель" и послужит прологом для нашего сотрудничества на таких же основах в будущем", – приводит пресс-служба слова Усса.В пресс-службе отмечают, что наличие базового перевозчика не отменяет возможность работы в Норильске других авиакомпаний. Свободные слоты будут распределяться с учетом расписания полетов основной компании. Одновременно с подготовкой соглашения о базовом перевозчике по поручению губернатора для дальнейшего развития авиации края и улучшения транспортной доступности других территорий региона создавался консорциум авиакомпаний "НордСтар" и АО "КрасАвиа" (находится в краевой собственности)."В присутствии Александра Усса стороны подписали соглашение и необходимый пакет договоров, регулирующих в рамках консорциума взаимоотношения авиакомпаний по производственным и коммерческим аспектам. Документы фиксируют договоренности о совместной эксплуатации авиалиний, подготовке лётного состава, авиационном техническом обслуживании воздушных судов", - говорится в сообщении.При создании консорциума была достигнута договорённость с "Норникелем" о передаче краю пяти среднемагистральных самолётов АТR-42-500, которые в настоящее время эксплуатируются авиакомпанией "НордСтар"."Компетенции авиакомпании разделят по видам перевозок: "НордСтар" продолжит выполнять магистральные перевозки, а региональные рейсы будет полностью обеспечивать "КрасАвиа", - отмечается в сообщении.
https://ria.ru/20210216/remont-1597651012.html
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красавиа, александр усс, владимир путин, красноярский край, норильск, экономика

"НордСтар" получила статус базового перевозчика аэропорта в Норильске

09:34 11.03.2021
 
© РИА Новости / Александр КряжевНорильск
Норильск - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Авиакомпания "НордСтар" (входит в группу ПАО "ГМК "Норильский никель") получила статус базового перевозчика аэропорта в заполярном Норильске и объединилась в консорциум с красноярской краевой авиакомпанией "КрасАвиа", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
По данным пресс-службы соглашение об определении базового пассажирского авиаперевозчика аэропорта Норильска подписали руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, генеральный директор ООО "Аэропорт Норильск" Андрей Никифоров и генеральный директор АО "Авиакомпания "НордСтар" Леонид Мохов.
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"Целью соглашения является обеспечение потребности жителей Норильска в авиауслугах и недопущение транспортной изоляции севера Красноярского края. Документ определяет обязательства сторон при формировании маршрутной сети, гарантированного объема перевозок, тарифов, частоты рейсов, получения пассажирами преимуществ относительно текущих условий авиаперелетов, установления объемов и источников финансирования авиаперевозок", - говорится в сообщении.
Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение губернатора края Александра Усса о необходимости определения базового пассажирского перевозчика аэропорта Норильска и создания консорциума для обеспечения устойчивого авиасообщения труднодоступных северных территорий края и развития Арктической зоны России.
"Я признателен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за поддержку нашей инициативы. Красноярский край – особый регион, и рыночные механизмы здесь работают не всегда. Освоение северных территорий – стратегическая цель развития страны. Подписание соглашений является важным и хорошим примером конструктивного сотрудничества между Красноярским краем и одной из базовых компаний, которая работает на нашей территории, – "Норильский никель" и послужит прологом для нашего сотрудничества на таких же основах в будущем", – приводит пресс-служба слова Усса.
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В пресс-службе отмечают, что наличие базового перевозчика не отменяет возможность работы в Норильске других авиакомпаний. Свободные слоты будут распределяться с учетом расписания полетов основной компании. Одновременно с подготовкой соглашения о базовом перевозчике по поручению губернатора для дальнейшего развития авиации края и улучшения транспортной доступности других территорий региона создавался консорциум авиакомпаний "НордСтар" и АО "КрасАвиа" (находится в краевой собственности).
"В присутствии Александра Усса стороны подписали соглашение и необходимый пакет договоров, регулирующих в рамках консорциума взаимоотношения авиакомпаний по производственным и коммерческим аспектам. Документы фиксируют договоренности о совместной эксплуатации авиалиний, подготовке лётного состава, авиационном техническом обслуживании воздушных судов", - говорится в сообщении.
При создании консорциума была достигнута договорённость с "Норникелем" о передаче краю пяти среднемагистральных самолётов АТR-42-500, которые в настоящее время эксплуатируются авиакомпанией "НордСтар".
"Компетенции авиакомпании разделят по видам перевозок: "НордСтар" продолжит выполнять магистральные перевозки, а региональные рейсы будет полностью обеспечивать "КрасАвиа", - отмечается в сообщении.
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КрасАвиаАлександр УссВладимир ПутинКрасноярский крайНорильскЭкономика
 
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