https://ria.ru/20210311/perevozchik-1600710429.html

"НордСтар" получила статус базового перевозчика аэропорта в Норильске

"НордСтар" получила статус базового перевозчика аэропорта в Норильске

Авиакомпания "НордСтар" (входит в группу ПАО "ГМК "Норильский никель") получила статус базового перевозчика аэропорта в заполярном Норильске и объединилась в... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T09:34

2021-03-11T09:34

2021-03-11T09:34

красавиа

александр усс

владимир путин

красноярский край

норильск

экономика

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КРАСНОЯРСК, 11 мар - РИА Новости. Авиакомпания "НордСтар" (входит в группу ПАО "ГМК "Норильский никель") получила статус базового перевозчика аэропорта в заполярном Норильске и объединилась в консорциум с красноярской краевой авиакомпанией "КрасАвиа", сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.По данным пресс-службы соглашение об определении базового пассажирского авиаперевозчика аэропорта Норильска подписали руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько, председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин, генеральный директор ООО "Аэропорт Норильск" Андрей Никифоров и генеральный директор АО "Авиакомпания "НордСтар" Леонид Мохов."Целью соглашения является обеспечение потребности жителей Норильска в авиауслугах и недопущение транспортной изоляции севера Красноярского края. Документ определяет обязательства сторон при формировании маршрутной сети, гарантированного объема перевозок, тарифов, частоты рейсов, получения пассажирами преимуществ относительно текущих условий авиаперелетов, установления объемов и источников финансирования авиаперевозок", - говорится в сообщении.Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал предложение губернатора края Александра Усса о необходимости определения базового пассажирского перевозчика аэропорта Норильска и создания консорциума для обеспечения устойчивого авиасообщения труднодоступных северных территорий края и развития Арктической зоны России."Я признателен президенту России Владимиру Владимировичу Путину за поддержку нашей инициативы. Красноярский край – особый регион, и рыночные механизмы здесь работают не всегда. Освоение северных территорий – стратегическая цель развития страны. Подписание соглашений является важным и хорошим примером конструктивного сотрудничества между Красноярским краем и одной из базовых компаний, которая работает на нашей территории, – "Норильский никель" и послужит прологом для нашего сотрудничества на таких же основах в будущем", – приводит пресс-служба слова Усса.В пресс-службе отмечают, что наличие базового перевозчика не отменяет возможность работы в Норильске других авиакомпаний. Свободные слоты будут распределяться с учетом расписания полетов основной компании. Одновременно с подготовкой соглашения о базовом перевозчике по поручению губернатора для дальнейшего развития авиации края и улучшения транспортной доступности других территорий региона создавался консорциум авиакомпаний "НордСтар" и АО "КрасАвиа" (находится в краевой собственности)."В присутствии Александра Усса стороны подписали соглашение и необходимый пакет договоров, регулирующих в рамках консорциума взаимоотношения авиакомпаний по производственным и коммерческим аспектам. Документы фиксируют договоренности о совместной эксплуатации авиалиний, подготовке лётного состава, авиационном техническом обслуживании воздушных судов", - говорится в сообщении.При создании консорциума была достигнута договорённость с "Норникелем" о передаче краю пяти среднемагистральных самолётов АТR-42-500, которые в настоящее время эксплуатируются авиакомпанией "НордСтар"."Компетенции авиакомпании разделят по видам перевозок: "НордСтар" продолжит выполнять магистральные перевозки, а региональные рейсы будет полностью обеспечивать "КрасАвиа", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210216/remont-1597651012.html

https://ria.ru/20210309/krasnoyarsk-1600499790.html

https://ria.ru/20210303/tekhnika-1599692829.html

красноярский край

норильск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красавиа, александр усс, владимир путин, красноярский край, норильск, экономика