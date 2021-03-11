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В ВСУ заявили о возвращении в Донбасс и Крым уехавших украинцев
В ВСУ заявили о возвращении в Донбасс и Крым уехавших украинцев
Генерал ВСУ Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие из Крыма и Донбасса на Украину люди возвращаются обратно. Об этом он рассказал в ходе круглого стола "Крым РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T20:51
2021-03-11T23:59
донбасс
вооруженные силы украины
республика крым
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Генерал ВСУ Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие из Крыма и Донбасса на Украину люди возвращаются обратно. Об этом он рассказал в ходе круглого стола "Крым и Донбасс: пути возвращения".Генерал отметил, что борьба Киева за разум и сердце собственного народа потерпела крах.Он уточнил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить."Их тут никто не ждал, никто не поддерживал", — заключил генерал.Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказал, что крымские татары, проживающие на Украине, также массово переселяются на российский полуостров и отказываются считать Крым украинским. В регионе действует Федеральная целевая программа (ФЦП), благодаря которой в местах компактного проживания народов республики реализуются инвестиционные проекты. На нее с 2014 по 2020 год направили 800 миллиардов рублей. Позднее программу продлили до 2024 года и выделили дополнительно 300 миллиардов рублей.
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донбасс, вооруженные силы украины, республика крым, украина

В ВСУ заявили о возвращении в Донбасс и Крым уехавших украинцев

20:51 11.03.2021 (обновлено: 23:59 11.03.2021)
 
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Сергей Кривонос
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Генерал ВСУ Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие из Крыма и Донбасса на Украину люди возвращаются обратно. Об этом он рассказал в ходе круглого стола "Крым и Донбасс: пути возвращения".
Генерал отметил, что борьба Киева за разум и сердце собственного народа потерпела крах.
"Давайте вспомним, какое количество людей, которые сначала выехали с "оккупированных территорий", потом вернулись обратно. Почему это произошло? Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда", — сказал Кривонос.
Он уточнил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить.
"Их тут никто не ждал, никто не поддерживал", — заключил генерал.
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Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказал, что крымские татары, проживающие на Украине, также массово переселяются на российский полуостров и отказываются считать Крым украинским. В регионе действует Федеральная целевая программа (ФЦП), благодаря которой в местах компактного проживания народов республики реализуются инвестиционные проекты. На нее с 2014 по 2020 год направили 800 миллиардов рублей. Позднее программу продлили до 2024 года и выделили дополнительно 300 миллиардов рублей.
 
ДонбассВооруженные силы УкраиныРеспублика КрымУкраина
 
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