В ВСУ заявили о возвращении в Донбасс и Крым уехавших украинцев
20:51 11.03.2021 (обновлено: 23:59 11.03.2021)
МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Генерал ВСУ Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие из Крыма и Донбасса на Украину люди возвращаются обратно. Об этом он рассказал в ходе круглого стола "Крым и Донбасс: пути возвращения".
Генерал отметил, что борьба Киева за разум и сердце собственного народа потерпела крах.
"Давайте вспомним, какое количество людей, которые сначала выехали с "оккупированных территорий", потом вернулись обратно. Почему это произошло? Потому что люди, побывавшие на Украине, не нашли рабочее место, не нашли возможности существовать на нашей территории и вернулись туда", — сказал Кривонос.
Он уточнил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить.
"Их тут никто не ждал, никто не поддерживал", — заключил генерал.
21 февраля, 01:22Турчинов пожаловался на ослабление украинской армии
Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказал, что крымские татары, проживающие на Украине, также массово переселяются на российский полуостров и отказываются считать Крым украинским. В регионе действует Федеральная целевая программа (ФЦП), благодаря которой в местах компактного проживания народов республики реализуются инвестиционные проекты. На нее с 2014 по 2020 год направили 800 миллиардов рублей. Позднее программу продлили до 2024 года и выделили дополнительно 300 миллиардов рублей.