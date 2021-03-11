https://ria.ru/20210311/pereselentsy-1600848634.html

В ВСУ заявили о возвращении в Донбасс и Крым уехавших украинцев

В ВСУ заявили о возвращении в Донбасс и Крым уехавших украинцев

Генерал ВСУ Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие из Крыма и Донбасса на Украину люди возвращаются обратно. Об этом он рассказал в ходе круглого стола "Крым РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T20:51

2021-03-11T20:51

2021-03-11T23:59

донбасс

вооруженные силы украины

республика крым

украина

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Генерал ВСУ Сергей Кривонос объяснил, почему уехавшие из Крыма и Донбасса на Украину люди возвращаются обратно. Об этом он рассказал в ходе круглого стола "Крым и Донбасс: пути возвращения".Генерал отметил, что борьба Киева за разум и сердце собственного народа потерпела крах.Он уточнил, что большое количество офицеров военно-морских сил уволились и поехали обратно в Крым, поскольку на Украине им было негде жить."Их тут никто не ждал, никто не поддерживал", — заключил генерал.Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек рассказал, что крымские татары, проживающие на Украине, также массово переселяются на российский полуостров и отказываются считать Крым украинским. В регионе действует Федеральная целевая программа (ФЦП), благодаря которой в местах компактного проживания народов республики реализуются инвестиционные проекты. На нее с 2014 по 2020 год направили 800 миллиардов рублей. Позднее программу продлили до 2024 года и выделили дополнительно 300 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20210221/vsu-1598438400.html

донбасс

республика крым

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донбасс, вооруженные силы украины, республика крым, украина