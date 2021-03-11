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Распространение коронавируса
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Песков назвал партнерство России и Китая в борьбе с COVID-19 великолепным
Песков назвал партнерство России и Китая в борьбе с COVID-19 великолепным
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал великолепным партнерство России и Китая в борьбе с коронавирусом, отметив, что оно было тесным и... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T18:57
2021-03-11T18:57
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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дмитрий песков
китай
в мире
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал великолепным партнерство России и Китая в борьбе с коронавирусом, отметив, что оно было тесным и эффективным."Партнерство, действительно, великолепное. Прямо вот, наверное, начиная с февраля-марта-апреля прошлого года российские ученые, медики были в контакте с китайскими партнерами. Китайцы помогали нам средствами индивидуальной защиты, когда их катастрофически не хватало. Китайцы помогали техникой, оборудованием, медикаментами, когда катастрофически не хватало, за что мы признательны нашим китайским партнерам, коллегам", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что впоследствии промышленность оперативно нарастила обороты производства, российские медики "научились не хуже других в мире, если не лучше, справляться с ковидом"."Но на протяжении всего этого времени наше партнерство действительно было очень тесным и главное - эффективным. Это партнерство и сотрудничество продолжается", - подчеркнул Песков.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, дмитрий песков, китай, в мире

Песков назвал партнерство России и Китая в борьбе с COVID-19 великолепным

18:57 11.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал великолепным партнерство России и Китая в борьбе с коронавирусом, отметив, что оно было тесным и эффективным.
"Партнерство, действительно, великолепное. Прямо вот, наверное, начиная с февраля-марта-апреля прошлого года российские ученые, медики были в контакте с китайскими партнерами. Китайцы помогали нам средствами индивидуальной защиты, когда их катастрофически не хватало. Китайцы помогали техникой, оборудованием, медикаментами, когда катастрофически не хватало, за что мы признательны нашим китайским партнерам, коллегам", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что впоследствии промышленность оперативно нарастила обороты производства, российские медики "научились не хуже других в мире, если не лучше, справляться с ковидом".
"Но на протяжении всего этого времени наше партнерство действительно было очень тесным и главное - эффективным. Это партнерство и сотрудничество продолжается", - подчеркнул Песков.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыДмитрий ПесковКитайВ мире
 
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