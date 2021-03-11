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Песков назвал партнерство России и Китая в борьбе с COVID-19 великолепным

Песков назвал партнерство России и Китая в борьбе с COVID-19 великолепным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал великолепным партнерство России и Китая в борьбе с коронавирусом, отметив, что оно было тесным и... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T18:57

2021-03-11T18:57

2021-03-11T18:57

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

коронавирусы

дмитрий песков

китай

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал великолепным партнерство России и Китая в борьбе с коронавирусом, отметив, что оно было тесным и эффективным."Партнерство, действительно, великолепное. Прямо вот, наверное, начиная с февраля-марта-апреля прошлого года российские ученые, медики были в контакте с китайскими партнерами. Китайцы помогали нам средствами индивидуальной защиты, когда их катастрофически не хватало. Китайцы помогали техникой, оборудованием, медикаментами, когда катастрофически не хватало, за что мы признательны нашим китайским партнерам, коллегам", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что впоследствии промышленность оперативно нарастила обороты производства, российские медики "научились не хуже других в мире, если не лучше, справляться с ковидом"."Но на протяжении всего этого времени наше партнерство действительно было очень тесным и главное - эффективным. Это партнерство и сотрудничество продолжается", - подчеркнул Песков.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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