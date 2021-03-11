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В Северодвинске оцепили район из-за сообщений о заложниках
В Северодвинске оцепили район из-за сообщений о заложниках
В Северодвинске оцепили здание и район, где, по данным СМИ, неизвестный захватил заложников в офисе микрозаймов, сообщили РИА Новости в администрации города. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:43
2021-03-11T12:43
2021-03-11T13:37
происшествия
архангельская область
северодвинск
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НАРЬЯН-МАР, 11 мар — РИА Новости. В Северодвинске оцепили здание и район, где, по данным СМИ, неизвестный захватил заложников в офисе микрозаймов, сообщили РИА Новости в администрации города.Из ближайшей школы не выпускают детей, добавил собеседник агентства. При этом он допустил, что это могут быть и учения. Другой источник сказал, что причиной оцепления могли стать "разборки между сожителями".Официальным комментарием полиции РИА Новости пока не располагает.
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Кадры с улицы в Северодвинске, где мужчина взял в заложники человека
Кадры с улицы в Северодвинске, где мужчина взял в заложники человека
2021-03-11T12:43
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PT0M31S
РИА Новости
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РИА Новости
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видео, происшествия, архангельская область, северодвинск