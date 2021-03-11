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В ЛНР заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе
В ЛНР заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе
Официальный Киев не намерен выполнять минские договоренности и готовится к эскалации конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел, полпред... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T15:43
2021-03-11T15:54
лнр
владислав дейнего
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украина
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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Официальный Киев не намерен выполнять минские договоренности и готовится к эскалации конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел, полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего.Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на неподконтрольную украинским властям территорию стягивают войска, там проводят тренировки и учения, в связи с чем предупредил, что украинские силовики будут зеркально отвечать на действия ополченцев. Он отметил, что киевская делегация в контактной группе предложит свой мирный план урегулирования ситуации в Донбассе, но если Донецк и Луганск его не примут, Киев будет "активнее защищаться".Дейнего напомнил, что Кравчук в одном из интервью заявил, что на заседании контактной группы украинская делегация представит новый "сценарий" по урегулированию конфликта в Донбассе.По словам Дейнего, предметное обсуждение украинского предложения также не предвидится, так как Кравчук заранее предупредил, что "сценарий" можно будет только принять, иначе — Украина будет "защищаться". По мнению Дейнего, глава украинской делегации поощряет "рост агрессии" со стороны Киева."Вывод один: вместо выполнения своих обязательств по реализации подписанных соглашений Украина в очередной раз пытается саботировать мирный процесс, прикрываясь неким новым "мирным сценарием", и скрыть за шантажом и свои откровенные шаги по эскалации конфликта, и свой фактический отказ от выполнения минских соглашений", - подчеркнул полпред республики.
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лнр, владислав дейнего, донбасс, россия, украина, в мире

В ЛНР заявили о подготовке Киева к эскалации конфликта в Донбассе

15:43 11.03.2021 (обновлено: 15:54 11.03.2021)
 
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Украинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
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ЛУГАНСК, 11 мар - РИА Новости. Официальный Киев не намерен выполнять минские договоренности и готовится к эскалации конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел, полпред самопровозглашенной Луганской народной республики на минских переговорах Владислав Дейнего.
Ранее глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что на неподконтрольную украинским властям территорию стягивают войска, там проводят тренировки и учения, в связи с чем предупредил, что украинские силовики будут зеркально отвечать на действия ополченцев. Он отметил, что киевская делегация в контактной группе предложит свой мирный план урегулирования ситуации в Донбассе, но если Донецк и Луганск его не примут, Киев будет "активнее защищаться".
"Глава украинской делегации в контактной группе (Леонид Кравчук - ред.) еще раз подтвердил, что Украина не намерена выполнять минские соглашения и готовится к эскалации конфликта", - говорится в заявлении Дейнего, опубликованном в Telegram-канале МИД ЛНР.
Дейнего напомнил, что Кравчук в одном из интервью заявил, что на заседании контактной группы украинская делегация представит новый "сценарий" по урегулированию конфликта в Донбассе.
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"Что это за "сценарий" не знает никто. Но с учетом предыдущих "мирных" предложений Украины, начиная с "Плана шагов", который на 75% противоречит минским соглашениям, и заканчивая законопроектами об интернировании, переходном правосудии и коллаборационизме, которые прямо нарушают не только минские соглашения, но и нормы международного гуманитарного права, не сложно догадаться, что Донбассу от него ничего хорошего ждать не приходится", - уточнил полпред ЛНР.
По словам Дейнего, предметное обсуждение украинского предложения также не предвидится, так как Кравчук заранее предупредил, что "сценарий" можно будет только принять, иначе — Украина будет "защищаться". По мнению Дейнего, глава украинской делегации поощряет "рост агрессии" со стороны Киева.
"Вывод один: вместо выполнения своих обязательств по реализации подписанных соглашений Украина в очередной раз пытается саботировать мирный процесс, прикрываясь неким новым "мирным сценарием", и скрыть за шантажом и свои откровенные шаги по эскалации конфликта, и свой фактический отказ от выполнения минских соглашений", - подчеркнул полпред республики.
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