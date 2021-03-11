https://ria.ru/20210311/oshibka-1600735160.html

Украинский министр назвал "главную ошибку" России по Донбассу

Украинский министр назвал "главную ошибку" России по Донбассу

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью изданию "Обозреватель" рассказал о "главной ошибке" России в связи с... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:00

2021-03-11T12:00

2021-03-11T14:03

алексей резников

руслан хомчак

донецкая народная республика

сергей лавров

москва

сша

в мире

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью изданию "Обозреватель" рассказал о "главной ошибке" России в связи с конфликтом в Донбассе.По его словам, обострение ситуации в регионе приведет к ужесточению ограничений против Москвы со стороны Европы, США и Канады, в результате которых "санкционный иммунитет" России может быть подорван.Министр также отметил, что не верит в реальную угрозу для Украины со стороны России, поскольку обострение отношений невыгодно Москве. По мнению Резникова, россияне чаще всего руководствуются прагматическими соображениями, хотя "часто ошибаются"."Главная их ошибка — они так и не научились понимать Украину", — заявил он.Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются. С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В украинской столице частично подтверждают эту информацию: 22 февраля главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак заявил, что армия прорабатывает сценарий штурмов в городских условиях.Глава МИД России Сергей Лавров не раз призывал киевские власти перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.

https://ria.ru/20210311/proval-1600701125.html

https://ria.ru/20210309/mirotvortsy-1600536360.html

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алексей резников, руслан хомчак, донецкая народная республика, сергей лавров, москва, сша, в мире