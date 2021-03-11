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Путин назвал положительные стороны санкций для России
Путин назвал положительные стороны санкций для России
Политически мотивированные внешние ограничения побуждают Россию к решениям, которые дают положительные результаты, например, импортозамещение, считает президент РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:44
2021-03-11T17:40
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Политически мотивированные внешние ограничения побуждают Россию к решениям, которые дают положительные результаты, например, импортозамещение, считает президент РФ Владимир Путин."Последние события или события последних лет, связанные с определенными политически мотивированными ограничениями в экономической деятельности на мировых рынках и в отношении нашей страны побуждают нас к тому, что приводит к положительным результатам, действовать в том направлении, действие в котором приводит к положительным результатам, и было названо, например, импортозамещение", - заявил он в ходе совещания по вопросам инвестиционной активности.Президент добавил, что самое главное в реакции РФ на политически мотивированные ограничения в экономике - это создание конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны, создание условий для привлечения инвестиций.
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"За то, что мы существуем" – Путин о мотивах санкций против РФ
"За то, что мы существуем" – Путин о мотивах санкций против РФ
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владимир путин, экономика

Путин назвал положительные стороны санкций для России

16:44 11.03.2021 (обновлено: 17:40 11.03.2021)
 
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Политически мотивированные внешние ограничения побуждают Россию к решениям, которые дают положительные результаты, например, импортозамещение, считает президент РФ Владимир Путин.
"Последние события или события последних лет, связанные с определенными политически мотивированными ограничениями в экономической деятельности на мировых рынках и в отношении нашей страны побуждают нас к тому, что приводит к положительным результатам, действовать в том направлении, действие в котором приводит к положительным результатам, и было названо, например, импортозамещение", - заявил он в ходе совещания по вопросам инвестиционной активности.
Президент добавил, что самое главное в реакции РФ на политически мотивированные ограничения в экономике - это создание конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны, создание условий для привлечения инвестиций.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
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Конгрессмены раскритиковали Блинкена за санкции по "Северному потоку — 2"
 
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