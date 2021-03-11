https://ria.ru/20210311/ogranicheniya-1600801253.html

Путин назвал положительные стороны санкций для России

Путин назвал положительные стороны санкций для России

Политически мотивированные внешние ограничения побуждают Россию к решениям, которые дают положительные результаты, например, импортозамещение, считает президент РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:44

2021-03-11T16:44

2021-03-11T17:40

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Политически мотивированные внешние ограничения побуждают Россию к решениям, которые дают положительные результаты, например, импортозамещение, считает президент РФ Владимир Путин."Последние события или события последних лет, связанные с определенными политически мотивированными ограничениями в экономической деятельности на мировых рынках и в отношении нашей страны побуждают нас к тому, что приводит к положительным результатам, действовать в том направлении, действие в котором приводит к положительным результатам, и было названо, например, импортозамещение", - заявил он в ходе совещания по вопросам инвестиционной активности.Президент добавил, что самое главное в реакции РФ на политически мотивированные ограничения в экономике - это создание конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны, создание условий для привлечения инвестиций.

https://ria.ru/20210310/sanktsii-1600686401.html

2021

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"За то, что мы существуем" – Путин о мотивах санкций против РФ

"За то, что мы существуем" – Путин о мотивах санкций против РФ

2021-03-11T16:44

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