https://ria.ru/20210311/ogranicheniya-1600801253.html
Путин назвал положительные стороны санкций для России
Путин назвал положительные стороны санкций для России
Политически мотивированные внешние ограничения побуждают Россию к решениям, которые дают положительные результаты, например, импортозамещение, считает президент РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:44
2021-03-11T16:44
2021-03-11T17:40
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Политически мотивированные внешние ограничения побуждают Россию к решениям, которые дают положительные результаты, например, импортозамещение, считает президент РФ Владимир Путин."Последние события или события последних лет, связанные с определенными политически мотивированными ограничениями в экономической деятельности на мировых рынках и в отношении нашей страны побуждают нас к тому, что приводит к положительным результатам, действовать в том направлении, действие в котором приводит к положительным результатам, и было названо, например, импортозамещение", - заявил он в ходе совещания по вопросам инвестиционной активности.Президент добавил, что самое главное в реакции РФ на политически мотивированные ограничения в экономике - это создание конкурентных условий для ведения бизнеса внутри страны, создание условий для привлечения инвестиций.
https://ria.ru/20210310/sanktsii-1600686401.html
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"За то, что мы существуем" – Путин о мотивах санкций против РФ
"За то, что мы существуем" – Путин о мотивах санкций против РФ
2021-03-11T16:44
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владимир путин, экономика