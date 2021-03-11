https://ria.ru/20210311/obvinenie-1600739700.html

Главе алтайского Минздрава предъявили обвинения во взятках

Главе алтайского Минздрава предъявили обвинения во взятках

Министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову предъявлены обвинения в получении взяток, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T12:20

2021-03-11T12:20

2021-03-11T12:20

алтайский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600610902_0:0:1108:623_1920x0_80_0_0_77007d6ba4c962bd55e28adb83273bd1.jpg

МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову предъявлены обвинения в получении взяток, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что суд Горно-Алтайска арестовал Коваленко на 2 месяца по делу о взятках на 4,6 миллиона рублей за заключение госконтрактов и общее покровительство. Туюнчекову мера пресечения пока не избрана."Министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову предъявлено обвинение в совершении преступлений... "получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном размере", "получение взятки, совершенное организованной группой, в особо крупном размере - два эпизода", - говорится в сообщении.По предварительным данным СК, с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко и Туюнчеков "неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах на общую сумму порядка 4,6 миллиона рублей" в виде вознаграждения за заключение госконтрактов, а также за общее покровительство, способствование их победам в аукционах на поставку медоборудования и СИЗ, обеспечение последующего беспрепятственного принятия медоборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты.В отношении взяткодателей – руководителей трех коммерческих организаций - возбуждены уголовные дела о даче взяток.Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей.

https://ria.ru/20210311/altay-1600716731.html

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, происшествия