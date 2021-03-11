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Главе алтайского Минздрава предъявили обвинения во взятках
Главе алтайского Минздрава предъявили обвинения во взятках
Министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову предъявлены обвинения в получении взяток, сообщается на сайте СК... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T12:20
2021-03-11T12:20
алтайский край
происшествия
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову предъявлены обвинения в получении взяток, сообщается на сайте СК РФ.Ранее сообщалось, что суд Горно-Алтайска арестовал Коваленко на 2 месяца по делу о взятках на 4,6 миллиона рублей за заключение госконтрактов и общее покровительство. Туюнчекову мера пресечения пока не избрана."Министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову предъявлено обвинение в совершении преступлений... "получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном размере", "получение взятки, совершенное организованной группой, в особо крупном размере - два эпизода", - говорится в сообщении.По предварительным данным СК, с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко и Туюнчеков "неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах на общую сумму порядка 4,6 миллиона рублей" в виде вознаграждения за заключение госконтрактов, а также за общее покровительство, способствование их победам в аукционах на поставку медоборудования и СИЗ, обеспечение последующего беспрепятственного принятия медоборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты.В отношении взяткодателей – руководителей трех коммерческих организаций - возбуждены уголовные дела о даче взяток.Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей.
https://ria.ru/20210311/altay-1600716731.html
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60
алтайский край, происшествия

Главе алтайского Минздрава предъявили обвинения во взятках

12:20 11.03.2021
 
© РИА Новости / СК РФ / Перейти в фотобанкЗадержание министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. Кадр видео
Задержание министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / СК РФ
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову предъявлены обвинения в получении взяток, сообщается на сайте СК РФ.
Ранее сообщалось, что суд Горно-Алтайска арестовал Коваленко на 2 месяца по делу о взятках на 4,6 миллиона рублей за заключение госконтрактов и общее покровительство. Туюнчекову мера пресечения пока не избрана.
"Министру здравоохранения Республики Алтай Сергею Коваленко и его помощнику Рустаму Туюнчекову предъявлено обвинение в совершении преступлений... "получение взятки, совершенное организованной группой, в крупном размере", "получение взятки, совершенное организованной группой, в особо крупном размере - два эпизода", - говорится в сообщении.
По предварительным данным СК, с марта 2020 года по февраль 2021 года Коваленко и Туюнчеков "неоднократно получали от руководства трех коммерческих организаций взятки в виде денег в крупном и особо крупном размерах на общую сумму порядка 4,6 миллиона рублей" в виде вознаграждения за заключение госконтрактов, а также за общее покровительство, способствование их победам в аукционах на поставку медоборудования и СИЗ, обеспечение последующего беспрепятственного принятия медоборудования и расходных материалов, их своевременной оплаты.
Денежные средства, изъятые у министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
Вчера, 10:25
В туалете у главы алтайского Минздрава нашли почти шесть миллионов рублей
В отношении взяткодателей – руководителей трех коммерческих организаций - возбуждены уголовные дела о даче взяток.
Источник в силовых структурах региона сообщил РИА Новости, что при обыске в тайнике в туалете у Коваленко нашли 5,8 миллиона рублей.
 
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