https://ria.ru/20210311/obrazovanie-1600705950.html

Кадры для АПК в Хабаровском крае будет готовить якутский вуз

Кадры для АПК в Хабаровском крае будет готовить якутский вуз

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал соглашение о сотрудничестве с Арктическим агротехнологическим университетом Якутии (АГАТУ) для... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T08:35

2021-03-11T08:35

2021-03-11T08:44

хабаровский край

якутия

михаил дегтярев

хабаровский край

благовещенск

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ХАБАРОВСК, 11 мар — РИА Новости. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал соглашение о сотрудничестве с Арктическим агротехнологическим университетом Якутии (АГАТУ) для подготовки кадров и научного сопровождения проектов агропромышленного комплекса (АПК), сообщает пресс-служба краевого правительства."Новым соглашением с АГАТУ правительство Хабаровского края расширяет возможности для получения высококвалифицированных кадров для собственного АПК. Университет готов выделить целевые места на обучение студентов, по выделяемой квоте целевого приема за счет средств федерального бюджета на 2021-2022 учебный год", - говорится в сообщении.Отмечается, что большая часть профессий будет связана с производством продуктов питания. Кроме подготовки кадров якутский вуз обеспечит научное сопровождение проектов и внедрение современных разработок в агропромышленный комплекс Хабаровского края. Также стороны отметили важность сотрудничества в области развития северных видов животноводства и общей ветеринарии. Дегтярев, подписывая соглашение, сказал, что Хабаровский край открыт для трудоустройства всех выпускников АГАТУ.Врио губернатора края отметил, что, поскольку в регионе не готовят специалистов этого профессионального сегмента, краевые власти стараются ликвидировать кадровый голод на этом направлении. Так, осенью 2020 года по договору с Дальневосточным государственным аграрным университетом в этом вузе в Благовещенске начали учиться 44 хабаровских студента.По информации, представленной сельскохозяйственными товаропроизводителями края, потребность в кадрах в 2020 году составила 170 человек, из них по рабочим специальностям – 120.Кроме того, потребность в кадровом обеспечении имеется и у инвесторов, реализующих проекты в отрасли. В крае работает 10 инвестпроектов, из них семь признаны масштабными приоритетными для региона. Четыре проекта реализуются на территориях опережающего социально-экономического развития края (ТОР). Заявленный объем инвестиций - 11,8 миллиардов рублей. Планируется создать 1 117 рабочих мест. Фактически вложено 4,2 миллиарда рублей инвестиций, и уже создано 422 рабочих места.

https://ria.ru/20210304/selkhozpredpriyatiya-1599850498.html

https://ria.ru/20210301/turizm-1599380141.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

якутия, михаил дегтярев, хабаровский край, благовещенск