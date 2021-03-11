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Омбудсмен Москвы призвала ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин
Омбудсмен Москвы призвала ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин
Уполномоченный по правам человека при мэрии Москвы Татьяна Потяева предложила сделать четырехдневной рабочую неделю для женщин. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T14:54
2021-03-11T18:20
татьяна потяева
дмитрий медведев
федерация независимых профсоюзов россии
госдума рф
москва
общество
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при мэрии Москвы Татьяна Потяева предложила сделать четырехдневной рабочую неделю для женщин."Тема наверняка будет обсуждаться, раз идея выдвинута. И мы в том числе, может, мониторинг проведем, как только откроется у нас личный прием населения", — добавила омбудсмен.Потяева объяснила свою позицию тем, что женщинам приходится "совмещать работу и все заботы, которые есть".В этом предложении встает вопрос сохранения зарплаты; неясно, почему такой же режим нельзя предложить и мужчинам, заявил РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.Собеседник агентства пояснил, что при отсутствии проработки этого аспекта работодатели могут сократить рабочую неделю, но также пропорционально сократить зарплату.Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. В Федерации независимых профсоюзов России РИА Новости рассказали, что готовы обсуждать инициативу, но в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы.
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татьяна потяева, дмитрий медведев, федерация независимых профсоюзов россии, госдума рф, москва, общество

Омбудсмен Москвы призвала ввести четырехдневную рабочую неделю для женщин

14:54 11.03.2021 (обновлено: 18:20 11.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека при мэрии Москвы Татьяна Потяева предложила сделать четырехдневной рабочую неделю для женщин.
"Тема наверняка будет обсуждаться, раз идея выдвинута. И мы в том числе, может, мониторинг проведем, как только откроется у нас личный прием населения", — добавила омбудсмен.
Потяева объяснила свою позицию тем, что женщинам приходится "совмещать работу и все заботы, которые есть".
В этом предложении встает вопрос сохранения зарплаты; неясно, почему такой же режим нельзя предложить и мужчинам, заявил РИА Новости заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

"Механически переделывать на четырехдневную рабочую неделю или, что точнее, на сокращенное количество рабочих часов в неделю возможно, с нашей точки зрения, только в случае сохранения уровня зарплаты. Поэтому в предложении, я его, правда, не читал, омбудсмена Москвы, если эту проблему каким-то образом предложено решить — это один вариант", — сказал Шершуков.

Собеседник агентства пояснил, что при отсутствии проработки этого аспекта работодатели могут сократить рабочую неделю, но также пропорционально сократить зарплату.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что пандемия оживила идею четырехдневной рабочей недели, но переходить на нее надо не в ущерб развитию экономики. В Федерации независимых профсоюзов России РИА Новости рассказали, что готовы обсуждать инициативу, но в общении с профильным министерством в приоритете пока другие проблемы.
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Татьяна ПотяеваДмитрий МедведевФедерация независимых профсоюзов РоссииГосдума РФМоскваОбщество
 
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