Онлайн-конференция, приуроченная к празднику Навруз
18 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к празднику Навруз, который отмечается 21 марта многочисленными народами России, Закавказья и Средней Азии. Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
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Участники:
- имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Денис МУХУТДИНОВ;
- директор Института религии и политики Антон ИГНАТЕНКО;
- заместитель директора института Европы РАН Роман ЛУНКИН;
- заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, председатель исполкома Ассоциации народов России Назиржон АБДУГАНИЕВ;
- руководитель Московского общества туркменской культуры Гульнабад ТЕКАЕВА;
- старший научный сотрудник института этнологии и антропологии РАН Тохир КАЛАНДАРОВ.
Навруз в культуре иранских и тюркских народов символизирует начало весны. В 2009 году он был включен ЮНЕСКО в список нематериального наследия человечества. И его празднуют у нас на Кавказе (Дагестан, Татарстан, Башкирия), в Иране, Афганистане, кое-где в Индии. Это государственный праздник в Таджикистане, Узбекистане, Туркмении, Азербайджане, Грузии, Албании, Киргизии, Македонии, Турции, Казахстане. Вовсе не исламский праздник ежегодно становится камнем преткновения именно для мусульман. О главных интригах дня весеннего равноденствия на Востоке пойдет речь на мероприятии.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Денис МУХУТДИНОВ;
- директор Института религии и политики Антон ИГНАТЕНКО;
- заместитель директора института Европы РАН Роман ЛУНКИН;
- заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, председатель исполкома Ассоциации народов России Назиржон АБДУГАНИЕВ;
- руководитель Московского общества туркменской культуры Гульнабад ТЕКАЕВА;
- старший научный сотрудник института этнологии и антропологии РАН Тохир КАЛАНДАРОВ.
Навруз в культуре иранских и тюркских народов символизирует начало весны. В 2009 году он был включен ЮНЕСКО в список нематериального наследия человечества. И его празднуют у нас на Кавказе (Дагестан, Татарстан, Башкирия), в Иране, Афганистане, кое-где в Индии. Это государственный праздник в Таджикистане, Узбекистане, Туркмении, Азербайджане, Грузии, Албании, Киргизии, Македонии, Турции, Казахстане. Вовсе не исламский праздник ежегодно становится камнем преткновения именно для мусульман. О главных интригах дня весеннего равноденствия на Востоке пойдет речь на мероприятии.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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