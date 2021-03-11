Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210311/navruz-1600775099.html
Онлайн-конференция, приуроченная к празднику Навруз
Онлайн-конференция, приуроченная к празднику Навруз
18 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к празднику Навруз, который отмечается 21 марта многочисленными народами России, Закавказья и Средней Азии. Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
2021-03-11T14:31
2021-03-11T14:31
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1600775099.jpg?1615462279
Задать вопросУчастники:- имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Денис МУХУТДИНОВ;- директор Института религии и политики Антон ИГНАТЕНКО;- заместитель директора института Европы РАН Роман ЛУНКИН; - заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, председатель исполкома Ассоциации народов России Назиржон АБДУГАНИЕВ;- руководитель Московского общества туркменской культуры Гульнабад ТЕКАЕВА;- старший научный сотрудник института этнологии и антропологии РАН Тохир КАЛАНДАРОВ.Навруз в культуре иранских и тюркских народов символизирует начало весны. В 2009 году он был включен ЮНЕСКО в список нематериального наследия человечества. И его празднуют у нас на Кавказе (Дагестан, Татарстан, Башкирия), в Иране, Афганистане, кое-где в Индии. Это государственный праздник в Таджикистане, Узбекистане, Туркмении, Азербайджане, Грузии, Албании, Киргизии, Македонии, Турции, Казахстане. Вовсе не исламский праздник ежегодно становится камнем преткновения именно для мусульман. О главных интригах дня весеннего равноденствия на Востоке пойдет речь на мероприятии.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция, приуроченная к празднику Навруз

14:31 11.03.2021
 
Читать ria.ru в
18 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к празднику Навруз, который отмечается 21 марта многочисленными народами России, Закавказья и Средней Азии. Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
Задать вопрос

Участники:
- имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Денис МУХУТДИНОВ;
- директор Института религии и политики Антон ИГНАТЕНКО;
- заместитель директора института Европы РАН Роман ЛУНКИН;
- заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, председатель исполкома Ассоциации народов России Назиржон АБДУГАНИЕВ;
- руководитель Московского общества туркменской культуры Гульнабад ТЕКАЕВА;
- старший научный сотрудник института этнологии и антропологии РАН Тохир КАЛАНДАРОВ.

Навруз в культуре иранских и тюркских народов символизирует начало весны. В 2009 году он был включен ЮНЕСКО в список нематериального наследия человечества. И его празднуют у нас на Кавказе (Дагестан, Татарстан, Башкирия), в Иране, Афганистане, кое-где в Индии. Это государственный праздник в Таджикистане, Узбекистане, Туркмении, Азербайджане, Грузии, Албании, Киргизии, Македонии, Турции, Казахстане. Вовсе не исламский праздник ежегодно становится камнем преткновения именно для мусульман. О главных интригах дня весеннего равноденствия на Востоке пойдет речь на мероприятии.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:10Натали Портман и Лупита Нионго впервые снимутся в сериале, пишут СМИ
04:54Во ФСИН объяснили применение силы к отказавшемуся раздеться осужденному
04:28"Жесткий удар": раскрыты последствия национализации Киевом "Мотор Сичи"
04:17В Хабаровском крае четыре школы получили сообщения о минировании
04:02WSJ: компании Alibaba назначат крупнейший в истории Китая штраф
03:35В Швеции признали превосходство России в случае масштабного конфликта
03:18Адвокат объяснила, у кого могут отнять машину за долг по штрафам
03:12Эксперт спрогнозировал сроки депортации из Канады экс-нациста Оберлендера
03:11В МВФ назвали условие выделения денег Украине
03:08Источник рассказал о преимуществах российских "Мистралей" перед БДК
03:03Поклонская рассказала, чем может заняться после ухода из Госдумы
02:35В Приморье полиция нашла тело убитого жителя благодаря анонимному письму
02:28Пушков спрогнозировал стратегию США в отношении России
02:19Японцев напугали российские учения на Южных Курилах
02:17Юрист научила, как предугадать банкротство банка
02:09Врач дал рекомендации по безопасному использованию наушников
02:07ВВС США объяснили, как неизвестный проник на базу с самолетом президента
01:52"Форсаж-9" покажут в России раньше, чем в США
01:33Эксперт рассказал, автомобили какого цвета продаются лучше всего
01:25Центробанк рассмотрит регулирование плавающих ставок по потребкредитам
Лента новостейМолния