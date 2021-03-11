https://ria.ru/20210311/navruz-1600775099.html

Онлайн-конференция, приуроченная к празднику Навруз

Онлайн-конференция, приуроченная к празднику Навруз

18 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, приуроченная к празднику Навруз, который отмечается 21 марта многочисленными народами России, Закавказья и Средней Азии. Мероприятие состоится в рамках проекта "Религия и мировоззрение".

2021-03-11T14:31

2021-03-11T14:31

2021-03-11T14:31

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Задать вопросУчастники:- имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области Денис МУХУТДИНОВ;- директор Института религии и политики Антон ИГНАТЕНКО;- заместитель директора института Европы РАН Роман ЛУНКИН; - заместитель председателя Совета Ассамблеи народов России, председатель исполкома Ассоциации народов России Назиржон АБДУГАНИЕВ;- руководитель Московского общества туркменской культуры Гульнабад ТЕКАЕВА;- старший научный сотрудник института этнологии и антропологии РАН Тохир КАЛАНДАРОВ.Навруз в культуре иранских и тюркских народов символизирует начало весны. В 2009 году он был включен ЮНЕСКО в список нематериального наследия человечества. И его празднуют у нас на Кавказе (Дагестан, Татарстан, Башкирия), в Иране, Афганистане, кое-где в Индии. Это государственный праздник в Таджикистане, Узбекистане, Туркмении, Азербайджане, Грузии, Албании, Киргизии, Македонии, Турции, Казахстане. Вовсе не исламский праздник ежегодно становится камнем преткновения именно для мусульман. О главных интригах дня весеннего равноденствия на Востоке пойдет речь на мероприятии.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы