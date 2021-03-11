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https://ria.ru/20210311/nato-1600697025.html
НАТО подготовило украинских военных к городским боям
НАТО подготовило украинских военных к городским боям
С 2015 года НАТО подготовило около 16 тысяч украинских военных к ведению боевых действий в городах, об этом, как передает "Укринформ", во время... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T01:56
2021-03-11T01:56
руслан хомчак
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
нато
донецк (донецкая область)
минск
украина
в мире
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МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. С 2015 года НАТО подготовило около 16 тысяч украинских военных к ведению боевых действий в городах, об этом, как передает "Укринформ", во время пресс-конференции заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сирский.По его словам, всего в период с 2015 по 2020 годы с помощью офицеров международных тренировочных миссий было подготовлено более 19 тысяч украинских военнослужащих."Направление нашего сотрудничества - это дальнейшее развитие системы учебных центров ВСУ, в первую очередь сухопутных войск ", - добавил генерал.Ранее о подготовке украинских военных к наступательным операциям в городских условиях заявлял главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак. Генерал не уточнил, какие города собрались штурмовать украинские военные. По его словам, это необходимо для того, чтобы быть готовыми "ко всем вариантам развития ситуации".Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
https://ria.ru/20210310/donbass-1600657813.html
https://ria.ru/20210309/nato-1600120287.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
донецк (донецкая область)
минск
украина
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руслан хомчак, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, нато, донецк (донецкая область), минск, украина, в мире

НАТО подготовило украинских военных к городским боям

01:56 11.03.2021
 
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мар – РИА Новости. С 2015 года НАТО подготовило около 16 тысяч украинских военных к ведению боевых действий в городах, об этом, как передает "Укринформ", во время пресс-конференции заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сирский.
По его словам, всего в период с 2015 по 2020 годы с помощью офицеров международных тренировочных миссий было подготовлено более 19 тысяч украинских военнослужащих.
Танк ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.03.2021
Вчера, 18:04
В Донбассе возобновились бои
"Направление нашего сотрудничества - это дальнейшее развитие системы учебных центров ВСУ, в первую очередь сухопутных войск ", - добавил генерал.
Ранее о подготовке украинских военных к наступательным операциям в городских условиях заявлял главнокомандующий ВСУ генерал Руслан Хомчак. Генерал не уточнил, какие города собрались штурмовать украинские военные. По его словам, это необходимо для того, чтобы быть готовыми "ко всем вариантам развития ситуации".
Конфликт в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Стороны приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
С февраля ситуация начала ухудшаться: произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка, ужесточились бои. В самопровозглашенных республиках считают, что в Киеве готовят масштабное наступление, стягивая к линии соприкосновения новые силы. В последние дни в соцсетях публикуют видео из разных украинских регионов, на которых видны эшелоны с военной техникой.
Военнослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 09.03.2021
9 марта, 08:00
"Мы видим себя членами альянса". Когда Киев собрался вступать в НАТО
 
Руслан ХомчакЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныНАТОДонецк (Донецкая область)МинскУкраинаВ мире
 
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