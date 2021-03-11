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Путин поручил проработать предложения по налоговому законодательству

Путин поручил проработать предложения по налоговому законодательству

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с бизнесом проработать предложения по налоговому законодательству. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T16:40

2021-03-11T16:40

2021-03-11T16:40

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с бизнесом проработать предложения по налоговому законодательству."Прошу правительство взять в проработку те идеи, которые прозвучали, и первое - конечно, вместе с деловыми объединениями проработать предложения в рамках налогового законодательства. Я сейчас не говорю, что там что-то нужно кардинально менять, но отбрасывать предложения бизнеса, которые сегодня прозвучали, не нужно", - сказал Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.Президент отметил, что необходимо проработать систему мер, чтобы стимулировать компании направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экономика