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Путин поручил проработать предложения по налоговому законодательству
Путин поручил проработать предложения по налоговому законодательству
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с бизнесом проработать предложения по налоговому законодательству. РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T16:40
2021-03-11T16:40
2021-03-11T16:40
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с бизнесом проработать предложения по налоговому законодательству."Прошу правительство взять в проработку те идеи, которые прозвучали, и первое - конечно, вместе с деловыми объединениями проработать предложения в рамках налогового законодательства. Я сейчас не говорю, что там что-то нужно кардинально менять, но отбрасывать предложения бизнеса, которые сегодня прозвучали, не нужно", - сказал Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.Президент отметил, что необходимо проработать систему мер, чтобы стимулировать компании направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России.
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владимир путин, экономика
МОСКВА, 11 мар - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
поручил правительству вместе с бизнесом проработать предложения по налоговому законодательству.
"Прошу правительство взять в проработку те идеи, которые прозвучали, и первое - конечно, вместе с деловыми объединениями проработать предложения в рамках налогового законодательства. Я сейчас не говорю, что там что-то нужно кардинально менять, но отбрасывать предложения бизнеса, которые сегодня прозвучали, не нужно", - сказал Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.
Президент отметил, что необходимо проработать систему мер, чтобы стимулировать компании направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России.