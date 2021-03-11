https://ria.ru/20210311/myasnikov-1600733972.html

Мясников объяснил избыточную смертность во время пандемии

Мясников объяснил избыточную смертность во время пандемии

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил причины избыточной смертности во время пандемии COVID-19. РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T11:54

2021-03-11T11:54

2021-03-11T15:20

распространение коронавируса

александр мясников (врач)

воз

великобритания

бразилия

сша

общество

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МОСКВА, 11 мар — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил причины избыточной смертности во время пандемии COVID-19.По его словам, из-за тяжелой эпидемиологической ситуации врачи направляют все силы на лечение пациентов с коронавирусом. Между тем люди с другими заболеваниями не могут своевременно получить медицинскую помощь.Мясников привел в пример США, где, по его словам, на каждого скончавшегося от COVID-19 приходятся двое умерших из-за неоказания медпомощи, а каждый четвертый человек с инфарктом "не доезжает до больницы". Он отметил, что из-за коронавируса ухудшились и показатели ранней диагностики онкологических заболеваний.Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-19 ровно год назад. Из-за этого многие страны ввели жесткие карантинные меры, закрыли границы, остановили авиа-, авто- и железнодорожное сообщение. В последние месяцы локдауны постепенно снимают по мере улучшения эпидемиологической обстановки.По данным ВОЗ, коронавирусом в мире заразились почти 104,8 миллиона человек, около 2,3 миллиона скончались. Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия занимает в этом списке пятое место.

https://ria.ru/20210309/vaktsinatsiya-1600405913.html

https://ria.ru/20210311/smertnost-1600700283.html

великобритания

бразилия

сша

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александр мясников (врач), воз, великобритания, бразилия, сша, общество