https://ria.ru/20210311/muzey-1600708093.html

Музей королевы Софии в Мадриде приобрел работы русских концептуалистов

Музей королевы Софии в Мадриде приобрел работы русских концептуалистов

Один из самых известных в мире музеев современного искусства — Центр искусств королевы Софии в Мадриде — приобрел почти 40 произведений, связанных с русскими... РИА Новости, 11.03.2021

2021-03-11T09:08

2021-03-11T09:08

2021-03-11T12:07

культура

александр родченко

василий кандинский

казимир малевич

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сша

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МАДРИД, 11 мар — РИА Новости, Елена Шестернина. Один из самых известных в мире музеев современного искусства — Центр искусств королевы Софии в Мадриде — приобрел почти 40 произведений, связанных с русскими художниками-концептуалистами. О каких работах идет речь и чем вызван интерес к этому направлению, РИА Новости рассказал хранитель коллекции музея Сальвадор Надалес.До недавнего времени там выставлялись 25 произведений русских авторов, в том числе несколько картин Василия Кандинского, рисунок Казимира Малевича, фотография Маяковского Александра Родченко, рисунки испанских костюмов художницы-авангардиста Натальи Гончаровой. Сейчас ему подарили еще четыре, а 34 объекта музей приобрел.Речь идет о фотографиях перформансов, видеозаписях и инсталляциях советских художников-нонконформистов 1970-1980 годов. "Для нас эти приобретения крайне ценные, поскольку их очень немного, их мало документировали, сохранилось ограниченное количество материалов. Эти произведения все вместе, в диалоге, позволят нам показать тему русского концептуального искусства — вместе с другими линиями концептуального искусства нашей коллекции Западной и Восточной Европы. Нас интересует не только конкретный автор в традиционном понимании, который работал в студии, но и коллективное творчество", — отметил Сальвадор Надалес.Одно из самых интересных приобретений — аудиоинсталляция произведения "Сочинение музыки: Паспорт" (Music Writing: Passport, из серии Codes, 1976) Виталия Комара и Александра Меламида. "Это великолепная работа, это был ответ на железный занавес, который на протяжении десятилетий препятствовал диалогу русских и западных художников. Комар использует паспорт как символ, чтобы показать запрет, воспрепятствование этому диалогу", — объяснил собеседник агентства. Произведение музей приобрел у самого Комара. Он и Меламид, организовавшие знаменитую "Бульдозерную выставку", эмигрировали из СССР в 1977 году.Музей также купил шесть фотографий самой "Бульдозерной выставки", которая проходила на окраине Москвы в 1974 году и была снесена бульдозерами и поливочными машинами, и выставки художников нон-конформистов в Измайлово, прошедшей две недели спустя.Еще одно ценное приобретение — видеоинсталляция Ирины Наховой Room № 2 — запись разговора, сделанная в Москве в 1985 году, в котором участвует она, один из родоначальников московского концептуализма Андрей Монастырский и критик Иосиф Бакштейн. "Это уникальный документ как с визуальной точки зрения, так и точки зрения критики, поскольку почти нет неофициальных записей искусства доперестроечного периода", — добавил Надалес.Искусствовед, историк русского авангарда и конструктивизма Маргарита Тупицына-Мастеркова (в 1975 году она эмигрировала из СССР в США вместе с мужем, критиком и теоретиком культуры Виктором Тупицыным) подарила музею четыре фотографии перформансов художников Михаила Чернышова и Никиты Алексеева.Сейчас музей ведет переговоры о новых приобретениях этого направления, но Надалес пока предпочитает публично не говорить, о каких работах речь.В последние годы руководство музея сделало ставку на приобретение произведений концептуального искусства, при этом "не хочет ограничиваться только Испанией, Западной Европой и Северной Америкой", но и ищет произведения этого направления из стран Восточной Европы. "В этом случае музей пытается показать контркультуру, тех художников, которые не принадлежали официальному искусству и считались диссидентами", — говорит он.Пока произведения русских концептуалистов не выставлены в залах или на сайте музея, они проходят регистрацию. Однако, надеется Надалес, уже в этом году некоторые из них увидят посетители.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр родченко, василий кандинский, казимир малевич, москва, сша, испания