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https://ria.ru/20210311/muzey-1600708093.html
Музей королевы Софии в Мадриде приобрел работы русских концептуалистов
Музей королевы Софии в Мадриде приобрел работы русских концептуалистов
Один из самых известных в мире музеев современного искусства — Центр искусств королевы Софии в Мадриде — приобрел почти 40 произведений, связанных с русскими... РИА Новости, 11.03.2021
2021-03-11T09:08
2021-03-11T12:07
культура
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василий кандинский
казимир малевич
москва
сша
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МАДРИД, 11 мар — РИА Новости, Елена Шестернина. Один из самых известных в мире музеев современного искусства — Центр искусств королевы Софии в Мадриде — приобрел почти 40 произведений, связанных с русскими художниками-концептуалистами. О каких работах идет речь и чем вызван интерес к этому направлению, РИА Новости рассказал хранитель коллекции музея Сальвадор Надалес.До недавнего времени там выставлялись 25 произведений русских авторов, в том числе несколько картин Василия Кандинского, рисунок Казимира Малевича, фотография Маяковского Александра Родченко, рисунки испанских костюмов художницы-авангардиста Натальи Гончаровой. Сейчас ему подарили еще четыре, а 34 объекта музей приобрел.Речь идет о фотографиях перформансов, видеозаписях и инсталляциях советских художников-нонконформистов 1970-1980 годов. "Для нас эти приобретения крайне ценные, поскольку их очень немного, их мало документировали, сохранилось ограниченное количество материалов. Эти произведения все вместе, в диалоге, позволят нам показать тему русского концептуального искусства — вместе с другими линиями концептуального искусства нашей коллекции Западной и Восточной Европы. Нас интересует не только конкретный автор в традиционном понимании, который работал в студии, но и коллективное творчество", — отметил Сальвадор Надалес.Одно из самых интересных приобретений — аудиоинсталляция произведения "Сочинение музыки: Паспорт" (Music Writing: Passport, из серии Codes, 1976) Виталия Комара и Александра Меламида. "Это великолепная работа, это был ответ на железный занавес, который на протяжении десятилетий препятствовал диалогу русских и западных художников. Комар использует паспорт как символ, чтобы показать запрет, воспрепятствование этому диалогу", — объяснил собеседник агентства. Произведение музей приобрел у самого Комара. Он и Меламид, организовавшие знаменитую "Бульдозерную выставку", эмигрировали из СССР в 1977 году.Музей также купил шесть фотографий самой "Бульдозерной выставки", которая проходила на окраине Москвы в 1974 году и была снесена бульдозерами и поливочными машинами, и выставки художников нон-конформистов в Измайлово, прошедшей две недели спустя.Еще одно ценное приобретение — видеоинсталляция Ирины Наховой Room № 2 — запись разговора, сделанная в Москве в 1985 году, в котором участвует она, один из родоначальников московского концептуализма Андрей Монастырский и критик Иосиф Бакштейн. "Это уникальный документ как с визуальной точки зрения, так и точки зрения критики, поскольку почти нет неофициальных записей искусства доперестроечного периода", — добавил Надалес.Искусствовед, историк русского авангарда и конструктивизма Маргарита Тупицына-Мастеркова (в 1975 году она эмигрировала из СССР в США вместе с мужем, критиком и теоретиком культуры Виктором Тупицыным) подарила музею четыре фотографии перформансов художников Михаила Чернышова и Никиты Алексеева.Сейчас музей ведет переговоры о новых приобретениях этого направления, но Надалес пока предпочитает публично не говорить, о каких работах речь.В последние годы руководство музея сделало ставку на приобретение произведений концептуального искусства, при этом "не хочет ограничиваться только Испанией, Западной Европой и Северной Америкой", но и ищет произведения этого направления из стран Восточной Европы. "В этом случае музей пытается показать контркультуру, тех художников, которые не принадлежали официальному искусству и считались диссидентами", — говорит он.Пока произведения русских концептуалистов не выставлены в залах или на сайте музея, они проходят регистрацию. Однако, надеется Надалес, уже в этом году некоторые из них увидят посетители.
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александр родченко, василий кандинский, казимир малевич, москва, сша, испания

Музей королевы Софии в Мадриде приобрел работы русских концептуалистов

09:08 11.03.2021 (обновлено: 12:07 11.03.2021)
 
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы СофииХудожник Никита Алексеев, перформанс "Шум" (Noise), 1978
Художник Никита Алексеев, перформанс Шум (Noise), 1978 - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы Софии
Читать ria.ru в
МАДРИД, 11 мар — РИА Новости, Елена Шестернина. Один из самых известных в мире музеев современного искусства — Центр искусств королевы Софии в Мадриде — приобрел почти 40 произведений, связанных с русскими художниками-концептуалистами. О каких работах идет речь и чем вызван интерес к этому направлению, РИА Новости рассказал хранитель коллекции музея Сальвадор Надалес.
До недавнего времени там выставлялись 25 произведений русских авторов, в том числе несколько картин Василия Кандинского, рисунок Казимира Малевича, фотография Маяковского Александра Родченко, рисунки испанских костюмов художницы-авангардиста Натальи Гончаровой. Сейчас ему подарили еще четыре, а 34 объекта музей приобрел.
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы СофииВиталий Комар и Александр Меламид "Сочинение музыки: Паспорт" (Music Writing: Passport, из серии Codes, 1974).
Виталий Комар и Александр Меламид Сочинение музыки: Паспорт (Music Writing: Passport, из серии Codes, 1974). - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы Софии
Виталий Комар и Александр Меламид "Сочинение музыки: Паспорт" (Music Writing: Passport, из серии Codes, 1974).
Речь идет о фотографиях перформансов, видеозаписях и инсталляциях советских художников-нонконформистов 1970-1980 годов.
"Для нас эти приобретения крайне ценные, поскольку их очень немного, их мало документировали, сохранилось ограниченное количество материалов. Эти произведения все вместе, в диалоге, позволят нам показать тему русского концептуального искусства — вместе с другими линиями концептуального искусства нашей коллекции Западной и Восточной Европы. Нас интересует не только конкретный автор в традиционном понимании, который работал в студии, но и коллективное творчество", — отметил Сальвадор Надалес.
Одно из самых интересных приобретений — аудиоинсталляция произведения "Сочинение музыки: Паспорт" (Music Writing: Passport, из серии Codes, 1976) Виталия Комара и Александра Меламида.
"Это великолепная работа, это был ответ на железный занавес, который на протяжении десятилетий препятствовал диалогу русских и западных художников. Комар использует паспорт как символ, чтобы показать запрет, воспрепятствование этому диалогу", — объяснил собеседник агентства.
Произведение музей приобрел у самого Комара. Он и Меламид, организовавшие знаменитую "Бульдозерную выставку", эмигрировали из СССР в 1977 году.
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы СофииАкция Михаила Чернышова и группы "Красная звезда" "30 лет ООН", 1975
Акция Михаила Чернышова и группы Красная звезда 30 лет ООН, 1975 - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы Софии
Акция Михаила Чернышова и группы "Красная звезда" "30 лет ООН", 1975
Музей также купил шесть фотографий самой "Бульдозерной выставки", которая проходила на окраине Москвы в 1974 году и была снесена бульдозерами и поливочными машинами, и выставки художников нон-конформистов в Измайлово, прошедшей две недели спустя.
Еще одно ценное приобретение — видеоинсталляция Ирины Наховой Room № 2 — запись разговора, сделанная в Москве в 1985 году, в котором участвует она, один из родоначальников московского концептуализма Андрей Монастырский и критик Иосиф Бакштейн.
"Это уникальный документ как с визуальной точки зрения, так и точки зрения критики, поскольку почти нет неофициальных записей искусства доперестроечного периода", — добавил Надалес.
Искусствовед, историк русского авангарда и конструктивизма Маргарита Тупицына-Мастеркова (в 1975 году она эмигрировала из СССР в США вместе с мужем, критиком и теоретиком культуры Виктором Тупицыным) подарила музею четыре фотографии перформансов художников Михаила Чернышова и Никиты Алексеева.
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы СофииДокументальные фотографии "Бульдозерной выставки" и выставки в Измайлово, 1974
Документальные фотографии Бульдозерной выставки и выставки в Измайлово, 1974 - РИА Новости, 1920, 11.03.2021
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы Софии
Документальные фотографии "Бульдозерной выставки" и выставки в Измайлово, 1974
Сейчас музей ведет переговоры о новых приобретениях этого направления, но Надалес пока предпочитает публично не говорить, о каких работах речь.
В последние годы руководство музея сделало ставку на приобретение произведений концептуального искусства, при этом "не хочет ограничиваться только Испанией, Западной Европой и Северной Америкой", но и ищет произведения этого направления из стран Восточной Европы. "В этом случае музей пытается показать контркультуру, тех художников, которые не принадлежали официальному искусству и считались диссидентами", — говорит он.
Пока произведения русских концептуалистов не выставлены в залах или на сайте музея, они проходят регистрацию. Однако, надеется Надалес, уже в этом году некоторые из них увидят посетители.
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы СофииДокументальные фотографии "Бульдозерной выставки" и выставки в Измайлово, 1974
Документальные фотографии Бульдозерной выставки и выставки в Измайлово, 1974
1 из 5
Документальные фотографии "Бульдозерной выставки" и выставки в Измайлово, 1974
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы Софии
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы СофииДокументальные фотографии "Бульдозерной выставки" и выставки в Измайлово, 1974
Документальные фотографии Бульдозерной выставки и выставки в Измайлово, 1974
2 из 5
Документальные фотографии "Бульдозерной выставки" и выставки в Измайлово, 1974
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы Софии
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы СофииДокументальные фотографии "Бульдозерной выставки" и выставки в Измайлово, 1974
Документальные фотографии Бульдозерной выставки и выставки в Измайлово, 1974
3 из 5
Документальные фотографии "Бульдозерной выставки" и выставки в Измайлово, 1974
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы Софии
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы СофииДокументальные фотографии "Бульдозерной выставки" и выставки в Измайлово, 1974
Документальные фотографии Бульдозерной выставки и выставки в Измайлово, 1974
4 из 5
Документальные фотографии "Бульдозерной выставки" и выставки в Измайлово, 1974
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы Софии
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы СофииДокументальные фотографии "Бульдозерной выставки" и выставки в Измайлово, 1974
Документальные фотографии Бульдозерной выставки и выставки в Измайлово, 1974
5 из 5
Документальные фотографии "Бульдозерной выставки" и выставки в Измайлово, 1974
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы Софии
1 из 5
Документальные фотографии "Бульдозерной выставки" и выставки в Измайлово, 1974
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы Софии
2 из 5
Документальные фотографии "Бульдозерной выставки" и выставки в Измайлово, 1974
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы Софии
3 из 5
Документальные фотографии "Бульдозерной выставки" и выставки в Измайлово, 1974
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы Софии
4 из 5
Документальные фотографии "Бульдозерной выставки" и выставки в Измайлово, 1974
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы Софии
5 из 5
Документальные фотографии "Бульдозерной выставки" и выставки в Измайлово, 1974
© Фото : предоставлено Национальным музеем Центром искусств королевы Софии
 
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